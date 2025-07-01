FiBANin tutkimus: alkuvaiheen yritykset keräsivät 42,8 miljoonaa euroa vuonna 2024
Suomen enkelisijoittajayhdistys FiBANin tapahtumissa pitchanneet startup-yritykset raportoivat keränneensä 42,8 miljoonaa euroa kasvurahoitusta vuoden 2024 aikana. FIBAN haastatteli 95 startup-yritystä, jotka olivat pitchanneet FIBANin tapahtumissa sijoittajille loppuvuonna 2023 sekä vuoden 2024 aikana. Haastattelututkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa.
Valtaosa pitchanneista yrityksistä saa rahoitusta
Tulosten mukaan sijoittajille esiintyneistä eli pitchanneista startup-yrityksistä 60% saa rahoitusta FiBANin verkoston tai sen tapahtumien kautta. Tyypillisesti pitchauksesta sijoituksen toteutumiseen kestää noin kuusi kuukautta, ja keskimääräinen yksittäisen enkelin tekemä sijoituksen koko on noin 20 000 euroa.
"Näiden tulosten perusteella alkuvaiheen startup-yritysten rahoituskelpoisuus on parantunut. Startupit ovat nykyisin entistä paremmin valmistautuneita rahoituskierrokselle, ja ymmärtävät rahoituksenhaun realiteetit, kun tulevat tapahtumiimme,” kertoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.
Pelkällä idealla saa enää harvoin rahoitusta
FiBANin hankevirta eli hakeneiden startupien lukumäärä on kasvanut viime vuosina huimasti, noin 400 vuosittaisesta (2022) hakijasta yli 1000 vuosittaiseen hakijaan. (2024, 2025)
“Usein kuulee sanottavan, että startup-yritysten laatu on heikentynyt Suomessa viime vuosina. Tämä ei kuitenkaan osu yksiin sen tiedon kanssa, että näin moni FiBANin rahoitusputken läpi kulkenut yhtiö on saanut rahoitusta. Ei kukaan sijoittaja laita rahojaan ainakaan tietoisesti huonoihin yhtiöihin,” kertoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.
Toisaalta, kilpailu rahoituksesta on entistä kovempaa, sillä puhtaasti ideavaiheeseen sijoitetaan enää harvoin. “Myös enkelisijoittajat haluavat nähdä alkuvaiheen startupilla jo tulovirtaa ennen kuin sijoittavat.”
Verkostoitumisen voima näkyy muun muassa enkelisijoittajien avaamissa jatkorahoitusmahdollisuuksissa.
“Enkelisijoittaja on paljon muutakin kuin yksi ensimmäisistä tukijoista. Enkelisijoittajat auttavat verkostoillaan kohdeyrityksensä jatkorahoituksen ja jopa asiakkaiden luokse,” FiBANin toimitusjohtaja Laisi-Puheloinen sanoo.
Kanssasijoittaminen nousussa: Rahoitusta useista eri lähteistä
Haastatteluiden mukaan startupit saavat rahoitusta useista eri lähteistä. FiBANin verkostossa kanssasijoittamisen rooli onkin kasvanut merkittävästi. Vuonna 2024 aloittanut Innovestorin hallinnoima Kanssasijoitusrahasto on lisännyt yhdessä sijoittamista. Lisäksi muut pääomasijoittajat ovat aktiivisesti mukana FiBANin kautta toteutuvissa rahoituskierroksissa.
“Kanssasijoitusrahastosta on tehty 26 sijoitusta. Rahaston sijoituksen keskikoko on 138 000 euroa ja mukana on tähän mennessä ollut 156 enkelisijoittajaa. Yhteensä näillä kierroksilla kerätty rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa,” Laisi-Puheloinen kertoo.
Tiina Laisi-PuheloinenToimitusjohtajaFiBAN ry
FiBANin toimitusjohtaja, reservin majuri, enkelisijoittaja ja hallitusammattilainen.
Finnish Business Angels Network ry (FiBAN)
- FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista
-
Yli 600 enkelisijoittajaa ja 60 yhteistyökumppania
-
Toiminnan ytimessä yksityisen pääoman ja kasvuhakuisten startupien kohtauttaminen
-
Vuosittain 1000 startup yritystä hakee rahoitusta FIBANin kautta.
-
FiBANin bisnesenkelit ovat sijoittaneet lähes puoli miljardia euroa yli 2000 startup-yritykseen 15 vuoden aikana.
-
