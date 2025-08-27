Selvitys: Ikea vaarantaa Euroopan viimeiset luonnonmetsät

“Ikean alihankkijat ostavat puuta Euroopan luonnoltaan rikkaimmista elinympäristöistä, kuten Karpaattien vuoriston luonnonmetsistä. Toiminta on räikeässä ristiriidassa Ikean väitteiden kanssa kestävästä metsänhoidosta ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta”, sanoo Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan monimuotoisuusasiantuntija Robert Cyglicki.

Ikea on tahallisesti jättänyt huomiotta Greenpeacen varoitukset arvokkaiden luonnonmetsien hakkuista. Viime vuonna Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto paljasti, että Ikean suosikkituotteita valmistavat yritykset käyttävät tuotteisiinsa puuta Karpaattien luonnonmetsistä, ja jakoi Ikealle kartat korkean suojeluarvon metsistä, joissa ei tulisi suorittaa hakkuita.

Tänään julkaistu selvitys paljastaa, että Ikean alihankkijat jatkavat puun ostamista Karpaattien luonnonmetsistä, ja vuonna 2024 korkean suojeluarvon luonnonmetsää hakattiin Karpaattien vuoristossa jopa 59 neliökilometriä, eli yli 8200 jalkapallokentän verran. Selvityksessä käytettiin sekä satelliittikuvia että kenttätutkimusta, ja se tarjoaa uutta todistusaineistoa Ikean alihankkijoiden ja metsähakkuiden välillä. Selvityksen mukaan metsäkato on Romaniassa jopa 2,5 kertaa nopeampaa kuin naapurimaissa Puolassa ja Ukrainassa.

Greenpeace vaatii Ikeaa lopettamaan puunhankinnan arvokkaista luonnonmetsistä, jotka on merkitty yhtiölle annettuihin karttoihin. Ikean tulee arvioida ja vahvistaa puunhankintapolitiikkaansa siten, että korkean suojeluarvon luonnonmetsien suojelu turvataan.

UPM jäi Suomessa kiinni vastaavasta

“Myös Suomessa yritykset ovat jääneet kiinni suojeluarvoltaan ainutlaatuisten metsien tuhoamisesta, viimeisimpänä metsäyhtiö UPM vain pari viikkoa sitten. UPM keitti Kaupinvaaran arvokkaan luonnonmetsän selluksi, eikä ole toistaiseksi ottanut vastuuta tapahtuneesta ja sitoutunut vastaavan välttämiseen tulevaisuudessa”, sanoo Greenpeacen Suomen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Greenpeace paljasti UPM:n yhteydet Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuisiin elokuussa. Kuten Ikealle, myös UPM:lle oli toimitettu kartat suojelullisesti arvokkaista ja hakkuu-uhan alla olevista metsistä ja kehotettu olemaan ostamatta niistä puuta. Päätös jäljellä olevien suojelemattomien luonnonmetsien jättämisestä rauhaan olisi Suomessa metsäyhtiöille helppo eikä edes taloudellisesti merkittävä.