Skills Finland ry

Suomelle kolme mitalia ja seitsemän kunniamainintaa ammattitaidon EM-kilpailusta

13.9.2025 22:45:09 EEST | Skills Finland ry | Tiedote

Jaa

EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi lauantai-iltana 13.9. Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa.

Daniel Romi päihitti EuroSkills-kilpailussa 24 eurooppalaista kilpakumppania. Kultamitalin lisäksi hänet palkittiin koko Suomen joukkueen parhaana. Kuva: Katja Katajamäki / Skills Finland.
Daniel Romi päihitti EuroSkills-kilpailussa 24 eurooppalaista kilpakumppania. Kultamitalin lisäksi hänet palkittiin koko Suomen joukkueen parhaana. Kuva: Katja Katajamäki / Skills Finland.

Joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon EM-kilpailu, EuroSkills Herning 2025, päättyi tänään lauantaina näyttävään päättäjäisseremoniaan. Päättäjäisiä edelsivät kolme työntäyteistä kilpailupäivää ja avajaiset. Suurtapahtumassa vieraili yhteensä 100 000 kävijää seuraamassa ammatillista huippuosaamista.

Suomea kilpailussa edusti 18 nuoren kilpailijan joukko, jotka ovat kaikki huippuammattilaisia omalla ammatillisella alallaan. Mukana oli muun muassa automaatioasentaja, parturi-kampaaja, tarjoilija, putkiasentaja, maalari ja koneistaja. Ikäraja kilpailussa on 25 vuotta.

Mitaleista värisuora

Suomi saavutti kilpailussa hienon tuloksen: yhden kulta-, yhden hopea- ja yhden pronssimitalin. Lisäksi seitsemän kilpailijaa palkittiin lajin keskitasoa paremmista suorituksista Medallion for Excellence -kunniamaininnoilla.

Kultaa kokkilajissa saavuttanut Daniel Romi kommentoi voittoa tuoreeltaan: "Tuntuu huikean hyvältä! Voiton eteen on tehty tosi paljon töitä ja käytetty tunteja. Suomen koulutusjärjestelmä ja samoin taustajoukkoni ovat ihan parhaat, joten odotin korkeaa sijoitusta, mutta ikinä ei voi tietää, kuinka hyviä kilpakumppanit ovat."

Daniel sai myös Best of Nation -kunniamaininnan koko joukkueen parhaiten menestyneimpänä kilpailijana.

Mitaleilla palkittiin seuraavat kilpailijat:

  • kultaa: Daniel Romi (Perho Liiketalousopisto), Cooking
  • hopeaa: Aleksi Laine (Kouvolan ammattiopisto Eduko), Electronics Prototyping
  • pronssia: kilpailijapari Inka Nurminen & Elja Saraluoto (Koulutuskeskus Salpaus), Fashion Design and Technology


Kunniamaininnalla lajin keskitasoa paremmista suorituksista palkittiin:

  • Aapo Paunonen (SASKY koulutuskuntayhtymä), CNC Milling
  • Viljami Turve (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Plumbing and Heating
  • Alexander Häggman (Optima), Cabinetmaking
  • Erika Ukkonen (Saimaan ammattiopisto Sampo), Pâtisserie and Confectionery
  • Niina Haka (Gradia), Restaurant Service
  • Lauri Mutka (Savon ammattiopisto), Welding
  • Ronja Kaupinsalo (WinNova), Bakery


Suomen ammattitaitomaajoukkue

  • Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin.
  • Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
  • Ammattitaitomaajoukkueen kokoaa ja lähettää kilpailuihin Skills Finland ry yhteistyökumppaneineen.
  • Seuraavaksi Suomi osallistuu MM-kilpailu WorldSkillsiin Shanghaissa 2026. Erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien MM-kilpailu Abilympics järjestetään vuonna 2027 kotikisoina Helsingissä. EM-kilpailu EuroSkills pidetään seuraavaksi vuonna 2027 Düsseldorfissa. Tapahtumiin on vapaa pääsy.
  • Amispäiväkirjat-sarjan toinen tuotantokausi, jossa myös kondiittori Erika Ukkonen maajoukkueen kondiittorilajista on mukana, esitetään Nelosen kanavilla ja Ruudussa 14.9. alkaen.

Avainsanat

ammatillinen koulutusammattikoulutusammattiosaaminenammattitaitokilpailueuroskillseuroskills2025

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Daniel Romi. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Daniel Romi. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Lataa
Aleksi Laine. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Aleksi Laine. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Lataa
Inka Nurminen ja Elja Saraluoto. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Inka Nurminen ja Elja Saraluoto. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Lataa
Viljami Turve. Kuva: Anders Wiuff / WorldSkills Europe.
Viljami Turve. Kuva: Anders Wiuff / WorldSkills Europe.
Lataa
Aapo Paunonen. Kuva: Anders Wiuff / WorldSkills Europe.
Aapo Paunonen. Kuva: Anders Wiuff / WorldSkills Europe.
Lataa
Alexander Häggman. Kuva: Emily Wilson / WorldSkills Europe.
Alexander Häggman. Kuva: Emily Wilson / WorldSkills Europe.
Lataa
Erika Ukkonen. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Erika Ukkonen. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Lataa
Ronja Kaupinsalo. Kuva: Emily Wilson / WorldSkills Europe.
Ronja Kaupinsalo. Kuva: Emily Wilson / WorldSkills Europe.
Lataa
Daniel Romi. Kuva: Katja Katajamäki / Skills Finland.
Daniel Romi. Kuva: Katja Katajamäki / Skills Finland.
Lataa

Linkit

Skills Finland ry

Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.

Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin. 

Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye