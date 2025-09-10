Food Days tuo ruoka-alan asiantuntijat Seinäjoelle
Food Days -tapahtuma tuo ruokajärjestelmän asiantuntijat, tutkijat, elintarvikealan yritykset ja ruokayrittäjät Seinäjoelle 16.–18.9.2025.
Kansainvälinen huipputapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa, kansainvälisiä näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja ruokajärjestelmän kehittämiseen. Tämän vuoden teemoina ovat elintarvikevienti, kaupunkien ruokastrategiat, ruoka ja teknologia, kestävien ruokajärjestelmien osaaminen sekä ruokakulttuuri.
Tapahtumassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, osallistutaan kansainvälisiin paneelikeskusteluihin ja tutustutaan alueen ruokalaboratorioihin sekä yrityscaseihin study visitin muodossa. Lisäksi tarjolla on pitchauksia uusista ratkaisuista ja työkaluista.
Tapahtuman järjestävät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Mukana rahoittajina ovat Euroopan unioni ja Seinäjoen kaupunki.
Tutustu koko ohjelmaan: Food Days Program 2025 Seinäjoki - Into Seinäjoki
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan tapahtumaan ilman ilmoittautumista.
Haastateltavia ohjelmatyöryhmästä
- Into Seinäjoki Kehitysjohtaja Hannemari Niemi ja Kehittämispäällikkö Elina Koivisto. Inton haastattelupyynnöt: Viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanna Männikkö +358 40 571 9998 sanna.mannikko@intoseinajoki.fi
- SEAMK: Projektipäällikkö Anu Palomäki, anu.palomaki@seamk.fi +358408301257
- Ruralia-instituutti: vanhempi tutkija Silvia Gaiani (englanniksi), 050 328 0339, silvia.gaiani@helsinki.fi
Haastateltavia ohjelmasta:
- Panelisti Anna Papakonstantinou (agronomist, specializing in sustainable agricultural development). Annan ohjelmaosuus keskiviikkona klo 15.30 Participatory Session: ”Sustainable Food Production & Product Value Chain of Food SMEs – Regional Viewpoints and Good Practices”
- Minyoung Cha, Head of QA & RA, Onego Bio ja Petri Tervasmäki, Chief Technology Officer, Solar Foods. Ohjelmaosuus ke klo 11.35 ”Innovative startups tackling sustainability challenges in the food sector and exploring the global relevance of these challenges using data, figures, and trends” – Discussion hosted by Susanah Aalto, EIT Food
- Maryam Rezaei, Food Systems Lead, ODI Global ja Maria Carrascosa, Project Coordinator, Fundación Entretantos. Ohjelmaosuus torstaina klo 10.00 Discussion about Urban Food Strategies
Haastattelupyynnöt kansainvälisten vieraiden kanssa koordinoi Heidi Åkerman (heidi.akerman@helsinki.fi, +358503789641) Ruralia-instituutista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Åkerman, Ruralia-instituutti
heidi.akerman@helsinki.fi
+358503789641
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Linkit
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Ruralia on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutti toteuttaa tehtäväänsä tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen sekä kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä.
