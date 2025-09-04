Suomen suurimpien kaupunkien johtajat sitoutuvat luontokadon torjuntaan – Espoon Luontofoorumissa 600 osallistujaa

Julkilausumaan uusia tavoitteita

Kymmenen suurimman kaupungin ensimmäinen yhteinen luontojulkilausuma laadittiin Tampereella syyskuussa 2024. Julkilausuma vahvistaa kaupunkien roolia ja yhteistyötä luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden kääntämiseksi elpymisuralle sen jälkeen.

Luontojulkilausuman myötä kaupungit haluavat yhteistyössä vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kaupunkikehitystä. Lisäksi ne haluavat tukea ja kirittää valtiota luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja kannustaa kansainvälisiä verkostojaan kasvattamaan luontotyön merkitystä.

Päivitetyssä luontojulkilausumassa kaupunginjohtajat ja pormestarit sitoutuivat muun muassa kehittämään ja ylläpitämään kaupunkien siniviheralueita ja -rakennetta, nostamaan luontopositiivisuutta koskevat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle vuoden 2025 strategiapäivitysten yhteydessä ja asettamaan kaupungeille konkreettiset, mitattavat luontotavoitteet. Luontotavoitteiden asettamisessa pyritään yhteisiin käytäntöihin ja mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen.

Lisäksi kaupungit toteuttavat lievennyshierarkian periaatteita ja sitoutuvat hyödyntämään yhteisiä mittareita luonnolle aiheutettujen haittojen ja parannusten arvioinnissa. Kaupungit myös vahvistavat koulutuksen roolia luontokadon pysäyttämisessä.

Espoo-yhteisö etenee konkreettisin toimin

Espoossa julkilausuman toimeenpano on jo vauhdissa. Espoon omia askelmerkkejä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen on kirjattu tänä vuonna hyväksyttyyn Luontoviisas Espoo -tiekarttaan.

Tällä hetkellä Espoossa on työn alla esimerkiksi uusien luonnonarvopuistojen perustaminen. Luonnonarvopuistot täydentävät kaupungin luonnonsuojeluverkostoa ja niillä voidaan yhdistää kaupunkilaisille tärkeitä virkistys- ja luontoarvoja. Ensimmäiset luonnonarvopuistot ovat suunnitteilla Finnooseen ja Pitkäjärvelle.

”Haluamme näyttää, että luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on mahdollista myös kasvavissa kaupungeissa. Tunnistamme luonnon itseisarvon ja hyödyt hyvinvoinnille ja kaupunkien menestykselle”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

”Espoolaiseen tapaan tavoitteita edistetään yhdessä kumppanien kanssa. Esimerkiksi Microsoft Suomi julkisti Luontofoorumissa suojelevansa Luonnonperintösäätiön kautta yhteensä yli 300 hehtaaria metsää pysyvästi niissä kunnissa, joihin se rakentaa datakeskuksia. Tämä osoittaa, että kun julkiset ja yksityiset toimijat yhdistävät voimansa, voidaan saada aikaan ratkaisuja, joilla on todellista vaikutusta. Kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän toiminta on mahdollista sovittaa yhteen hyvinvoivan luonnon kanssa”, Mykkänen jatkaa.

Microsoftin suojelemat alueet sijaitsevat Espoossa Luukin Kaurasuolla ja Kirkkonummella Kauhalan metsäalueella. Vihdin Pääkslahden suojelemisesta valmistellaan päätöstä. Alueet suojellaan yhteistyössä Luonnonperintösäätiön kanssa.

Yhteistyötä tiivistetään myös rakennusteollisuuden kanssa

Luontojulkilausumassa tunnistettiin myös rakennetun ympäristön merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta ja tarve tiivistää yhteistyötä rakennusteollisuuden kanssa. Päivitetyn julkilausuman yhteydessä julkistettiin lisäksi Rakennusteollisuuden ja suurten kaupunkien yhteistyöasiakirja, joka tukee dialogin rakentamista rakennetun ympäristön luontotoimista.

Kaupunkien ja Rakennusteollisuuden yhteistyössä keskitytään luontotiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, yhteistyöhön maankäytön suunnittelussa ja luonnonarvomarkkinoiden edistämiseen.

Espoon Luontofoorumi

Päivitetty julkilausuma sekä rakennusteollisuuden yhteistyöasiakirja julkistettiin perjantaina 5.9.2025 Espoon Luontofoorumissa. Ensimmäistä kertaa Luontofoorumi järjestettiin Tampereella vuonna 2024 ja nyt toista kertaa Espoon johdolla.

Espoon Dipolissa järjestetty Luontofoorumi kokosi luonnon monimuotoisuuden äärelle noin 600 asiantuntijaa kaupunkien johdosta ja viranhaltijoista, yrityksistä, tutkimusyhteisöistä ja järjestöistä. Päivän ohjelmaan kuului asiantuntijapuheenvuoroja, yhteistä keskustelua ja näyttelyalueella eri organisaatioiden luontotyöhön tutustumista.

”Oli hienoa nähdä näin laaja ja sitoutunut joukko toimijoita rakentamassa yhteistyötä kukoistavan luonnon puolesta. Luonnon vaaliminen on aina viime kädessä paikallinen kysymys ja siksi on tärkeää, että kaupungit ja kunnat ovat siihen laajasti sitoutuneet. Espoossa työ jatkuu tällä valtuustokaudella erityisesti osana poikkihallinnollista Kestävä ja luonnonläheinen Espoo -ohjelmaa”, iloitsee ohjelman tuore puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Tiina Elo.

Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Aalto-yliopisto, Climate Leadership Coalition, Kuntaliitto, Syke, Sitra, THL, VTT, BOOST ja MUST-tutkimushankkeet, Fortum, GRK, Lassila & Tikanoja, NCC, S-ryhmä, SRV ja One Planet Oy.

Vuonna 2026 Luontofoorumi järjestetään Lahdessa.