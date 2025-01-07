Suomalainen kirjolohi ui nyt Arabiemiraatteihin

Finnforel on vuonna 2015 perustettu innovatiivinen kalanviljelyteknologian yritys, jonka kiertovesikasvattamo sijaitsee Pohjois-Savossa Varkaudessa. Yrityksen kokonaisvaltainen kiertovesiviljelyyn perustuva konsepti kattaa kalanviljelyn koko tuotantoketjun – uraauurtavista jalostusohjelmista aina rehujen, kalankasvatuksen ja käsittelyn hallintaan sekä valmiisiin kuluttajapakkausiin. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, tavoitteenaan mullistaa koko kalankasvatusala. Finnforelin kehittämä toimintamalli vähentää päästöjä, nollaa jätemäärän sekä maksimoi vesien, energian ja ravinteiden kierron. Toimintamalli korostaa Finnforelin sitoutumista kestävään, antibiootti- ja mikromuovivapaaseen kalankasvatukseen sekä yrityksen tavoitetta olla ympäristöystävällisten vesiviljelykäytäntöjen edelläkävijä.