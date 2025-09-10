Vihreiden Tynkkynen: Multalan perääntyminen tuulivoimainvestointien hankaloittamisesta tervetullutta

Orpon hallituksen alkuperäinen esitys alueidenkäyttölaista uhkasi vihreän siirtymän teollisia investointeja ylimitoitetulla kansallisella lisäsääntelyllä. Kohtuuton ja kaavamainen vaatimus tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydestä rakennuksiin olisi hankaloittanut hankkeita miljardien eurojen edestä ympäri Suomea.

”Suomeen on vireillä investointeja maatuulivoimaan jo yli 80 miljardin euron luokkaa. Viestitin aiemmin hallitukselle, että nyt ei ole varaa munia vihreän siirtymän investointeja tarpeettomalla ja kohtuuttomalla kansallisella lisäsääntelyllä”, Tynkkynen kertaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ilmoitti tänään energiaseminaarissa eduskunnassa vastauksessaan Tynkkysen kysymykseen, että hän ei kannata hallituksen alkuperäisen esityksen mukaista etäisyysrajaa tuulivoimalle. Multala myös kertoi, että esitystä tullaan nyt muuttamaan.

”On hyvä uutinen, että ministeri Multala perääntyy hallituksen haitallisesta esityksestä. Alueidenkäyttölakia pitää muuttaa niin, että Suomi säilyy houkuttelevana kohteena tuulivoimainvestoinneille. Samalla pitää luonnollisesti varmistaa, että hankkeet ovat luonnon kannalta kestäviä ja asukkaiden näkemykset huomioon ottavia”, Tynkkynen kommentoi.

Hallituksen alkuperäinen esitys alueidenkäyttölaista sai lausuntokierroksella tyrmäävän vastaanoton. Multala on kertonut, että kriittinen palaute on muuttanut hänen kantaansa.

”On tervetullutta, että hallitus tarkistaa kantojaan lausuntokierroksen perusteella. Palautteen ei pitäisi kuitenkaan tulla kenellekään yllätyksenä – sen verran tiukasti asiantuntijat ja teollisuus vastustivat investointeja turhaan jarruttavaa sääntelyä jo ennen lausuntokierrosta. On hyvä, että hallitus nyt perääntyy, mutta vielä parempi olisi olla tekemättä ilmastolle ja taloudelle haitallisia esityksiä alun perinkään”, Tynkkynen päättää.