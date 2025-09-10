Haapaveden yhteistyömalli edistää energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä

Haapaveden Energia ja Vesi ja Nevel ovat solmineet uuden lämmöntoimitussopimuksen, jonka turvin yhtiöt ottavat isoja askeleita kohti tulevaisuudenkestävää energiantuotantoa modernisoimalla prosessejaan.

Nevel toimittaa lämpöä Haapaveden Ha-Sa Oy:lle. Lämpö hyödynnetään sahatavaran kuivaukseen sekä sahan kiinteistöjen lämmitykseen. Lämpö tuotetaan sahan sivutuotteena saatavasta kuoresta, mikä mahdollistaa aiemmin polttamiseen käytetyn purun myynnin markkinoille. Tämä tuo taloudellista hyötyä ja lisää resurssitehokkuutta.

Nevelin voimalaitokselle tehtävät investoinnit savukaasupesuriin lämmön talteenotolla sekä sähkökattilaan, sekä sahalle tehtävä investointi sähkökattilaan toteutuvat kesällä 2026. Sähkökattilat lisäävät energiantuotannon joustavuutta ja alentavat kokonaistuotannon päästöjä. Sähkökattilat toimivat varakattiloina, kun laitoksen biopolttoainekattila on pois käytöstä esimerkiksi kesähuollon aikana. Näin lämmöntuotantoa voidaan myös optimoida: kaukolämpöä voidaan tuottaa sähköllä, kun sähkö on edullista.

Voimalaitoksen energiantuotannon hyötysuhde paranee uudistusten myötä noin 10 prosenttia. Vuonna 2027 laitoksen CO2-päästöjen odotetaan pienenevän 6 000 tonnilla vuoteen 2025 verrattuna.

Yhteistyö ja investoinnit muodostavat järkevän kokonaisuuden, josta osapuolet hyötyvät kestävästi.

”Sopimus Nevelin kanssa turvaa meille tärkeän ja pitkään jatkuneen toimintavarmuuden lämmöntuotannossa ja -jakelussa Haapavedellä. Samalla voimme lopettaa turpeen polton kokonaan. Yhteistyömalli Haapaveden Ha-San kanssa takaa biopohjaiseen lämmöntuotantoon sen tarvitseman riittävän kuorman”, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Aakko, Haapaveden Energia ja Vesi Oy.

”Sahan sivutuotteena saatava puru on hyvä materiaali jalostavaan teollisuuteen. Meille on tärkeää, että kuori hyödynnetään kokonaisuudessaan energiantuotannossa. Lisäksi uudella sopimusmallilla saatiin kilpailukykyinen ratkaisu energian tuotantoon pitkällä aikavälillä. Yhteistyön avulla varmistamme tarvittaessa energiaa kasvaviin tuotantomääriin. Varaenergian lähteeksi löytyi toimiva malli pienestä sähkökattilasta”, sanoo tuotantopäällikkö Mika Hakulinen, Haapaveden Ha-Sa Oy.

"Uusi sopimus avaa oven merkittäville parannuksille energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä," kertoo Nevel Oy:n asiakasvastaava Mika Hillu. "Yhdessä Haapaveden kumppaneidemme kanssa voimme saavuttaa synergiaetuja, jotka vievät meitä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tämä yhteistyö kuvastaa sitoutumistamme ilmastotavoitteisiin ja asiakkaidemme kustannustehokkaampaan energiantuotantoon."