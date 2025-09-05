Työllisyys- ja kotoutumisjaosto käynnisti kautensa
Kaupunginhalituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto kokoontui 8.9.2025 ensimmäistä kertaa uuden valtuustokauden mukaisella kokoonpanolla. Jaoston puheenjohtajana toimii Markku Sistonen (SDP).
Kokouksessa päätettiin kokousaikataulu loppuvuodelle 2025 ja keväälle 2026: kokoukset pidetään 3.11. ja 8.12.2025 sekä 23.2., 27.4. ja 8.6.2026.
Kokouksessa käsiteltiin työllisyyden tilannekuvaa, kotouttamisohjelmaa ja osavuosikatsauksia. Lisäksi jaosto sai katsauksen talouden suunnitelmiin sekä Espoo-tarinan valmisteluun, josta käytiin lähetekeskustelu ja kirjattiin huomioita jatkovalmistelussa hyödynnettäväksi.
Tiesitkö, että
- Kotoutumisasiat lisättiin jaoston tehtäväkenttään syksystä 2025 alkaen. Samalla jaoston nimi muuttui työllisyysjaostosta työllisyys- ja kotoutumisjaostoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku Sistonentyöllisyys- ja kotoutumisjaoston puheenjohtajaPuh:046 877 3884markku.sistonen@espoo.fi
Linkit
