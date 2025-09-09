Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Digitaalisen postilaatikon käyttäjiltä jää huomioimatta välttämättömiä ohjeita ennen tutkimuksia

Viranomaisten, muidenkin kuin hyvinvointialueen, viestintä siirtyy yhä enemmän digitaaliseksi. Ensi vuoden alusta suomalaiset viranomaiset toimittavat viestit ensisijaisesti kansalaisten digitaalisiin postilaatikoihin. Digitaalisia postilaatikkopalveluja ovat Suomi.fi, Kivra ja Omaposti.



Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuvantamispalveluissa eli kansanomaisemmin röntgenissä on havaittu, että digitaalisen postilaatikon käyttöön ottaneilta jää herkästi huomioimatta välttämättömiä ohjeita ennen tutkimuksiin saapumista.



Siitä seuraa harmillisia tutkimusten peruuntumisia, viivästyksiä tulosten saannissa ja hoidon aloittamisessa. Lisäksi seurauksena on ylimääräisiä kustannuksia, kuten matkakuluja ja menetettyä työaikaa potilaille, sekä hukkaan menevää laiteaikaa ja henkilöstöresursseja hyvinvointialueelle.



- Digitaalisen postilaatikon käyttöönotto on mahdollisesti tapahtunut jonkun muun kuin terveydenhuollon asioinnin yhteydessä. Silloin käytännön vaikutusten ymmärtäminen myös terveydenhuollosta saapuviin kutsukirjeisiin ja tutkimusohjeisiin saattaa olla puutteellista, osastonhoitaja Kati Tolonen kuvaa tilannetta.

Ohjeiden lukeminen on erityisen puutteellista magneetti-, CT- ja ultraäänitutkimusten yhteydessä.

- Ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä kaikissa kuvantamistutkimuksissa, jotta potilaan turvallisuus ja hyvinvointi voidaan taata mahdollisimman hyvin, Tolonen tähdentää.





Digitaalinen postilaatikko on vielä suhteellisen uusi tuttavuus monelle



Digitaalista postilaatikkoa käyttävälle saattaa olla epäselvää, että viranomaisposti meneekin sähköiseen postilaatikkoon eikä tule perinteisenä paperisena postikirjeenä. Alkuhankaluuksista huolimatta hyvinvointialue kannustaa päijäthämäläisiä ottamaan jonkin digitaalisen postilaatikkopalvelun käyttöön. Varsinkin kun vajaan neljän kuukauden kuluttua viranomaispostit valtakunnallisesti siirtyvät pääasiassa digitaaliseen muotoon.



Hyvinvointialue toivoo erityisesti läheisten ja nuoremman sukupolven neuvovan varsinkin iäkkäämpiä digitaalisen postilaatikon käytön alkuun. Jos esimerkiksi pankkipalvelut hoituvat jo digitaalisesti, myös digitaalisen postilaatikkopalvelun käyttö sujuu vaivattomasti. Myös monet alueen kirjastot ja järjestöt tarjoavat neuvontaa digitaalisten palvelujen käytössä.



Digipostin käyttöasteen nostaminen päijäthämäläisten keskuudessa tuo parhaimmillaan hyvinvointialueelle ja koko Suomen viranomaiskentälle merkittäviä kustannussäästöjä, kunhan postit myös luetaan huolellisesti.