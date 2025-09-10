Vihreiden Hanna Holopainen: Suomen etu on vahva ja yhtenäinen liittokunta, joka puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota.
Eduskunta keskusteli 10.9. Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Vihreiden ryhmäpuheen piti puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen. Holopainen korosti puheessaan Euroopan kasvavaa vastuuta Ukrainan puolustamisessa.
– Suomen etu on vahva ja yhtenäinen liittokunta, joka puolustaa jäsenmaidensa yhteisiä arvoja - eli demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Tämän päivän tapahtumat korostavat, miten tärkeää Venäjän naapurivaltion on panostaa Naton yhteiseen puolustukseen.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen on kasvattanut Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävien merkitystä.
– Liittolaisten aktiivinen osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin viestii yhtenäisyydestä ja vahvistaa pelotetta. Vahvalla pelotteella pyritään varmistamaan rauha - että Suomeen ei koskaan hyökätä.
Holopaisen mukaan Euroopan on sitouduttava entistä vahvemmin Ukrainan puolustamiseen. Oikeudenmukainen rauha Ukrainassa on mahdollista ainoastaan ukrainalaisten ehdolla.
– Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen noussut keskustelu kirittää eurooppalaisia maita vahvistamaan sitoutumistaan Ukrainan tukemiseen sekä puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. On Suomen ja Euroopan etu tukea ukrainalaista puolustusteollisuutta, sanoo Holopainen.
Holopaisen mukaan myös laaja ja avoin keskustelu Suomen roolista Natossa auttaa osaltaan ylläpitämään kansalaisten luottamusta ja vahvaa maanpuolustustahtoa.
– Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli, yhteiskunnan kriisinkestävyys ja laaja yhteinen osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuuden rakentamiseen on ainutlaatuinen vahvuutemme. Suomalaista mallia ja vahvaa puolustuskykyä myös arvostetaan liittokunnassa, päättää Holopainen.
---
Lue koko puhe alta:
Hanna Holopainen
Vihreiden ryhmäpuhe
Arvoisa puhemies,
Liittolaisten aktiivinen osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin viestii yhtenäisyydestä ja vahvistaa pelotetta. Vahvalla pelotteella pyritään varmistamaan rauha - että Suomeen ei koskaan hyökätä.
Suomen etu on vahva ja yhtenäinen liittokunta, joka puolustaa jäsenmaidensa yhteisiä arvoja – eli demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota.
Osallistumalla rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin Suomi osaltaan tukee liittokunnan tavoitetta vahvistaa toimintaympäristön turvallisuutta. Tämän päivän tapahtumat korostavat, miten tärkeää Venäjän naapurivaltion on panostaa Naton yhteiseen puolustukseen.
Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävät ovat keskeinen osa Naton perusajatusta, jonka mukaan kaikki liittolaiset valmistautuvat tukemaan toisiaan pelotteen ja puolustuksen toteutuksessa koko liittokunnan alueella.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen on kasvattanut Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävien merkitystä.
Tämä on järjestyksessään kolmas kerta, kun Suomi on tekemässä päätöstä osallistumisesta liittokunnan yhteisen puolustuksen tehtäviin.
Tehtävien päättyessä on hyvä arvioida saatuja kokemuksia ja ottaa ne huomioon tulevia osallistumiskierroksia suunnitellessa.
Laki velvoittaa siihen, että jos kansainväliseen toimintaan osallistuminen sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä ja päätös koskee erityisen vaativaa tilannetta, valtioneuvoston on ennen päätöksentekoa kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko.
Pidän tärkeänä sitä, että puolustuksen ja turvallisuuden kokonaisuudesta käydään parlamentaarista keskustelua.
Suhteellisen uutena Nato-jäsenmaana Suomen on tärkeää edistää avointa puolustuspoliittista keskustelua ja antaa tilaa kansalaisten kysymyksille, tutkijoiden näkemyksille sekä monipuoliselle pohdinnalle.
Laaja ja avoin keskustelu Suomen roolista auttaa osaltaan ylläpitämään kansalaisten luottamusta ja vahvaa maanpuolustustahtoa. Tilaa pitää olla myös kriittiselle keskustelulle.
Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli, yhteiskunnan kriisinkestävyys ja laaja yhteinen osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuuden rakentamiseen on ainutlaatuinen vahvuutemme. Suomalaista mallia ja vahvaa puolustuskykyä myös arvostetaan liittokunnassa.
Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen noussut keskustelu kirittää eurooppalaisia maita vahvistamaan sitoutumistaan Ukrainan tukemiseen sekä puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. On Suomen ja Euroopan etu tukea puolustusteollisuutta Ukrainassa ja ukrainalaista puolustusteollisuutta Suomessa.
Euroopan rauhan ja turvallisuuden takeeksi tarvitaan vahva liittokunta, jonka jäsenmaissa on laajasti jaettu tilanneymmärrys ja sujuvaan yhteistoimintaan kykenevät suorituskyvyt. Suomen aktiivinen osallistuminen on erittäin perusteltua ja kannatettavaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Inka Hopsu: Hallituksen tuettava von der Leyenin esittämiä tiukempia sanktioita Israelille10.9.2025 16:26:51 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii Suomen hallitusta tukemaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin tänään esittämiä tiukennettuja toimia Israelia vastaan, jotta kansanmurha Gazassa saadaan pysäytettyä.
Atte Harjanne: Suomen sitoutuminen Ukrainan turvatakuisiin on välttämätöntä10.9.2025 14:02:57 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi keskiviikkona pitämässään, Suomen osallistumista Naton Ukrainalle annettavaan turvallisuus- ja koulutustukeen liittyvää selontekoa käsitelleessä puheessaan, että Ukrainan asia on koko Suomen asia. Viime yön uutiset Venäjän lennokeista Puolan ilmatilassa vahvistavat vahvan toiminnan ja tiukan viestin merkitystä entisestään.
Vihreiden Inka Hopsu: Orpon hallitus on toimillaan torpannut palestiinalaisten mahdollisuuden työntekoon Suomessa5.9.2025 15:31:38 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla palestiinalaisten vaikeuksista saada työperäistä oleskelulupaa. Taustalla on pääministeri Orpon hallituksen esitykseen perustuva lainsäädäntömuutos ja Maahanmuuttoviraston tulkinta siitä. Vihreiden Inka Hopsu pitää tilannetta täysin kestämättömänä ja epäoikeudenmukaisena.
Vihreiden Virta: “Hallituksen julkinen riitely käy kestämättömäksi, kun se leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin”5.9.2025 15:16:25 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta seuraa järkyttyneenä hallituksessa vallitsevaa kaaosta. Hänen mielestään on huolestuttavaa, että sisäpoliittinen riitely leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin.
Vihreiden Hanna Holopainen järkyttyi linjaeroista: “Hallitus ei voi riidellä julkisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä”5.9.2025 14:26:22 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen seuraa pöyristyneenä hallituksen julkista riitelyä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tulkinnasta. Hän pitää tilannetta ennenkuulumattomana jopa tämän hallituksen mittapuulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme