Selvitys: Ikea vaarantaa Euroopan viimeiset luonnonmetsät
Ikean tuotteet liittyvät Karpaattien vuoriston luonnonmetsien hakkuisiin Romaniassa, selviää Greenpeacen tänään julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen mukaan vuonna 2024 luonnonmetsää hakattiin Karpaateilla jopa 59 neliökilometriä, eli yli 8200 jalkapallokentän verran. Tutkijoiden mukaan Karpaattien luonnonmetsät ovat vaarassa hävitä ja tarvitsevat pikaista suojelua.
“Ikean alihankkijat ostavat puuta Euroopan luonnoltaan rikkaimmista elinympäristöistä, kuten Karpaattien vuoriston luonnonmetsistä. Toiminta on räikeässä ristiriidassa Ikean väitteiden kanssa kestävästä metsänhoidosta ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta”, sanoo Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan monimuotoisuusasiantuntija Robert Cyglicki.
Ikea on tahallisesti jättänyt huomiotta Greenpeacen varoitukset arvokkaiden luonnonmetsien hakkuista. Viime vuonna Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto paljasti, että Ikean suosikkituotteita valmistavat yritykset käyttävät tuotteisiinsa puuta Karpaattien luonnonmetsistä, ja jakoi Ikealle kartat korkean suojeluarvon metsistä, joissa ei tulisi suorittaa hakkuita.
Tänään julkaistu selvitys paljastaa, että Ikean alihankkijat jatkavat puun ostamista Karpaattien luonnonmetsistä, ja vuonna 2024 korkean suojeluarvon luonnonmetsää hakattiin Karpaattien vuoristossa jopa 59 neliökilometriä, eli yli 8200 jalkapallokentän verran. Selvityksessä käytettiin sekä satelliittikuvia että kenttätutkimusta, ja se tarjoaa uutta todistusaineistoa Ikean alihankkijoiden ja metsähakkuiden välillä. Selvityksen mukaan metsäkato on Romaniassa jopa 2,5 kertaa nopeampaa kuin naapurimaissa Puolassa ja Ukrainassa.
Greenpeace vaatii Ikeaa lopettamaan puunhankinnan arvokkaista luonnonmetsistä, jotka on merkitty yhtiölle annettuihin karttoihin. Ikean tulee arvioida ja vahvistaa puunhankintapolitiikkaansa siten, että korkean suojeluarvon luonnonmetsien suojelu turvataan.
UPM jäi Suomessa kiinni vastaavasta
“Myös Suomessa yritykset ovat jääneet kiinni suojeluarvoltaan ainutlaatuisten metsien tuhoamisesta, viimeisimpänä metsäyhtiö UPM vain pari viikkoa sitten. UPM keitti Kaupinvaaran arvokkaan luonnonmetsän selluksi, eikä ole toistaiseksi ottanut vastuuta tapahtuneesta ja sitoutunut vastaavan välttämiseen tulevaisuudessa”, sanoo Greenpeacen Suomen apulaismaajohtaja Juha Aromaa.
Greenpeace paljasti UPM:n yhteydet Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuisiin elokuussa. Kuten Ikealle, myös UPM:lle oli toimitettu kartat suojelullisesti arvokkaista ja hakkuu-uhan alla olevista metsistä ja kehotettu olemaan ostamatta niistä puuta. Päätös jäljellä olevien suojelemattomien luonnonmetsien jättämisestä rauhaan olisi Suomessa metsäyhtiöille helppo eikä edes taloudellisesti merkittävä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha AromaaGreenpeacen Suomen apulaismaajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- metsät ja metsäpolitiikka
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
Mari VaaraTiedottajaPuh:040 751 7957mari.vaara@greenpeace.org
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Mielenosoitus UPM:n pääkonttorilla: aktivistit luovuttavat yhtiölle kultaisen metsäkoneen27.8.2025 10:21:05 EEST | Tiedote
Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltä UPM:n pääkonttorilla Helsingissä ja luovuttavat yhtiölle Törkyhakkuu 2025 -tunnustuksen. UPM jäi viime viikolla kiinni puun ostamisesta Kaupinvaaran luonnonmetsästä. Tapaus osoitti, ettei UPM tunne ostamansa puun alkuperää.
UPM kärähti: keitti luonnonmetsästä sellua22.8.2025 07:13:00 EEST | Tiedote
Metsäyhtiö UPM on jäänyt kiinni puun ostamisesta luonnonmetsästä. Metsäliikkeen aktivistien seurannassa kävi ilmi, että UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalle tuotiin puuta Kainuussa kesäkuussa tapahtuneista luonnonmetsähakkuista. Yhtiö ei kysyttäessä myöntänyt ostavansa puuta kyseisiltä hakkuilta.
Kansainvälinen tuomioistuin suojaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiviä yhteisöjä24.7.2025 11:07:45 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi keskiviikkona 23. heinäkuuta 2025 merkittävän neuvoa-antavan lausunnon valtioiden velvollisuuksista ilmastokriisissä. Päätös vahvistaa valtioiden kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia Pariisin sopimuksen lisäksi. Siihen sisältyy useita keskeisiä lisävelvollisuuksia, kuten kaikkien maiden velvollisuus estää merkittävät ympäristöhaitat ja velvollisuus tehdä yhteistyötä ilmastokriisin torjumiseksi.
Pommit upottivat Greenpeacen lippulaivan 40 vuotta sitten – Hyökkäykset aktivismia vastaan jatkuvat yhä9.7.2025 15:39:37 EEST | Tiedote
Neljäkymmentä vuotta sitten Ranskan tiedustelupalvelu upotti Greenpeacen aluksen Aucklandin satamassa tappaen valokuvaaja Fernando Pereiran. Pommi-isku herätti maailmanlaajuisen raivon ja vahvisti ympäristöliikettä. Taistelu oikeudenmukaisuuden ja luonnon puolesta jatkuu edelleen.
Uusi EU-direktiivi ensimmäistä kertaa koetuksella – Greenpeace kohtaa fossiilijätin tänään oikeudessa Alankomaissa2.7.2025 12:08:11 EEST | Tiedote
Greenpeace International kohtaa yhdysvaltalaisen Energy Transfer -energiayhtiön tänään Alankomaiden tuomioistuimessa. Ympäristöjärjestö vaatii miljardiyhtiöltä korvauksia toistuvista ja perusteettomista syytöksistä vedoten ensimmäisenä EU:n uuteen anti-SLAPP-direktiiviin, jonka tarkoitus on suojella kansalaisyhteiskunnan sananvapautta suuryritysten väärinkäytöksiltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme