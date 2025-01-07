Suomalainen kirjolohi ui nyt Arabiemiraatteihin
Suomalainen vesiviljelyn edelläkävijä Finnforel lanseeraa LOHI-kirjolohen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa osana kansainvälistä kasvustrategiaansa.
Ensimmäiset LOHI-tuotteet ovat jo tulleet myyntiin Dubaissa LuLu Hypermarket -ketjun myymälöihin. Lähikuukausina valikoima laajenee myös ADCOOPin ja Carrefourin kauppoihin.
– Emme pidä itseämme vain kalankasvattajina, vaan ruokateknologiayrityksenä. Tavoitteemme on uudistaa koko tapa, jolla kala päätyy ruokapöytään sanoo Finnforelin toimitusjohtaja Nora Hortling.
LOHI-tuotteet on pakattu helppokäyttöisiin 150 gramman annosfileisiin ja 340 gramman kahden fileen pakkauksiin, jotka sopivat erityisesti nopeaan arjen ruoanlaittoon. Vaikka lohi tarkoittaa suomeksi kalaa, kansainvälisillä markkinoilla nimen LOHI idea perustuu sanaleikkiin: ”Low in waste, High in taste”, joka kiteyttää brändin vastuullisuuden ja maun.
Finnforel on vuonna 2015 perustettu innovatiivinen vesiviljelyteknologian yritys, joka operoi Suomessa kiertovesikasvatusjärjestelmiä, joiden vuosittainen tuotantomäärä on kolmetuhatta tonnia. Yhtiön arvoketju kattaa kaikki kalanviljelyn vaiheet mätimunasta kasvatukseen ja valmiisiin kuluttajapakkauksiin saakka. Finnforelin kehittämä toimintamalli vähentää päästöjä, nollaa jätemäärän sekä maksimoi vesien, energian ja ravinteiden kierron.
Yhtiön tuotteita myydään tällä hetkellä Suomessa yli tuhannessa ruokakaupassa Saimaan Tuore -tuotemerkillä. Nyt LOHI-vientibrändin lanseeraus UAE:ssa on merkittävä askel Finnforelin kansainvälisessä kasvussa.
– Pohjoismainen premium-laatu yhdistettynä helppouteen ja terveellisyyteen vastaa asiakaskuntamme toiveisiin, toteaa LuLu Hypermarketin liha- ja kalatuotteiden ostopäällikkö Gary Backhouse.
UAE:n kalamarkkinoiden arvioidaan kasvavan yli viisi prosenttia vuodessa ja nousevan 3,3 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. Finnforelilla on pitkän aikavälin tavoitteena perustaa tuotantolaitoksia lähelle kuluttajamarkkinoita myös muissa maanosissa.
Lisätietoja:
Mediapankki kuvineen
Antti Hannuniemi, Marketing & Promotion Manager
Finnforel Oy
+358 50 3133771
antti.hannuniemi@finnforel.com
Yhteyshenkilöt
Antti HannuniemiMarkkinointipäällikköFinnforel OyPuh:050 313 3771antti.hannuniemi@finnforel.com
Kuvat
Linkit
Finnforel
Finnforel on vuonna 2015 perustettu innovatiivinen kalanviljelyteknologian yritys, jonka kiertovesikasvattamo sijaitsee Pohjois-Savossa Varkaudessa. Yrityksen kokonaisvaltainen kiertovesiviljelyyn perustuva konsepti kattaa kalanviljelyn koko tuotantoketjun – uraauurtavista jalostusohjelmista aina rehujen, kalankasvatuksen ja käsittelyn hallintaan sekä valmiisiin kuluttajapakkausiin. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, tavoitteenaan mullistaa koko kalankasvatusala. Finnforelin kehittämä toimintamalli vähentää päästöjä, nollaa jätemäärän sekä maksimoi vesien, energian ja ravinteiden kierron. Toimintamalli korostaa Finnforelin sitoutumista kestävään, antibiootti- ja mikromuovivapaaseen kalankasvatukseen sekä yrityksen tavoitetta olla ympäristöystävällisten vesiviljelykäytäntöjen edelläkävijä.
