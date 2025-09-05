Fingrid hankkii Etelä-Pohjanmaan tuulivoima-alueelle rakennettavan voimajohdon osaksi kantaverkkoa
Fingrid hankkii osaksi kantaverkkoa osuuden voimajohdosta, jota tuulivoimayhtiö OX2 rakentaa Etelä-Pohjanmaalle. Osana laajenevaa kantaverkkoa voimajohto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja parantaa alueelle tulevan tuuli- ja aurinkovoimatuotannon liitettävyyttä sekä kantaverkon käyttövarmuutta.
Fingrid on sopinut Etelä-Pohjanmaalle rakennettavan voimajohto-osuuden hankinnasta osaksi kantaverkkoa, joka laajenee alueella. OX2 rakentaa pääosin Karijoen ja Isojoen kuntiin sijoittuvan voimajohdon näihin kuntiin tulevaa Rajamäenkylän tuulipuistoaan varten. Fingridin ja OX2:n yhteisen suunnitelman mukaisesti Fingrid ostaa 27 kilometrin pituisesta 400 kilovoltin liityntäjohdosta 21 kilometrin osuuden osaksi kantaverkkoa. Yhtiöiden laatiman esisopimuksen mukaan voimajohtokauppa toteutuu vuonna 2027 voimajohdon valmistuttua.
Fingrid liittää voimajohto-osuuden osaksi uutta kantaverkon Åback-Nokia -voimajohtoyhteyttä, jonka on suunniteltu valmistuvan vaiheittain vuosina 2028 ja 2029.
Uusi sähköntuotanto sekä uudet voimajohtoyhteydet edellyttävät myös uusia kantaverkon sähköasemia: Fingrid rakentaa alueelle lisäksi kaksi sähköasemaa, jotka molemmat ovat jännitetasoltaan 400 kilovolttia. Honkajoen sähköasema sijaitsee Kankaanpäässä, Lähteenkylän sähköasema Isojoella.
Osana rengaskäyttöistä kantaverkkoa johto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä, ja uuden tuuli- ja aurinkovoiman liitettävyys paranee, kun uudelle tuotannolle saadaan useampia liittymispisteitä. Rengaskäyttöisessä sähköverkossa yksittäiset johtoviat eivät aiheuta sähkönsiirron keskeytymistä kantaverkon sähköasemille, vaan siirrolle saadaan korvaava reitti kantaverkon toisen sähköaseman kautta.
”Suunnittelemme sähköverkkoa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Voimajohtojen omistussuhteita voidaan muuttaa, mikäli näin saadaan syntymään kansantaloudellisesti järkeviä kokonaisratkaisuja. Edelliset voimajohtokaupat toteutettiin alkuvuonna, niin ikään OX2:n kanssa”, Fingridin kantaverkkopalveluista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.
Aikatauluja:
- Honkajoen sähköasema valmistuu 2025
- Lähteenkylän sähköasema valmistuu 2028
- Rajamäenkylä – Honkajoki -voimajohtoyhteys valmistuu 2027
- OX2:n Rajamäenkylän tuulipuisto valmistuu 2028
- Åback – Nokia -voimajohtoyhteys valmistuu 2029
Lisätiedot:
Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
