Cellife saa 2,5 miljoonan euron EIC-avustuksen ja 6 miljoonan euron yhteissijoituksen akkudiagnostiikan skaalautumisen vauhdittamiseen

Merkittävä tunnustus kasvun vauhdittamiseksi

Cellife Technologies Oy on saanut 2,5 miljoonan euron avustuksen sekä mahdollisuuden jopa 6 miljoonan euron yhteissijoitukseen arvostetusta Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Accelerator-ohjelmasta. Tampereen yliopistosta ponnistanut edistyksellinen deep tech -spin-off on erikoistunut erittäin nopeaan akkusolujen diagnostiikkaan.

Tämä virstanpylväs nostaa Cellifen Euroopan lupaavimpien deep tech -kasvuyritysten joukkoon, joka edistää läpimurtoinnovaatioita, joilla on merkittävä teollinen ja kestävän kehityksen vaikutus.

Akkudiagnostiikan uudistaminen

Cellifen innovaation ytimessä on Electrical Fingerprint (EFP™) -alusta, erittäin nopea tekoälyohjattu ratkaisu, joka analysoi tuhansia datapisteitä sekunneissa.

Tarjoamalla tarkkaa diagnostiikkaa akkusolujen suorituskyvystä EFP™ mahdollistaa valmistajille ja kierrättäjille ennenaikaisten vikojen ehkäisemisen sekä käyttöiän arvon pidentämisen. Tämä läpimurto tukee sekä teollista tehokkuutta että kiertotalouden tavoitteita ja on linjassa Euroopan strategisen tavoitteen kanssa kohti puhtaampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä.

Strategista kasvua edessä

EIC:n tuella Cellife vauhdittaa kaupallistamissuunnitelmaansa, laajentaa kumppanuuksia akkuarvoketjussa ja kasvattaa toimintojaan vastatakseen kasvavaan globaaliin kysyntään. Yhtiö vahvistaa asiantuntijatiimiään tekoälyn, laitteistojen ja valmistuksen osa-alueilla, keskittyen kasvuun Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla.

Johtajien kommentit

”Tämä EIC:n tunnustus on vahva osoitus visiostamme ja teknologiastamme,” sanoo Roni Luhtala, Cellifen toimitusjohtaja ja toinen perustajista. ”Sen avulla voimme kiihdyttää kasvuamme ja tuoda diagnostiikka-alustamme asiakkaille, jotka etsivät älykkäämpiä ja kestävämpiä akkuratkaisuja.”

”Cellife toimii deep tech -innovaation ja teollisuuden tarpeiden leikkauspisteessä,” lisää Marko Tulonen, Cellifen teknologiajohtaja ja perustajajäsen. ”Tämän tuen avulla voimme tarjota todellista arvoa valmistajille ja kierrättäjille maailmanlaajuisesti sekä vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia.”