Finnforel Oy

Suomalainen kirjolohi ui nyt Arabiemiraatteihin

9.9.2025 10:00:00 EEST | Finnforel Oy | Tiedote

Jaa

Suomalainen vesiviljelyn edelläkävijä Finnforel lanseeraa LOHI-kirjolohen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa osana kansainvälistä kasvustrategiaansa. 

© Finnforel

Ensimmäiset LOHI-tuotteet ovat jo tulleet myyntiin Dubaissa LuLu Hypermarket -ketjun myymälöihin. Lähikuukausina valikoima laajenee myös ADCOOPin ja Carrefourin kauppoihin.

– Emme pidä itseämme vain kalankasvattajina, vaan ruokateknologiayrityksenä. Tavoitteemme on uudistaa koko tapa, jolla kala päätyy ruokapöytään sanoo Finnforelin toimitusjohtaja Nora Hortling.

LOHI-tuotteet on pakattu helppokäyttöisiin 150 gramman annosfileisiin ja 340 gramman kahden fileen pakkauksiin, jotka sopivat erityisesti nopeaan arjen ruoanlaittoon. Vaikka lohi tarkoittaa suomeksi kalaa, kansainvälisillä markkinoilla nimen LOHI idea perustuu sanaleikkiin: ”Low in waste, High in taste”, joka kiteyttää brändin vastuullisuuden ja maun.

Finnforel on vuonna 2015 perustettu innovatiivinen vesiviljelyteknologian yritys, joka operoi Suomessa kiertovesikasvatusjärjestelmiä, joiden vuosittainen tuotantomäärä on kolmetuhatta tonnia. Yhtiön arvoketju kattaa kaikki kalanviljelyn vaiheet mätimunasta kasvatukseen ja valmiisiin kuluttajapakkauksiin saakka. Finnforelin kehittämä toimintamalli vähentää päästöjä, nollaa jätemäärän sekä maksimoi vesien, energian ja ravinteiden kierron.

Yhtiön tuotteita myydään tällä hetkellä Suomessa yli tuhannessa ruokakaupassa Saimaan Tuore -tuotemerkillä. Nyt LOHI-vientibrändin lanseeraus UAE:ssa on merkittävä askel Finnforelin kansainvälisessä kasvussa.

– Pohjoismainen premium-laatu yhdistettynä helppouteen ja terveellisyyteen vastaa asiakaskuntamme toiveisiin, toteaa LuLu Hypermarketin liha- ja kalatuotteiden ostopäällikkö Gary Backhouse.

UAE:n kalamarkkinoiden arvioidaan kasvavan yli viisi prosenttia vuodessa ja nousevan 3,3 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. Finnforelilla on pitkän aikavälin tavoitteena perustaa tuotantolaitoksia lähelle kuluttajamarkkinoita myös muissa maanosissa.

Lisätietoja:
Mediapankki kuvineen
Antti Hannuniemi, Marketing & Promotion Manager
Finnforel Oy
+358 50 3133771
antti.hannuniemi@finnforel.com

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Finnforel

Finnforel on vuonna 2015 perustettu innovatiivinen kalanviljelyteknologian yritys, jonka  kiertovesikasvattamo sijaitsee Pohjois-Savossa Varkaudessa. Yrityksen kokonaisvaltainen kiertovesiviljelyyn perustuva konsepti kattaa kalanviljelyn koko tuotantoketjun – uraauurtavista jalostusohjelmista aina rehujen, kalankasvatuksen ja käsittelyn hallintaan sekä valmiisiin kuluttajapakkausiin. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, tavoitteenaan mullistaa koko kalankasvatusala. Finnforelin kehittämä toimintamalli vähentää päästöjä, nollaa jätemäärän sekä maksimoi vesien, energian ja ravinteiden kierron. Toimintamalli korostaa Finnforelin sitoutumista kestävään, antibiootti- ja mikromuovivapaaseen kalankasvatukseen sekä yrityksen tavoitetta olla ympäristöystävällisten vesiviljelykäytäntöjen edelläkävijä. 

Finnforel Varkauden kiertovesilaitos

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnforel Oy

ADQ and Finnforel exploring feasibility of developing a cutting-edge fish farming facility in KEZAD29.11.2024 08:02:27 EET | Press release

Potential facility will use advanced technology to cultivate rainbow trout year-round in stable, safe and clean indoor conditions Collaboration with Finnforel complements ADQ’s existing initiatives aimed at exploring solutions to bolster the UAE’s food resilience Upon satisfactory conclusion of the feasibility stage, the facility will be the first commercial-scale operation at KEZAD’s dedicated zone for aquaculture and related industries

Finnforel får ASC-certifiering för ansvarsfull odling av regnbågslax14.12.2022 14:03:48 EET | Pressmeddelande

Finnforel Oy, kända för miljövänlig och hållbar odling av fisk genom recirkulerande vattenbruk, har tilldelats certifiering från ASC (Aquaculture Stewardship Council) för ansvarsfull fiskodling. ASC-certifieringen är en globalt erkänd garant för att fiskodlingen följer strikta kriterier för miljö och socialt ansvar. När konsumenter köper ASC-certifierad fisk kan de vara säkra på att de gör ett ansvarsfullt val.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye