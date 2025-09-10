HELL-jääkahvit Euroopan suurimmasta juomatehtaasta rantautuvat Suomeen – Megan Fox brändin kasvona.

Suomeen on rantautunut uusi ja näyttävä tulokas kahvijuomien markkinoille. HELL Energyn korkealaatuiset HELL-jääkahvit ovat saapuneet Suomen markkinoille Vitaseege Oy:n maahantuomina. Kansainvälisesti yli 30 markkinalla tunnettu brändi on markkinajohtaja seitsemässä maassa, ja nyt myös suomalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus nauttia sen palkitusta mausta ja premium-laadusta. Brändin mainoskasvona toimii kansainvälinen supertähti Megan Fox, joka tuo lanseeraukseen glamouria ja maailmanlaajuista vetovoimaa.

HELL Energylla on Euroopan suurin ja nykyaikaisin juomatehdas Unkarissa, jonka vuosituotantokapasiteetti on huikeat kuusi miljardia tölkkiä. Laatu varmistetaan jopa 112 tarkastuspisteen avulla. Tehtaalla toimii myös oma alumiinitölkkien valmistuslinja, joten tyhjiä tölkkejä ei tarvitse erikseen rahdata tehtaalle. Nämä takaavat premium-laadun kohtuulliseen hintaan.

HELL-jääkahvit on kehitetty kuluttajien toiveita kuunnellen. Tuotteissa yhdistyvät laadukas aito maito, jonka osuus on yli 70 prosenttia, sekä aito Arabica-kahviuute. Jääkahveissa ei käytetä säilöntäaineita, vaan ne valmistetaan UHT-tekniikalla. Tuloksena on täyteläinen aidon kahvin maku ja kahvia vastaava kofeiinipitoisuus.

Uutuudet tulevat syyskuussa myyntiin Keskon ja S-ryhmän myymälöihin kautta maan kuluttajaystävälliseen alle kahden euron hintaan. Suomessa lanseerataan aluksi HELL-jääkahvivalikoimasta suosituimmat maut Latte ja Cappuccino, mutta tulevaisuudessa valikoima laajentuu jännittävillä kausimauilla ja vähemmän sokeria sisältävillä varianteilla. Rohkeita Megan Foxin somistamia myymälämarkkinointimateriaaleja alkaa myös näkyä kaupoissa, ja brändi tavoittaa maailmanlaajuisesti yli 65 miljoonaa kuluttajaa TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa.

”Tämä on maailmanluokan meininkiä! Suomi on kahvin kulutuksessa selkeä ykkönen maailmassa. Keskimääräinen vuosittainen kulutus on jopa 12 kg kahvia henkilöä kohden. Uskomme, että laadukkailla ja järkevän hintaisilla HELL-jääkahveilla on Suomessa mielettömät kasvumahdollisuudet. Suomalaiset ovat vasta heräämässä jääkahvikulttuuriin, joka on Keski-Euroopassa jo mainstreamia. Myös nuoremmille energiajuoman kuluttajille tyylikäs jääkahvi on perinteistä sumppia kiinnostavampi vaihtoehto”, hehkuttaa maahantuoja Vitaseege Oy:n omistaja Robin Seege.