Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun voitto Suomeen – museon toteuttajaksi JKMM Arkkitehdit ehdotuksellaan “Kumma”.

Huhtikuussa 2024 alkanut kaksivaiheinen ja kansainvälinen suunnittelukilpailu huipentui tulosten julkistamiseen Helsingin kaupungintalossa torstaina 11. syyskuuta 2025. Kilpailussa etsittiin suunnitelmaa Helsingin historialliseen Eteläsatamaan rakennettavan, kokonaislaajuudeltaan noin 10 000 m²:n suuruisen museorakennuksen toteuttamiseksi. Rakennuksen tavoitteena on luoda puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle.

Tuomaristo valitsi yksimielisellä päätöksellä voittajaksi ehdotuksen nimeltä "Kumma". Sen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit, ja sen pääsuunnittelija on arkkitehti Samuli Miettinen. Arkkitehtitoimiston perustajaosakkaiden lisäksi tekijäryhmään kuului toimiston arkkitehti Samuli Summanen. Toimisto sai voittajaehdotuksestaan 60 000 euron palkintosumman.

”Kilpailussa kriteereiksi asetettiin arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden lisäksi tulevaisuuden museotoiminnan tarpeiden huomioiminen, ympäristöviisaan rakentamisen periaatteet ja se, että museo toisi iloa ja inspiraatiota käyttäjilleen. Kummassa tuomaristo näki potentiaalia kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Arkkitehtuuri- ja designmuseolle on tärkeää, että uusi museorakennus mahdollistaa museolle asetetun yhteiskunnallisen tehtävän: yhteisen tulevaisuutemme muotoilemisen arkkitehtuurin ja designin avulla. Kilpailun ratkeamisesta alkaakin tärkein vaihe eli voittaneen ehdotuksen kehittäminen toteutettavaksi suunnitelmaksi. Tähän työhön kutsumme myös museon yleisöt mukaan. On todella suuri ilo aloittaa yhteistyö JKMM Arkkitehtien kokeneen ja näkemyksellisen tiimin kanssa – onnittelut kilpailun voitosta niin suunnittelijoille, museolle kuin kaikille museon käyttäjille! Valtavan suuri kiitos myös kaikille finalistiehdotusten suunnittelijoille”, toteaa toimitusjohtaja Kaarina Gould Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiöstä.

“Tuomaristo teki anonyymissä kilpailussa yksimielisen päätöksen. Kumma sulautuu ympäristöä kunnioittaen kaupunkikuvaan, mutta erottuu samalla tunnistettavana maamerkkinä. Kulttuurimaisemassa arvokkaat näkymät Tähtitorninvuorelta kohti Kauppatoria ja Katajanokkaa säilyvät. Julkisivun kierrätetty tiili ja rakennusta kiertävä terassi tuovat veistokselliseen arkkitehtuuriin lämpöä ja vahvistavat yhteyttä kaupunkiin. Nyt käynnistyvässä jatkokehitystyössä monumentaaliseksi ja kulmikkaaksi koettua rakennusta halutaan kehittää lähestyttävämpään suuntaan. Suunnittelijaryhmän kanssa jaamme näkemyksen siitä, että ilmastoviisaan rakentamisen ratkaisut ovat jatkokehityksen keskiössä”, kertoo tuomariston puheenjohtaja, arkkitehti Mikko Aho.

”Toivon, että uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu ja toteutus voivat näyttää tietä sille, kuinka uutta voidaan rakentaa vastuullisesti ja taidolla. Arkkitehtuuri ja muotoilu ovat hyvin inhimillisiä – ne syntyvät unelmista ja kaipuusta ja saavat merkityksensä paikoissa, joissa voimme kokea ja elää yhdessä”, toteaa Kumman pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen.

Kansainväliseen suunnittelukilpailuun hyväksyttiin 624 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Osallistua saattoi kaikista WTO:n julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen maista, joista useimmat olivat edustettuina. Noin viidennes ehdotuksista tuli Suomesta. Suomen jälkeen edustetuimpia maita olivat Italia, USA, Ranska ja Iso-Britannia.

Kilpailun finaalissa voittoa tavoitteli viisi ehdotusta. Toinen palkinto, 35 000 euroa, myönnettiin portugalilais-belgialaisen arkkitehtitoimiston Cossement Cardoson ehdotukselle ”City, Sky and Sea”. Suunnittelukilpailun kolmannen, 25 000 euron suuruisen palkinnon, sai sveitsiläinen toimisto Lopes Brenna ehdotuksellaan ”Moby”. Neljännelle sijalle valittiin suomalaisen arkkitehtikollektiivin ehdotus "Tyrsky", jolle myönnettiin 20 000 euron palkintosumma. Näiden lisäksi tuomaristo päätti lunastaa ranskalaisen Atelier Ordan ehdotuksen "Tau", joka palkittiin 10 000 euron suuruisella palkinnolla.

JKMM Arkkitehdit

Arkkitehtien Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä vuonna 1998 perustama JKMM Arkkitehdit on Suomen johtavia arkkitehtitoimistoja. Toimistolla on vahva näyttö kilpailuvoittojen kautta toteutuneista kohteista sekä museoarkkitehtuurista. JKMM:n kädenjälki näkyy myös Helsingissä rakastetuissa kohteissa, kuten esimerkiksi Amos Rex -taidemuseossa (2018), Taideyliopistossa (2021), Tanssin talossa (2022) ja Kansallismuseon laajennuksessa, joka on parhaillaan käynnissä. Kesällä 2022 JKMM voitti kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun Lillehammerin taidemuseon maanalaisesta laajennuksesta.

JKMM:n voittajatiimin kuuluvat Akukon (akustiikka, AV-tekniikka), Granlund (LVI-suunnittelu, energialaskenta), MIR (visualisation), Pentagon Design (palvelumuotoilu) ja Ramboll Finland (rakennesuunnittelu, hiilijalanjälkilaskenta, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, sähkö- ja valaistussuunnittelu, geodesign).

Seuraava vaihe voittajaehdotuksen kehittämisessä alkaa heti tulosten julkistamisen jälkeen yhdessä museon eri käyttäjäryhmien ja kestävän rakentamisen asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuudessa ”Kumma” luo merelliseen Makasiinirantaan yleisölle avoimen ja kutsuvan, tulevaisuuden museotoimintaa palvelevan rakennuksen.

”Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on keskeinen hanke Helsingin historiallisen Eteläsataman kehittämisessä. Museo tulee vahvistamaan entisen satama-alueen vetovoimaa ja täydentää alueelle rakentuvaa uutta, merellistä kaupunkitilaa. Samalla museo on kansainvälistä kiinnostusta herättävä ja Helsingin vetovoimaa vahvistava maamerkki, joka tarjoaa suomalaiselle arkkitehtuuri- ja muotoiluosaamiselle ansaitsemansa kodin”, toteaa Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

”Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on yhteinen suuri tavoitteemme, jonka eteen on tehty työtä vuosia. Museo vastaa siihen laajaan kansainväliseen kiinnostukseen, jota arkkitehtuurimme ja muotoilumme herättää. Valmistuessaan museo on ihmisten kohtaamispaikka ja toimii oppimisympäristönä ja kansainvälisenä näyttämönä suomalaiselle osaamiselle. Samalla se vahvistaa arkkitehtuurin ja designin roolia yhteiskunnan kehittämisessä ja luo edellytyksiä kestävälle kasvulle. On hienoa, että hanke on herättänyt suurta mielenkiintoa ja onnittelen lämpimästi kilpailun voittajia ja järjestäjiä”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo – hankkeen tausta

Helsinkiin suunnitteilla olevan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon odotetaan avautuvan yleisölle 2030. Tärkeä askel kohti tulevaa otettiin vuoden 2024 alussa, kun kaksi valtakunnallista vastuumuseota Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo merkittävine kokoelmineen yhdistyivät Arkkitehtuuri- ja designmuseoksi.

Yhdistyneen museon ensimmäinen johtaja Pilvi Kalhama on aloittanut työnsä Arkkitehtuuri- ja designmuseon johtajana elokuussa 2025. Hänen tehtävänsä on luotsata museota kohti Eteläsatamassa avautuvaa uutta museorakennusta ja laajoja yleisöjä palvelevaa museotoimintaa.

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio ovat sitoutuneet tukemaan Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiötä 60 miljoonaa euron pääomalahjoituksin. Tukensa uudelle museolle on antanut myös joukko yksityisiä säätiöitä ja rahastoja, näistä merkittävimpinä Jane ja Aatos Erkon säätiö kaikkien aikojen suurimmalla 20 miljoonan euron lahjoituksellaan. Pääomalahjoitukset mahdollistavat kansainvälisen huipputason toiminnan museolle toteutettavassa uudisrakennuksessa.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutussuunnitelma kuvaa laajasti sen tavoitteita ja toimintaa. Toteutussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustajat ovat Suomen valtio, Helsingin kaupunki ja Arkkitehtuuri- ja designmuseo. Perustajakumppaneita ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Saastamoisen säätiö ja Suomen taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailu

Huhtikuussa 2024 käynnistetyn yleisen ja kansainvälisen, anonyymin suunnittelukilpailun tavoitteena on ollut löytää suunnitteluratkaisu Helsingin Eteläsataman historialliseen Makasiinirantaan toteutettavalle uudelle museorakennukselle.

Joulukuussa 2024 julkaistiin tuomariston valitsemat viisi jatkoon päässyttä ehdotusta, City, Sky and Sea, Kumma, Moby, Tau ja Tyrsky. Finalistit kehittivät ehdotuksiaan sekä tuomariston antaman että osallistavin menetelmin kerätyn palautteen pohjalta kevään 2025 aikana, ja lopulliset ehdotukset julkaistiin yleisön kommentoitaviksi 17.6.–31.7.2025. Yleisön palautteesta koottiin yhteenveto, joka oli tuomariston käytössä ennen voittajan valintaa. Voittaja julkistettiin 11.9.2025.

Kilpailun järjestäjät

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun järjestivät Helsingin kaupungin ja Suomen valtion museohanketta varten perustama Kiinteistö Oy ADM yhteistyössä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Helsingin kaupungin kanssa.

Kilpailun tuomariston muodostivat puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Mikko Aho, Kiinteistö Oy ADM; varapuheenjohtaja, arkkitehti SAFA Juha Lemström, Kiinteistö Oy ADM; museojohtaja Gus Casely-Hayford, V&A East -museo; arkkitehti Beatrice Galilee, The World Around; toimitusjohtaja Kaarina Gould, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö; johtava arkkitehti, arkkitehti SAFA Salla Hoppu, Helsingin kaupunki; arkkitehti ja professori Beate Hølmebakk, Manthey Kula; varatuomari Riitta Kaivosoja; arkkitehti, professori Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto; muotoilujohtaja Miklu Silvanto, ŌURA; kaupunginvaltuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki, sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nimeämät riippumattomat asiantuntijajäsenet arkkitehti SAFA Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen; ja arkkitehti SAFA Hannu Tikka, Arkkitehtityöhuone APRT Architects.

Kilpailusta kertova näyttely avautuu Arkkitehtuuri- ja designmuseossa lokakuussa

Arkkitehtuuri- ja designmuseon galleriassa avautuu 3. lokakuuta 2025 kilpailun antia esittelevä Torille! -näyttely, joka tarjoaa ensimmäisen pilkahduksen tulevasta museosta muun muassa virtuaalimatkan muodossa. Kaikki kilpailun finalistit ovat esillä näyttävästi kuvina ja pienoismalleina. Yleisö voi jättää ideoita ja palautetta voittajaehdotuksen kehittämiseksi eteenpäin. Näyttely on esillä 8.2.2026 asti.

