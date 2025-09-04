Furuholm: Pääministeri Orpo antoi eduskunnalle väärää tietoa hallituksen asuntopolitiikasta – “Tilanne on selvitettävä heti”
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii pääministeri Orpoa korjaamaan eduskunnalle annetut virheelliset tiedot hallituksen asuntopolitiikasta. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Orpo syytti Furuholmia “väärästä informaatiosta”, ja antoi itse harhaanjohtavaa tietoa hallituksen päätöksistä.
– Toisin kuin pääministeri Orpo väitti, korkotukivaltuudet eivät ole tänä vuonna “ennätystasolla”, eivätkä valtuudet myöskään pysy ensi vuonna “lähes samalla tasolla”. Tosiasiallisesti hallitus on ajamassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon nopeasti alas, Furuholm sanoo.
Vuonna 2024 korkotukivaltuudet olivat 2 250 miljoonaa, josta ne laskivat tänä vuonna 1 750 miljoonaan. Ensi vuonna hallitus laskee valtuuksia 1 135 miljoonaan ja vuonna 2027 500 miljoonaan. Kun viime vuonna tuella aloitettiin yli 8000 asuntoa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan vuonna 2027 määrä olisi enää noin 2000.
– Hallituksen silmänkääntötemput eivät muuta sitä, että kohtuuhintainen asuntotuotanto uhkaa romahtaa jo ensi vuonna. Kun pääministeri väittää valtuuksien pysyvän “lähes samalla tasolla”, herää kysymys onko hän ymmärtänyt päätöksiensä sisällön ja vaikutukset. Tilanne on selvitettävä heti eduskunnalle, Furuholm vaatii.
Furuholm ei pidä kestävänä perusteluita, joiden mukaan mahdollisesti myöhemmin toipuva markkinaehtoinen asuntotuotanto paikkaisi kohtuuhintaisen tuotannon alasajon. Hallitus on leikannut rajusti asumistukea ja kiristänyt asumismenojen korvaamista toimeentulotuella, minkä johdosta häädöt ovat lisääntyneet rajusti.
– Oikeistohallituksen politiikan vuoksi ihmisiä häädetään nyt kiihtyvää tahtia markkinahintaisista asunnoista ja samalla kohtuuhintainen asuntotuotanto ajetaan alas. Hallitus on jo kääntänyt asunnottomuuden nousuun Suomessa ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, ja budjettiriihen päätöksillä kriisi uhkaa pahentua, Furuholm sanoo.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Sarkkinen: EU:n ja Israelin assosiaatiosopimus jäädytettävä4.9.2025 13:11:46 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan EU:n ja Israelin välinen assosiaatiosopimus on jäädytettävä. Sarkkinen kysyy hallituksen vastattavaksi jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miten se aikoo edistää sopimuksen jäädyttämistä.
Kivelä: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja syventää itse aikaansaamaansa toimeentulokriisiä3.9.2025 15:18:03 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kritisoi hallituksen budjettiriihessä esittämiä asuntopoliittisia linjauksia, joilla kohtuuhintainen asuntotuotanto romutetaan. Yhdistettynä pienituloisten verotuksen kiristymiseen päätös on täysin kohtuuton. Budjettiriihen kestämättömimpiin päätöksiin lukeutuu Kivelän mukaan myös Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto.
Honkasalo: Hallitus kiihdyttää jälleen metsien hakkuita kestävyydestä piittaamatta3.9.2025 11:45:52 EEST | Tiedote
Hallitus päätti budjettiriihessään sopeuttaa valtion taloutta nostamalla jälleen kerran Metsähallituksen tuloutustavoitetta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi päätöstä.
Koskela: Oikeistohallituksen “tukipaketti” rakennusalalle on kaikkien aikojen huijaus3.9.2025 11:34:02 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää Orpon hallituksen budjettiriihessä linjaamat asuntopoliittiset toimet, joilla kohtuuhintaista asuntotuotantoa ajetaan alas. Koskela katsoo hallituksen johtavan kansalaisia harhaan puhumalla rakennusalan vauhdittamisesta.
Meriluoto: Oikeistohallitus nosti kädet pystyyn massatyöttömyyden keskellä3.9.2025 11:03:36 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto katsoo Orpon hallituksen laiminlyönneen työllisyyden edistämisen budjettiriihen päätöksissä. Työttömien määrä on kasvanut pelkästään vuodessa n. 40 000:lla henkilöllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä lähestyy 90-luvun lama-ajan ennätyslukemia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme