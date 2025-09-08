Aluehallintovirasto havaitsi puutteita Varhan mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisessä
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle huomautuksen vastaisen varalle siitä, että päihteitä käyttäville asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille tulee myöntää heidän palvelutarvettaan vastaavat palvelu-, hoito- ja kuntoutuskokonaisuudet. Hyvinvointialueelta pyydetään joulukuun alkuun mennessä selvitystä tekemistään palvelujen saatavuutta ja toimintatapoja parantavista toimenpiteistä.
Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on saapunut useita epäkohtailmoituksia liittyen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) järjestämiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Ilmoitukset ovat koskeneet muun muassa päihdekuntoutuksen ja asumispalvelujen saatavuutta tai sitä, että päihdekuntoutuksen saannin ehtona on edellytetty sitoutumista asiakkaalle epärealistisiin tavoitteisiin.
Joissakin tilanteissa Varha on myöntänyt asiakkaille niin vähän tukea, että palveluntuottajalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin ja tukea heidän kuntoutumistaan. Asiakkailla on ongelmallisen päihteiden käytön lisäksi myös muita arjen haasteita, kuten työttömyyttä, rikostaustaisuutta, mielenterveyden ongelmia, yksinäisyyttä, itsetunto-ongelmia ja usein myös heikko luottamus viranomaistoimijoihin. Moni heistä tarvitsee useampaa palvelua ja osa on vaarassa joutua pois asumispalvelusta eli asunnottomiksi.
Käynnistimme syyskuussa 2024 aiheesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asian, jonka osalta annoimme päätöksen 28.8.2025. Päätöksessämme annoimme Varhalle hallinnollista ohjausta ja kehotuksia liittyen seuraaviin asioihin, joista on tarkempaa tietoa tiedotteen liitteenä olevassa päätöksessä:
- Päihteitä käyttäville asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille tulee myöntää heidän palvelutarvettaan vastaavat palvelu-, hoito- ja kuntoutuskokonaisuudet.
- Sosiaalihuollon asiakasohjauskäytäntö ja palvelujen järjestämisestä annetut ohjeet tulee olla kaikilta osin lainmukaisia. Hyvinvointialueen omiin palveluihin ja yksityisiin ostopalveluihin ohjautuvia asiakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti hyvinvointialueella, ja asiakkaiden palvelujen jatkuvuus tulee turvata.
- Virkasuhteessa olevan ammattihenkilön kuuluu laissa säädetyn toimivaltansa mukaisesti sekä sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen itsenäisesti harkita, myönnetäänkö asiakkaalle hänen hakemansa palvelu tai tukitoimenpide, ja tehdä harkintavaltansa mukainen päätös asiassa. Asiakasohjausryhmän tai vastaavan ryhmän kannanotto asiakkaalle myönnettävistä palveluista tai tukitoimenpiteistä ei sido työntekijää, jonka virkavastuulle kuuluu harkinta yksittäisen asiakkaan asiassa.
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tulee luopua käytännöstä, jossa päihdekuntoutuksen saannin ehtona on sitoutuminen epärealistisiin tavoitteisiin, joiden saavuttaminen saattaa päihderiippuvuuden takia olla mahdotonta.
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tulee vakiinnuttaa yhdenmukaiset yhteistyörakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken koko alueella, jotta päihde- ja riippuvuustyön erityisiä palveluja voidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti yhteensovittaa päihde- ja riippuvuushoidon kokonaisuuteen.
Hyvinvointialueen tulee antaa 1.12.2025 mennessä aluehallintovirastolle selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta ryhtynyt. Linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätökseen lainsäädäntöviittauksineen (Dnro LSAVI/14920/2024) löytyy tiedotteen alaosasta kohdasta Liitteet.
