Ennätysmäärä annoksia kisaa Makuseikkailun voitosta
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta tulee käymään 16 ravintolaa ja kahvilaa.
Makuseikkailuun osallistuvissa yrityksissä on suunniteltu maisteluannoksia, joilla toivotaan tuotavan esille pohjoisia raaka-aineita ja makuja. Asiakkaat pisteyttävät maistamansa annokset, ja parhaat pisteet saanut ravintola kruunataan Makuseikkailun voittajaksi.
Mukana Makuseikkailussa ovat Bistoria Patio, Bistro Mesu, Hagia Sofia, H2O Rotuaari, Kahvila Kiikku, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Lasaretti, Ravintola Nallikari, Opetusravintola Hilikku, Oula Kitchen & Bar, Robbie’s The Sandwich Shop, Scandic-hotellien ravintolat Roast ja Kummeli Bistro & Bar, UP Bar & Lounge, Zivago sekä J&S Burger kahdella toimipisteellä: ravintola Iissä ja grillivaunu Oulun kauppatorilla.
Suolaisten annosten hinta on 7 euroa, makeiden 5 euroa. Mukana kisassa on myös juomia 5 ja 7 euron hintaan. Annosten tiedot ja kuvat ovat nähtävillä verkkosivulla arcticfoodlab.fi/makuseikkailu.
Annokset ovat ostettavissa ravintoloiden aukioloaikoina 24.–27. syyskuuta. Nelipäiväisen tapahtuman aikana ehtii nauttia makuelämyksiä useammassa miljöössä ja pisteyttää maistamansa annokset. Äänensä antaneiden kesken arvotaan lahjakortteja kisassa mukana oleviin ravintoloihin sekä Arctic Food Lab- ja Oulu2026-tuotteita.
Uusi ajankohta ja enemmän annoksia
Makuseikkailu järjestetään nyt neljättä kertaa. Aiempien tapahtumien palautteen – niin asiakkailta kuin ravintoloilta saadun – perusteella tapahtumaa on kehitetty vuosittain.
”Esimerkiksi nyt uutena juttuna on se, että ravintolalla voi yhden sijaan olla kaksi annosta mukana kisassa. Lisäksi olemme siirtäneet ajankohtaa hieman aiempaa edemmäs loppukesän tapahtumasumasta. Toivottavasti kävijät löytävät maistuvien annosten pariin myös uutena ajankohtana”, sanoo Arctic Food Labin tuottaja Katri Jämsä.
Makuseikkailu Oulun seudun matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Arctic Food Lab -ohjelma näyttää, mitä pohjoinen ruokakulttuuri on, ja mitä kaikkia tuotteita ja palveluita Oulu2026-alueen puhtaista raaka-aineista voidaan jalostaa korkeatasoisella, paikallisella osaamisella.
Viime vuonna mukana Makuseikkailussa oli 15 ravintolaa ja kahvilaa ja kävijöitä noin 2 400. Voiton vei Bistro Mesun savusiikapatee.
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026
Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos. Se merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
