Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömässä hoitoon pääsyssä puutteita Kainuun hyvinvointialueella

Aluehallintovirasto havaitsi puutteita myös Kainuun perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määräaikojen omavalvonnassa sekä hoitoon pääsyä koskevien luotettavien seurantatietojen kokoamisessa. Kainuun hyvinvointialue ole pystynyt toimittamaan tarkkaa ajantasaista tietoa hoitoon pääsyn kokonaistilanteesta.

Aluehallintovirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta jatkamaan korjaavia toimenpiteitä sekä arvioimaan jo toteutettujen ja suunniteltujen omavalvonnallisten toimenpiteiden riittävyyttä, jotta kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi aluehallintovirasto kehottaa Kainuun hyvinvointialuetta jatkamaan terveydenhuollon omavalvonnan kehittämistä ja hoitoon pääsyn seurantaa sen varmistamiseksi, että hoitoon pääsyä koskevat ajantasaiset seurantatiedot ovat luotettavia ja että hoitoon pääsyn todellista tilannetta on mahdollista seurata terveyskeskuksittain tai toimintayksiköittäin.

Aluehallintovirasto ilmaisee käsityksenään Kainuun hyvinvointialueelle, että hyvinvointialueella on palveluntuottajana velvollisuus laatia palveluyksiköittäin omavalvontasuunnitelma ja huolehtia sen toteutumisen seurannasta. Lisäksi sillä on velvollisuus julkaista verkkosivuillaan tiedot palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmista, toiminnan seurannasta ja havaittujen puutteiden korjauksista ja muutoksista. Aluehallintovirasto ohjasi jo marraskuussa 2024 hyvinvointialuetta jatkamaan omavalvonnallisia toimenpiteitä varmistaakseen, että tietojärjestelmistä saadut, kiireettömään hoitoon pääsyä koskevat tilastotiedot ovat luotettavia ja hoitoon pääsyn todellista tilannetta on mahdollista seurata.

Hoitoon pääsyn enimmäisaikoja koskevat säännökset ovat muuttuneet. Vuonna 2025 voimaan tuleen lain mukaan perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pitää päästä viimeistään kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuoltoon kuudessa kuukaudessa. Alle 23-vuotiaiden pitää päästä enintään kolmessa kuukaudessa kiireettömään suun terveydenhoitoon hoidon tarpeen arvioinnista.

Aluehallintovirasto jatkaa Kainuun hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhoidon hoitoon pääsyn määräaikojen valvontaa muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.



Lisätietoja:

Terveydenhuollon ylitarkastaja Tarja Huhtela, 0295 017 028, tarja.huhtela@avi.fi