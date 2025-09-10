OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvaraus uudistuu – käyttökatko 11.9. alkaen
Käyttökatko kestää noin kaksi viikkoa. Se koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista.
Käyttökatkon aikana asiakkaat eivät voi varata tai perua aikoja digitaalisesti. Katkon aikana OmaPirhassa ei voi myöskään tarkastella omia varattuja aikoja. Muutos koskettaa terveydenhuollon digitaalisia palveluita, mutta ei OmaPirhan suun terveydenhuollon palvelua eikä 16.9. alkavia influenssa- ja koronarokotusten ajanvarauksia.
Uudistus on osa hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä.
Voit olla käyttökatkon aikana yhteydessä terveyspalveluihin normaalisti digiklinikan kautta tai omalle sosiaali- ja terveysasemallesi puhelimitse. Tarvittaessa voit myös asioida sosiaali- ja terveysaseman tai lähiaseman palvelupisteellä.
OmaPirha-asiointipalvelua kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Yhteyshenkilöt
Alma VormistoSuunnittelijaPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0406206285alma.vormisto@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluevaltuuston kokous 15.9. – katso suoraa lähetystä verkossa10.9.2025 13:59:35 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto käsittelee muun muassa osavuosikatsausta, vammaispoliittista ohjelmaa ja arviointikertomukseen laadittua vastausta kokouksessaan 15.9.2025 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteydellä, ja sitä voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Hatanpään sairaalaan avattiin Pirkanmaan kolmas kampuskuntoutusyksikkö9.9.2025 14:49:23 EEST | Tiedote
Uudistuneen V3-osaston avajaisia vietetään 4. syyskuuta. Kampuskuntoutusyksikkö on yleislääketieteen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan jatkokuntoutusta vaativia neurologisia ja ortopedisiä potilaita.
Päivystykseen vai ei – tutkimus Taysissa etsii tekoälystä työkalua lasten hoidon tarpeen arviointiin9.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Milloin lapsen kanssa pitäisi lähteä päivystykseen ja milloin kotihoito riittää? Taysin lasten päivystyksessä on alkanut tutkimus, joka etsii tekoälystä apua kysymykseen, joka tuottaa päänvaivaa niin lasten vanhemmille kuin ammattilaisillekin.
Aluehallitus käynnisti kuntoutuksen organisaatiomuutoksen valmistelun8.9.2025 11:52:53 EEST | Tiedote
Aluehallitus käynnisti maanantaina kuntoutuspalveluiden yhdistämistä koskevat valmistelut. Tavoitteena on muodostaa yksi yhtenäinen kuntoutuksen toimialue, jonne siirtyisi henkilöstöä avopalvelujen ja sairaalapalvelujen kuntoutustoiminnasta. Aluehallitus käynnisti muutosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä.
Kuntoutusta organisoidaan uudelleen3.9.2025 15:02:21 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tarkoituksena luoda yksi yhtenäinen kuntoutuksen toimialue, johon siirtyisi henkilöstöä avopalveluista ja sairaalapalveluista. Muutosta käsitellään aluehallituksessa 8. syyskuuta. Muutoksen toteuttaminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme