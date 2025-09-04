Furuholm: Pääministeri Orpo antoi eduskunnalle väärää tietoa hallituksen asuntopolitiikasta – “Tilanne on selvitettävä heti”

– Toisin kuin pääministeri Orpo väitti, korkotukivaltuudet eivät ole tänä vuonna “ennätystasolla”, eivätkä valtuudet myöskään pysy ensi vuonna “lähes samalla tasolla”. Tosiasiallisesti hallitus on ajamassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon nopeasti alas, Furuholm sanoo.

Vuonna 2024 korkotukivaltuudet olivat 2 250 miljoonaa, josta ne laskivat tänä vuonna 1 750 miljoonaan. Ensi vuonna hallitus laskee valtuuksia 1 135 miljoonaan ja vuonna 2027 500 miljoonaan. Kun viime vuonna tuella aloitettiin yli 8000 asuntoa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan vuonna 2027 määrä olisi enää noin 2000.

– Hallituksen silmänkääntötemput eivät muuta sitä, että kohtuuhintainen asuntotuotanto uhkaa romahtaa jo ensi vuonna. Kun pääministeri väittää valtuuksien pysyvän “lähes samalla tasolla”, herää kysymys onko hän ymmärtänyt päätöksiensä sisällön ja vaikutukset. Tilanne on selvitettävä heti eduskunnalle, Furuholm vaatii.

Furuholm ei pidä kestävänä perusteluita, joiden mukaan mahdollisesti myöhemmin toipuva markkinaehtoinen asuntotuotanto paikkaisi kohtuuhintaisen tuotannon alasajon. Hallitus on leikannut rajusti asumistukea ja kiristänyt asumismenojen korvaamista toimeentulotuella, minkä johdosta häädöt ovat lisääntyneet rajusti.



– Oikeistohallituksen politiikan vuoksi ihmisiä häädetään nyt kiihtyvää tahtia markkinahintaisista asunnoista ja samalla kohtuuhintainen asuntotuotanto ajetaan alas. Hallitus on jo kääntänyt asunnottomuuden nousuun Suomessa ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, ja budjettiriihen päätöksillä kriisi uhkaa pahentua, Furuholm sanoo.