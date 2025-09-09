PeeÄssän hotellinjohtaja Anna Hämäläisen vastuualue laajenee

Hämäläisen vastuulle tulee kokonaisuus, johon kuuluvat Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Original Sokos Hotel Koljonvirta sekä Break Sokos Hotel Tahko. Uusi yhden hotellinjohtajan malli selkeyttää johtamista ja tukee PeeÄssän matkailuliiketoiminnan kasvutavoitteita. Aiemmin Hämäläinen on toiminut Break Sokos Hotel Tahkon ja Original Sokos Hotel Koljonvirran hotellinjohtajana.

Original Sokos Hotel Puijonsarven hotellinjohtajana toiminut Kati Vihma siirtyy syyskuun lopussa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Kolin hotellien johtajaksi.

Toivotan Annalle onnea ja menestystä uudessa laajassa roolissaan ja koko johtoryhmälle intoa ja rohkeutta kohti yhteisiä tavoitteita. Samalla kiitän Katia arvokkaasta työstä PeeÄssällä ja toivotan paljon onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.

