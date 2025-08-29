Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten osuus kasvoi yhä, vaikka maahanmuuttajien tietoja puuttuu
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 25–29-vuotiaiden osuus kasvoi myös vuonna 2024. Kasvanut maahanmuutto kuitenkin haastaa koulutusrakenteen tilastointia, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei usein saada tietoa.
34,3 %:lla 25–29-vuotiaista oli korkea asteen tutkinto, kun vuotta aiemmin osuus oli 34,1 %, selviää väestön koulutusrakenne -tilaston tiedoista. Osuus on kasvanut vuodesta 2018 alkaen joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2022.
”Korkeakoulutettujen osuuden kasvu on hidasta, mutta suunta on oikea”, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting.
”Syitä muutokseen voi olla monia, mutta kasvussa saattaa näkyä ainakin se, että korkeakouluihin on lisätty aloituspaikkoja, ja ensikertalaiskiintiöillä on pyritty nopeuttamaan siirtymää korkeakouluihin”, Witting sanoo.
Yllättävää voi olla, että samaan aikaan myös ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus kasvoi alle 40-vuotiaissa. Voimakkainta kasvu oli juuri 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Viidessä vuodessa osuus on noussut 2,7 prosenttiyksikköä.
Ilmiön taustalla ovat ulkomailla suoritetut koulutukset, joista vain osasta saadaan tieto Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. Maahanmuuton lisääntyessä kasvaa myös tuntemattomien koulutustietojen osuus. Jos tietoa ei ole, henkilö tilastoidaan ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevaan väestöön.
Ulkomailla syntynyt väestö on hyvin samankaltaisesti koulutettua kuin syntyperältään suomalainen väestö. Siten moni, joka näkyy tilastossa ilman tutkintoa olevana, on todellisuudessa korkeammin koulutettu, Witting toteaa.
Kaiken kaikkiaan korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut naisista 45 % ja miehistä 36 %. Ikäluokista korkeimmin koulutettuja olivat edelleen 45–49-vuotiaat, joista korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 48 %.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika WittingYliaktuaariPuh:029 551 3530mika.witting@stat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Suomen kansantalous hienoisessa laskussa huhti-kesäkuussa29.8.2025 08:05:29 EEST | Tiedote
Bruttokansantuotteen volyymi pieneni toisella vuosineljänneksellä 0,4 % ensimmäisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu BKT pysytteli vuodentakaisella tasolla. Samaan aikaan kun Suomen BKT laski, EU-alueen BKT kasvoi 0,2 %.
Henkirikosten määrän kasvu jatkui alkuvuonna28.8.2025 08:05:05 EEST | Tiedote
Viranomaisten tietoon tuli tammi-kesäkuussa kaikkiaan 48 henkirikosta, mikä on neljä rikosta enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös viime vuonna henkirikosten määrä kasvoi edellisistä vuosista.
Työllisyystilanne jatkoi heikkenemistään heinäkuussa26.8.2025 09:03:26 EEST | Tiedote
15–74-vuotiaita työllisiä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten, työttömiä puolestaan 40 000 enemmän. Nuorten tilanne pysyi erityisen synkkänä.
Uusien yritysten rekisteröintejä ennätyksellisen paljon huhti-kesäkuussa22.8.2025 08:01:17 EEST | Tiedote
Toisen vuosineljänneksen aikana rekisteröitiin 16 955 uutta yritystä. Rekisteröintien määrä oli suurin vuodesta 2019 alkavan tilastoinnin aikana. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna rekisteröintien määrä kasvoi jopa 20 %.
Muistutuskutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus 26.8.19.8.2025 08:33:21 EEST | Kutsu
Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät heinäkuussa? Miltä Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen tai iän mukaan?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme