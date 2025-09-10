Psykoterapian voima löytyy vuorovaikutuksesta ja oman suunnan selkiytymisestä (Lilja)

PsL Jaana Lilja tarkasteli väitöskirjassaan psykoterapiaa aineistolähtöisesti psykoterapiakontekstissa oman työnsä ja asiakkaidensa psykoterapiakokemusten kautta. Liljan väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa lauantaina 13.9.2025.

"Tällaisella aineistonkeruumenetelmällä pyrittiin tavoittamaan asiakas- ja terapeuttilähtöisiä psykoterapiassa vaikuttavia keskeisiä tekijöitä sekä tavoittamaan psykoterapiassa vaikuttavia yleisiä ja metateoreettisia ulottuvuuksia. Perinteisesti psykoterapiatutkimukseen on usein kytkeytynyt medikalistisia, menetelmällisiä tai eri psykoterapiasuuntauksiin liittyviä lähtöoletuksia, vaikka niillä itsessään ei ole todettu olevan vaikutusta tuloksellisuuteen", Lilja kertoo.

Liljan tutkimuksen tulos kiteytyy kolmeen aineistoteoreettiseen malliin, jotka kuvaavat psykoterapeutin käyttöteoriaa sekä asiakkaiden kokemuksia siitä, mitä psykoterapiassa tehdään ja mikä psykoterapian seurauksena muuttuu. Mallit tarjoavat yhden uuden näkökulman psykoterapian käsitteellistämiseen.

Luottamus ja hyväksyntä asiakkaan kokemuksen ytimessä

Väitöstutkimus nostaa esiin psykoterapiaa monitasoisena luovana vuorovaikutusprosessina.

"Asiakkaalle keskeistä näyttäisi olevan luottamuksellisessa ilmapiirissä mahdollistuva varaukseton hyväksyntä, oman autonomia vahvistuminen, tutkivan asenteen viriäminen omaan elämään ja ihmissuhteisiin sekä uusien näkökulmien löytäminen", Lilja kuvaa.

Asiakkaiden kuvausten pohjalta psykoterapia käsitteellistyi itsensä etsimisen prosessina, jonka seurauksena oli mahdollista oman suunnan selkiytyminen, itsestään uuden oppiminen ja elämänlaadun koheneminen.

"Psykoterapeuttien näkökulmasta keskeiseksi nousi pyrkimys hyväksyvään ja arvostavaan kohtaamiseen, kunnioittava kiinnostus, yhdessä tutkiminen, terapiasuhteen tarkasteleminen ja uusien näkökulmien avaaminen", Lilja kertoo. "Terapeutti toi myös tärkeänä esiin omaa oppimisprosessiaan ja pyrkimystään vahvistaa asiakkaan autonomiaa suhteessa terapeuttiin ja muihinkin ihmissuhteisiin sekä laajempaan yhteiskuntaan."

Tarve kokonaisvaltaiselle tutkimusotteelle

Jaana Liljan tutkimus nostaa esiin vuorovaikutuksellisten tekijöihin ensisijaisuuden psykoterapiassa. Yleiset vuorovaikutustekijät ovat merkityksellisiä kaikissa hoidollisissa kohtaamisissa, vaikka ne voivat jäädä itsestäänselvyytensä vuoksi taustalle.

"Psykoterapiatutkimuksessa kaivattaisiin enemmän eri psykoterapiasuuntauksia yhdistävien yleisten tekijöiden tavoittamiseen pyrkiviä tutkimusasetelmia Psykoterapiassa tapahtuvaa muutosta tulisi myös tarkastella hyvin kokonaisvaltaisesti", väittelijä painottaa.

PsL Jaana Liljan psykologian väitöskirjan "Mitä me oikein teemme, kun me teemme psykoterapiaa?” Aineistolähtöisiä näkökulmia psykoterapiaan" tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 13.9.2025. Vastaväittäjänä toimii PsT, yliopistonlehtori Katja Kurri (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Juha Holma (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0947-6.

PsL Jaana Lilja on psykoterapian erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti, joka on valmistunut psykoterapeutiksi Jyväskylän yliopiston integratiivisesta koulutusohjelmasta. Hän on työskennellyt yliopiston perhetutkimusprojektissa, psykologina psykiatrian avoterveydenhuollossa, yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollossa sekä mielenterveyspuolen järjestötyössä. Psykoterapeutiksi valmistuttuaan hän on työskennellyt pääsääntöisesti yksityisenä ammatinharjoittajana psykoterapeuttina ja työnohjaajana.