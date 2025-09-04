Hämeenlinnan tunneli suljetaan liikenteeltä kahdeksi yöksi 15.–17.9. ajosuunta kerrallaan
Valtatie 3:lla sijaitseva Hämeenlinnan tunneli suljetaan kahdeksi yöksi 15.–17.9. kello 22–05 väliseksi ajaksi pesua ja huoltotöitä varten.
Hämeenlinnan tunneli suljetaan ajosuunta kerrallaan, etelään päin johtava E-tunneli suljetaan 15.9. illalla klo 22.00 ja avataan liikenteelle seuraavana aamuna 16.9. klo 05.00. Tänä aikana tunnelin voi kiertää Eureninkadulta.
Pohjoiseen päin johtava P-tunneli suljetaan 16.9. klo 22.00 ja avataan liikenteelle 17.9. klo 05.00. Pohjoiseen päin ajettaessa tunnelin voi kiertää Kaivokadun kautta. Tunneli avataan liikenteelle heti pesun ja huoltotöiden päätyttyä.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Hämeen leväseurantapaikoilla levähavaintoja viime viikkoa enemmän4.9.2025 13:07:11 EEST | Tiedote
Heikkotuulinen sää on nostanut pintaan vanhenevaa sinilevää useilla seurantapaikoilla.
Valtatien 12 Joutjärvi–Uusikylä välin tiesuunnitelmaluonnokset esillä yleisötilaisuudessa 18.9.20251.9.2025 11:33:00 EEST | Tiedote
Uudenmaan ELY-keskus ja Lahden kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi. Noin 17 kilometrin mittainen suunnittelualue alkaa Lahden Joutjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy Orimattilan Uudenkylän eritasoliittymään. Valtatie 12 on tärkeä itä–länsisuuntainen yhteys ja merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille. Nykyinen vilkasliikenteinen tie on koettu turvattomaksi, ja osa liikenteestä on siirtynyt rinnakkaistielle (mt 312).
Iitin Vesistövisio 2035 -työ on käynnistynyt – tarkoituksena parantaa alueen vesistöjen tilaa1.9.2025 07:43:38 EEST | Tiedote
Iitin kunta ja Hämeen ELY-keskus käynnistävät Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sekä Tuike Valmennus Oy:n kanssa vesistövision suunnittelun.
Vain muutamalla Hämeen leväseurantapaikalla havaittu levää elokuussa28.8.2025 13:03:01 EEST | Tiedote
Elokuun aikana Hämeessä havaittiin yhdeksän kertaa vähäinen ja yhden kerran runsas leväesiintymä. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.
Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden työttömyys haasteellisin Hämeessä26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeessä oli heinäkuun lopussa 23 007 työtöntä työnhakijaa. Työttömänä oli 2 711 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Puolet työttömistä oli suorittanut toisen asteen koulutuksen. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen kesäkuun työllisyyskatsauksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme