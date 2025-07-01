FiBANin tutkimus: alkuvaiheen yritykset keräsivät 42,8 miljoonaa euroa vuonna 2024

Valtaosa pitchanneista yrityksistä saa rahoitusta

Tulosten mukaan sijoittajille esiintyneistä eli pitchanneista startup-yrityksistä 60% saa rahoitusta FiBANin verkoston tai sen tapahtumien kautta. Tyypillisesti pitchauksesta sijoituksen toteutumiseen kestää noin kuusi kuukautta, ja keskimääräinen yksittäisen enkelin tekemä sijoituksen koko on noin 20 000 euroa.

"Näiden tulosten perusteella alkuvaiheen startup-yritysten rahoituskelpoisuus on parantunut. Startupit ovat nykyisin entistä paremmin valmistautuneita rahoituskierrokselle, ja ymmärtävät rahoituksenhaun realiteetit, kun tulevat tapahtumiimme,” kertoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.

Pelkällä idealla saa enää harvoin rahoitusta

FiBANin hankevirta eli hakeneiden startupien lukumäärä on kasvanut viime vuosina huimasti, noin 400 vuosittaisesta (2022) hakijasta yli 1000 vuosittaiseen hakijaan. (2024, 2025)

“Usein kuulee sanottavan, että startup-yritysten laatu on heikentynyt Suomessa viime vuosina. Tämä ei kuitenkaan osu yksiin sen tiedon kanssa, että näin moni FiBANin rahoitusputken läpi kulkenut yhtiö on saanut rahoitusta. Ei kukaan sijoittaja laita rahojaan ainakaan tietoisesti huonoihin yhtiöihin,” kertoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.

Toisaalta, kilpailu rahoituksesta on entistä kovempaa, sillä puhtaasti ideavaiheeseen sijoitetaan enää harvoin. “Myös enkelisijoittajat haluavat nähdä alkuvaiheen startupilla jo tulovirtaa ennen kuin sijoittavat.”

Verkostoitumisen voima näkyy muun muassa enkelisijoittajien avaamissa jatkorahoitusmahdollisuuksissa.

“Enkelisijoittaja on paljon muutakin kuin yksi ensimmäisistä tukijoista. Enkelisijoittajat auttavat verkostoillaan kohdeyrityksensä jatkorahoituksen ja jopa asiakkaiden luokse,” FiBANin toimitusjohtaja Laisi-Puheloinen sanoo.

Kanssasijoittaminen nousussa: Rahoitusta useista eri lähteistä

Haastatteluiden mukaan startupit saavat rahoitusta useista eri lähteistä. FiBANin verkostossa kanssasijoittamisen rooli onkin kasvanut merkittävästi. Vuonna 2024 aloittanut Innovestorin hallinnoima Kanssasijoitusrahasto on lisännyt yhdessä sijoittamista. Lisäksi muut pääomasijoittajat ovat aktiivisesti mukana FiBANin kautta toteutuvissa rahoituskierroksissa.

“Kanssasijoitusrahastosta on tehty 26 sijoitusta. Rahaston sijoituksen keskikoko on 138 000 euroa ja mukana on tähän mennessä ollut 156 enkelisijoittajaa. Yhteensä näillä kierroksilla kerätty rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa,” Laisi-Puheloinen kertoo.