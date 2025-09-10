Vihreiden Tynkkynen: Multalan perääntyminen tuulivoimainvestointien hankaloittamisesta tervetullutta
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiittää ministeri Multalaa siitä, että tämä kertoo muuttavansa hallituksen esitystä alueidenkäyttölaista. Alkuperäinen esitys olisi hyydyttänyt ilmastotoimia ja torpannut vihreän siirtymän teollisia investointeja.
Orpon hallituksen alkuperäinen esitys alueidenkäyttölaista uhkasi vihreän siirtymän teollisia investointeja ylimitoitetulla kansallisella lisäsääntelyllä. Kohtuuton ja kaavamainen vaatimus tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydestä rakennuksiin olisi hankaloittanut hankkeita miljardien eurojen edestä ympäri Suomea.
”Suomeen on vireillä investointeja maatuulivoimaan jo yli 80 miljardin euron luokkaa. Viestitin aiemmin hallitukselle, että nyt ei ole varaa munia vihreän siirtymän investointeja tarpeettomalla ja kohtuuttomalla kansallisella lisäsääntelyllä”, Tynkkynen kertaa.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ilmoitti tänään energiaseminaarissa eduskunnassa vastauksessaan Tynkkysen kysymykseen, että hän ei kannata hallituksen alkuperäisen esityksen mukaista etäisyysrajaa tuulivoimalle. Multala myös kertoi, että esitystä tullaan nyt muuttamaan.
”On hyvä uutinen, että ministeri Multala perääntyy hallituksen haitallisesta esityksestä. Alueidenkäyttölakia pitää muuttaa niin, että Suomi säilyy houkuttelevana kohteena tuulivoimainvestoinneille. Samalla pitää luonnollisesti varmistaa, että hankkeet ovat luonnon kannalta kestäviä ja asukkaiden näkemykset huomioon ottavia”, Tynkkynen kommentoi.
Hallituksen alkuperäinen esitys alueidenkäyttölaista sai lausuntokierroksella tyrmäävän vastaanoton. Multala on kertonut, että kriittinen palaute on muuttanut hänen kantaansa.
”On tervetullutta, että hallitus tarkistaa kantojaan lausuntokierroksen perusteella. Palautteen ei pitäisi kuitenkaan tulla kenellekään yllätyksenä – sen verran tiukasti asiantuntijat ja teollisuus vastustivat investointeja turhaan jarruttavaa sääntelyä jo ennen lausuntokierrosta. On hyvä, että hallitus nyt perääntyy, mutta vielä parempi olisi olla tekemättä ilmastolle ja taloudelle haitallisia esityksiä alun perinkään”, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hanna Holopainen: Suomen etu on vahva ja yhtenäinen liittokunta, joka puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota.10.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Eduskunta keskusteli 10.9. Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Vihreiden ryhmäpuheen piti puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen. Holopainen korosti puheessaan Euroopan kasvavaa vastuuta Ukrainan puolustamisessa.
Vihreiden Inka Hopsu: Hallituksen tuettava von der Leyenin esittämiä tiukempia sanktioita Israelille10.9.2025 16:26:51 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii Suomen hallitusta tukemaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin tänään esittämiä tiukennettuja toimia Israelia vastaan, jotta kansanmurha Gazassa saadaan pysäytettyä.
Atte Harjanne: Suomen sitoutuminen Ukrainan turvatakuisiin on välttämätöntä10.9.2025 14:02:57 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi keskiviikkona pitämässään, Suomen osallistumista Naton Ukrainalle annettavaan turvallisuus- ja koulutustukeen liittyvää selontekoa käsitelleessä puheessaan, että Ukrainan asia on koko Suomen asia. Viime yön uutiset Venäjän lennokeista Puolan ilmatilassa vahvistavat vahvan toiminnan ja tiukan viestin merkitystä entisestään.
Vihreiden Inka Hopsu: Orpon hallitus on toimillaan torpannut palestiinalaisten mahdollisuuden työntekoon Suomessa5.9.2025 15:31:38 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla palestiinalaisten vaikeuksista saada työperäistä oleskelulupaa. Taustalla on pääministeri Orpon hallituksen esitykseen perustuva lainsäädäntömuutos ja Maahanmuuttoviraston tulkinta siitä. Vihreiden Inka Hopsu pitää tilannetta täysin kestämättömänä ja epäoikeudenmukaisena.
Vihreiden Virta: “Hallituksen julkinen riitely käy kestämättömäksi, kun se leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin”5.9.2025 15:16:25 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta seuraa järkyttyneenä hallituksessa vallitsevaa kaaosta. Hänen mielestään on huolestuttavaa, että sisäpoliittinen riitely leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme