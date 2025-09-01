Lapin yritysten odotukset jäävät jälkeen muusta maasta

Päätoimialoista teollisuuden, kaupan alan ja palveluiden näkymät pysyvät positiivisina. Näistä ensimmäisen näkymät ovat huomattavasti parantuneet keväästä ja kaksi muuta pysyvät ennallaan. Rakentamisessa näkymät ovat sen sijaan pudonneet roimasti negatiivisen puolelle. Palvelualojen sisällä majoitusalan ja ravitsemistoiminnan yritykset näkevät tulevaisuuden heikkenevän nykyhetkestä.

Heikentyneisiin näkymiin on monia syitä. Kun tarkastellaan vain Lapin tuloksia, suuria muutoksia aiempiin pk-barometreihin ei ole. Samaan aikaan muualla maassa suhdanneodotukset ovat nousseet reilusti kahden viime vuoden aikana. Samalla linjalla pysyminen Lapissa tarkoittaa siis muusta maasta jälkeen jäämistä. Yli puolet Lapin yrityksistä näkee tilanteensa pysyvän nykyisellään.

– Pk-yritysbarometrissa kysytään, näyttääkö tulevaisuus yritysten kannalta paremmalta, heikommalta vai pysyykö tilanne ennallaan. Nykytilanne on monissa lappilaisissa yrityksissä hyvä, joten sen jatkuminen on tietenkin mahtava asia. Kuitenkin yrityksen hyvän tilanteen ylläpitäminen vaatii uskoa tulevaan, missä olemme nyt jääneet jälkeen muusta maasta. Tulosten perusteella yrityksissä ei nähdä osaavan työvoiman saatavuuden helpottuvan vieläkään. Jopa 75 % vastaajista uskoo henkilökuntansa määrän pysyvän jatkossa samana. Pk-yritysten investointien arvon kehityksen uskotaan jatkuvan negatiivisena, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen kertoo.

Työllistämisodotukset

Lapin pk-yritykset ennakoivat henkilökunnan määrän pääsääntöisesti pysyvän nykyisellään. Vastanneista yrityksistä 10 % ennakoi henkilöstön määrän kasvavan ja 15 % laskevan.

– Työllistämisodotuksia arvioitaessa on hyvä huomata, että viimeisen vuoden aikana 35 % vastanneista yrityksistä kertoo palkanneensa uutta henkilöstöä. Työllistämisodotuksissa heikoimmat näkymät olivat teollisuudessa ja rakentamisessa. Koko maan osalta työllistämisodotukset olivat hieman Lappia positiivisemmat, sanoo Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä.

Osaavan työvoiman saatavuus koetaan edelleen yhdeksi merkittäväksi kasvun esteeksi. Ensisijaiseksi esteeksi se mainitaan 13 %:ssa yrityksessä, ja joka kolmannessa yrityksessä se on kolmen keskeisimmän esteen joukossa.

Rahoituksen kysyntä

Lapin pk-yrityksistä 37 % ilmoitti tarpeesta ulkopuoliselle rahoitukselle viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä vastaa koko maan tasoa (35 %). Rahoituksen saanti on ollut kohtuullista, mutta 9 % yrityksistä jäi ilman haettua rahoitusta, mikä on hieman enemmän kuin valtakunnallisesti (5 %). Maksuvaikeuksista edellisen 3 kuukauden aikana indikoi 23 % vastanneista Lapin yrityksistä, mikä on kasvussa kevään barometriin nähden, jolloin vastaava osuus oli 16 %.

Tulevaisuuteen katsottaessa 22 % yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta tullaan hakemaan erityisesti kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin (60 %) sekä käyttöpääomaan kasvun tai kansainvälistymisen tueksi (20 %)

– On ilahduttavaa nähdä, että rahoitusta kohdistetaan edelleen aktiivisesti investointeihin ja kehittämiseen. Lapin yritykset osoittavat vahvaa halua kehittää toimintaansa, ja yleisesti rahoituksen kysynnän kasvu kertoo luottamuksesta tulevaisuuteen. On tärkeää varmistaa, että rahoitusratkaisut ovat saavutettavissa kaikille, jotta alueen elinvoima ja kilpailukyky voivat vahvistua entisestään, kommentoi Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi.

Pk-yritykset ja T&K-toiminta

Barometrin tuloksista löytyy myös positiivista kehitystä pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta. Lapin T&K-investointien (tutkimus ja kehitys) kasvattamista ja etenkin pk-yritysten osallistumista innovaatiotoimintaan on pidetty esillä jo pitkään, ja nyt merkkejä kehityksestä on näkyvissä. T&K-toimintaa harjoittavien yritysten määrä on pysynyt ennallaan, mutta resursseja käytetään aiempaa enemmän. Entistä suurempi osa T&K-toiminnasta tehdään yritysten oman henkilöstön voimin ostopalveluiden sijaan. Viime vuonna T&K-toimintaa harjoittavista yrityksistä jo joka viides käytti siihen yli 5 % liikevaihdostaan, kun vuonna 2023 T&K-toimintaa harjoittavien yritysten osuus oli vain 9 %.

T&K-toiminnan rahoittamisessa lappilaiset yrittäjät luottavat entistä enemmän paikallisiin kontakteihin. Viimeisen vuoden aikana julkista rahoitusta saaneista yrityksistä kaikki olivat saaneet sitä paikallis- tai alueviranomaisilta, eli esimerkiksi ELY-keskukselta. Samat rahoittajat ovat suosituimpia myös niiden yritysten keskuudessa, jotka aikovat hakea rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Business Finland oli valikoitunut rahoitushakemuksen lähteeksi 41 % yrityksistä, mutta kukaan vastanneista ei ollut saanut Business Finlandin tukia viimeisen vuoden aikana.