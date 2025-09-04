Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vauvaikäisten RS-virusinfektioiden ehkäisy alkaa lokakuussa

RS-virus (RSV) on hengitysinfektioita vuosittain talvikuukausina aiheuttava virus. RSV voi levitä myös alempiin hengitysteihin ja aiheuttaa pienten keuhkoputkien tulehdusta ja keuhkokuumetta. Vakavan taudin riski on erityisen suuri alle 3 kuukauden ikäisillä vauvoilla, joista noin 15 prosenttia tarvitsee tehohoitoa sairaalassa.

Vasta-aine ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vasta-ainetta tarjottiin ensi kerran viime talvena, mikä vähensi merkittävästi pienten vauvojen RS-virusinfektiosta johtuvaa sairaalahoidon tarvetta. Useissa maissa vasta-aineen on todettu vähentävän sairaala- ja tehohoidon tarvetta pienillä vauvoilla jopa 80–90 prosenttia.

Pitkävaikutteinen vasta-aine annetaan yhtenä pistoksena lihakseen ja se antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko epidemiakauden ajaksi. Valmiste on todettu turvalliseksi. Haittavaikutukset ovat melko harvinaisia ja lieviä kuten ihottumaa ja pistoskohdan punoitusta.



Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vasta-ainetta tarjotaan lokakuun alusta alkaen talvikaudella 2025–2026 kaikille epidemiakauden aikana syntyville vauvoille ja alle 2 kuukauden ikäisille lapsille.

Lisäksi vasta-ainetta tarjotaan vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille. Riskiryhmään kuuluvat ennen raskausviikkoa 29+0 syntyneet lapset, ja lapset, joilla on:

sydänvika tai -sairaus, johon suunnitellaan leikkausta tai jonka hoitoon tarvitaan jatkuvaa lääkitystä

vaikea krooninen keuhkosairaus tai hengitysvajaus, kuten bronkopulmonaalinen dysplasia

vaikea immuunivaje hoitavan lääkärin arvion mukaan

Downin syndrooma.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vastasyntyneet saavat valmisteen synnytyssairaalassa ennen kotiutumista. 1.8.-30.9.2025 syntyneiden vauvojen lääkityksestä huolehtii neuvola ja pistokset toteutetaan normaalien neuvolakäyntien yhteydessä. Riskiryhmiin kuuluvat alle vuoden ikäiset lapset saavat lääkkeen muiden käyntien yhteydessä joko neuvolassa tai erikoissairaanhoidossa.

