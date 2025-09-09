PeeÄssän hotellinjohtaja Anna Hämäläisen vastuualue laajenee
Anna Hämäläinen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän kaikkien kolmen hotellin johtajaksi 1.10.2025 alkaen.
Hämäläisen vastuulle tulee kokonaisuus, johon kuuluvat Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Original Sokos Hotel Koljonvirta sekä Break Sokos Hotel Tahko. Uusi yhden hotellinjohtajan malli selkeyttää johtamista ja tukee PeeÄssän matkailuliiketoiminnan kasvutavoitteita. Aiemmin Hämäläinen on toiminut Break Sokos Hotel Tahkon ja Original Sokos Hotel Koljonvirran hotellinjohtajana.
Original Sokos Hotel Puijonsarven hotellinjohtajana toiminut Kati Vihma siirtyy syyskuun lopussa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Kolin hotellien johtajaksi.
Toivotan Annalle onnea ja menestystä uudessa laajassa roolissaan ja koko johtoryhmälle intoa ja rohkeutta kohti yhteisiä tavoitteita. Samalla kiitän Katia arvokkaasta työstä PeeÄssällä ja toivotan paljon onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.
PeeÄssän Matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan johtoryhmä 1.10.2025 alkaen:
- Aleksi Vuorinne, toimialajohtaja
- Anna Hämäläinen, hotellinjohtaja
- Johanna Kämäräinen, ryhmäpäällikkö
- Samu Salminen, ryhmäpäällikkö
- Kirsi Tuomi, myyntiryhmänpäällikkö
Yhteyshenkilöt
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
