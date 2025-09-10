Pirkanmaan hyvinvointialue

OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvaraus uudistuu – käyttökatko 11.9. alkaen

10.9.2025 17:34:19 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Käyttökatko kestää noin kaksi viikkoa. Se koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista.

Käyttökatkon aikana asiakkaat eivät voi varata tai perua aikoja digitaalisesti. Katkon aikana OmaPirhassa ei voi myöskään tarkastella omia varattuja aikoja. Muutos koskettaa terveydenhuollon digitaalisia palveluita, mutta ei OmaPirhan suun terveydenhuollon palvelua eikä 16.9. alkavia influenssa- ja koronarokotusten ajanvarauksia.

Uudistus on osa hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä.

Voit olla käyttökatkon aikana yhteydessä terveyspalveluihin normaalisti digiklinikan kautta tai omalle sosiaali- ja terveysasemallesi puhelimitse. Tarvittaessa voit myös asioida sosiaali- ja terveysaseman tai lähiaseman palvelupisteellä.

OmaPirha-asiointipalvelua kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

EU-lippu.%20Euroopan%20unionin%20rahoittama%20NextGenerationEU.

