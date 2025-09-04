Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vauvaikäisten RS-virusinfektioiden ehkäisy alkaa lokakuussa
Lokakuun alusta alkaen hyvinvointialue tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta, nirsevimabia 1.8.2025 jälkeen syntyneille vauvoille sekä alle 1-vuotiaille lapsille, jotka kuuluvat vakavan RSV-infektion riskiryhmiin. RS-virusinfektioiden ehkäisyllä suojataan vauvaikäisiä vakavilta sairastumisilta ja sairaalajaksoilta.
RS-virus (RSV) on hengitysinfektioita vuosittain talvikuukausina aiheuttava virus. RSV voi levitä myös alempiin hengitysteihin ja aiheuttaa pienten keuhkoputkien tulehdusta ja keuhkokuumetta. Vakavan taudin riski on erityisen suuri alle 3 kuukauden ikäisillä vauvoilla, joista noin 15 prosenttia tarvitsee tehohoitoa sairaalassa.
Vasta-aine ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vasta-ainetta tarjottiin ensi kerran viime talvena, mikä vähensi merkittävästi pienten vauvojen RS-virusinfektiosta johtuvaa sairaalahoidon tarvetta. Useissa maissa vasta-aineen on todettu vähentävän sairaala- ja tehohoidon tarvetta pienillä vauvoilla jopa 80–90 prosenttia.
Pitkävaikutteinen vasta-aine annetaan yhtenä pistoksena lihakseen ja se antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko epidemiakauden ajaksi. Valmiste on todettu turvalliseksi. Haittavaikutukset ovat melko harvinaisia ja lieviä kuten ihottumaa ja pistoskohdan punoitusta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vasta-ainetta tarjotaan lokakuun alusta alkaen talvikaudella 2025–2026 kaikille epidemiakauden aikana syntyville vauvoille ja alle 2 kuukauden ikäisille lapsille.
Lisäksi vasta-ainetta tarjotaan vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille. Riskiryhmään kuuluvat ennen raskausviikkoa 29+0 syntyneet lapset, ja lapset, joilla on:
- sydänvika tai -sairaus, johon suunnitellaan leikkausta tai jonka hoitoon tarvitaan jatkuvaa lääkitystä
- vaikea krooninen keuhkosairaus tai hengitysvajaus, kuten bronkopulmonaalinen dysplasia
- vaikea immuunivaje hoitavan lääkärin arvion mukaan
- Downin syndrooma.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vastasyntyneet saavat valmisteen synnytyssairaalassa ennen kotiutumista. 1.8.-30.9.2025 syntyneiden vauvojen lääkityksestä huolehtii neuvola ja pistokset toteutetaan normaalien neuvolakäyntien yhteydessä. Riskiryhmiin kuuluvat alle vuoden ikäiset lapset saavat lääkkeen muiden käyntien yhteydessä joko neuvolassa tai erikoissairaanhoidossa.
Yhteyshenkilöt
Maiju Hietanenlastentautien ylilääkäriPuh:044 719 5920maiju.hietanen@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
