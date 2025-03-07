Suomen Rengaskierrätykselle uusi toimitusjohtaja
Suomen Rengaskierrätys astuu uuteen aikakauteen. Toimitusjohtajana syyskuun alussa aloittanut Anssi Takala näkee alan kehityksen vauhdittuvan, kun pyrolyysi ja kotimainen uusioraaka-aine valtaavat alaa. Samalla yhtiö kiittää eläkkeelle siirtyvää Risto Tuomista 15 vuoden työstä, joka nosti Rengaskierrätyksen kiertotalouden edelläkävijäksi.
”Rengaskierrätyksen toimintaympäristö on yllättävänkin dynaamisessa vaiheessa. Kemiallinen kierrätys eli pyrolyysi tekee tuloaan ja Lopen kiertotalouslaitos tuottaa kasvavia määriä tuotteita asiakkailleen ”, Anssi Takala sanoo.
Keväällä 2024 Suomen rengaskierrätyksen operatiivisena johtajana aloittaneen Takalan, 49, tehtävä Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtajana alkoi syyskuun alussa.
”Viime vuosina renkaiden hyötykäyttö on kehittynyt suurin askelin. Renkaasta valmistetulla kotimaisella uusioraaka-aineella voidaan korvata kumi- ja muoviteollisuuden tarvitsemia fossiilisia raaka-aineita”, Takala kertoo.
Aikaisemmin Takala on toiminut Stena Recycling Oy:n, Encore Ympäristöpalvelut Oy:n ja Kuusakoski Oy:n liikkeenjohtotehtävissä.
Pienestä toimistosta vahvaksi kierrättäjäksi
Suomen Rengaskierrätyksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Risto Tuominen astuu Takalan nimityksen myötä sivuun. Hän jatkaa töitä yhtiössä tammikuun loppuun asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle.
”Haluan kiittää Risto Tuomista hänen ansiokkaasta panoksestaan Rengaskierrätyksellä viimeisen 15 vuoden aikana”, Suomen Rengaskierrätyksen hallituksen puheenjohtaja Pauli Mikkola sanoo.
Mikkola nostaa esiin Tuomisen tekemän uraa uurtavan työn renkaiden kierrätystoiminnan ja hyötykäytön kehittämisessä.
”Tuomisen kaudella Rengaskierrätys on kasvanut vuodessa pienestä toimistosta kiertotalouden edelläkävijäksi ja vahvaksi toimijaksi. Operatiivinen toiminta on siirretty oman organisaation toteutettavaksi ja Lopelle rakennettiin oma kiertotalouslaitos, joka valmistui vuonna 2023”, Mikkola kiittelee.
Jokainen Suomessa myyty rengas saa uuden elämän
Rengasalan toimijat perustivat Suomen Rengaskierrätys Oy:n vuonna 1995 huolehtimaan jäsentensä puolesta renkaiden keräämisestä ja hyötykäytöstä. Operatiivinen toiminta alkoi seuraavana vuonna.
”Kun aloitin, meillä oli muutama kymmenen vastaanottopistettä, joihin ihmiset saattoivat veloituksetta palauttaa renkaansa. Nyt niiden määrä on jo yli 3800 ja käytännössä jokainen Suomen markkinoille tuleva rengas hyödynnetään uusioraaka-aineena”, Tuominen kertoo.
Vuonna 2024 kerättiin 63 173 tonnia renkaita. Rengaskumin ohessa renkaista eritellään hyötykäyttöön myös metalleja ja kuituja.
Yhteyshenkilöt
Anssi TakalaToimitusjohtajaSuomen Rengaskierrätys OyPuh:+358 9 6126 880anssi.takala@rengaskierratys.com
Pauli MikkolaHallituksen puheenjohtajaSuomen Rengaskierrätys OyPuh:+358406674884pauli.mikkola@continental.com
Suomen Rengaskierrätys Oy on Suomen ainoa rengasalan tuottajayhteisö. Keräämme hyötykäyttöön kaikki Suomessa käytetyt renkaat ja kierrätämme ne toimintaamme ohjaavan ympäristölain edellyttämällä tavalla.
Jäseniämme ovat renkaiden tuottajat, jotka perustivat meidät vastaamaan kierrätysvelvoitteistaan vuonna 1995. Olemassaolomme aikana renkaiden kierrätys on kehittynyt käytettyjen renkaiden talteen ottamisesta tehokkaaksi kiertotalouden osaksi.
Keräämme 3800 vastaanottopisteemme kautta yli 60 000 tonnia renkaita vuodessa ja annamme niille uuden elämän uusiomateriaaleina. Lopella sijaitsevassa kiertotalouslaitoksemme jalostamme renkaasta lähituotettua uusioraaka-ainetta kumi- ja muoviteollisuuden käyttöön. Näin tiensä päähän tulleesta renkaasta voi tulla melkein mitä vain.
