Veikkaus ei tarjoa miesten huippusalibandya vedonlyönnissä toistaiseksi

8.9.2025 12:35:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Suomen urheilun eettinen keskus tiedotti tänään maanantaina suomalaiseen miesten huippusalibandyyn liittyvästä tutkinnasta.

Suekin tutkinta tukee Veikkauksen datahavaintoja, joiden mukaan suomalaisessa miesten huippusalibandyssa on tapahtunut laajaa sääntöjen vastaista vedonlyöntiä viimeisten vuosien aikana. Asia nousi julkisuuteen kesäkuussa 2025, kun Veikkaus ja Salibandyliitto tiedottivat asiasta.

Suekin tutkintatietojen mukaan noin sata miesten F-liigassa operoinutta toimijaa - pelaajia, valmentajia ja muita toimihenkilöitä - on lyönyt vetoa sarjan otteluista. Se on kielletty sekä Veikkauksen ja F-liigan että myös F-liigan ja yksittäisten liigajoukkueissa toimivien henkilöiden välisissä sopimuksissa. Sääntöjä rikkoneita on löytynyt kaikista joukkueista.

Salibandyliitto ja sen alainen F-liiga ovat aikaisemmin ilmoittaneet, että he käynnistävät asiaan liittyen kurinpitoprosessin, kun ovat saaneet Suekilta aineiston. Suekin ilmoituksen mukaan Salibandyliitto on nyt saanut suurimman osan aineistosta.

Prosessi vaikuttaa myös Veikkauksen vedonlyöntitarjontaan. Veikkauksen tuore päätös on jatkumoa yhtiön kesällä tekemälle linjaukselle, jonka perusteella World Gamesin miesten salibandyotteluita ei ollut vedonlyöntikohteina.

-Veikkaus ei tule tarjoamaan pelikohteina salibandyn miesten F-liigaa, Suomen cupia, maaotteluita tai Inssi-divarin pelejä ennen kuin kurinpitopäätökset ovat tulleet. Sen jälkeen arvioimme tilannetta uudelleen, kertoo Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti.

Miesten F-liiga käynnistyy keskiviikkona 10.9.

