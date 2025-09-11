Seinäjoen yöhön syttyy uusi tähti – Nightclub Lumo avaa ovensa lokakuussa
Seinäjoen ydinkeskustaan avautuu perjantaina 3.10.2025 täysin uudistettu yökerho, Nightclub Lumo. Uusi yökerho tuo kaupungin iltaelämään uudenlaista loistetta yhdistämällä monipuolisen viihdetarjonnan VIP-elämyksiin ja laadukkaaseen palveluun.
Lumossa useat erilaiset tunnelmat kohtaavat saman katon alla. Kaupungin yöelämän uusi vetonaula tuo viikonloppuiltoihin näyttävän kattauksen eturivin artisteja ja tanssilattiat täyttäviä DJ-settejä.
Myös karaoken ystäville on tarjolla huipputason puitteet. Arkisin tunnelmaa nostattavat opiskelijatapahtumat ja muut teemaillat.
Yksi Lumon kulmakivistä on asiakaskokemus: yökerhossa on panostettu VIP-pöytiin, jotka tekevät illasta sujuvan ja ikimuistoisen – olitpa juhlimassa isolla porukalla tai pienemmällä seurueella. Lumo tuo Seinäjoelle palvelun tason, jollaista ei vielä ole Seinäjoella nähty.
Nightclub Lumo
Kauppakatu 1
60100 Seinäjoki
Aukioloajat:
ke, pe ja la 22–05
Ikäraja perjantaisin ja lauantaisin K22
Yhteyshenkilöt
Marko HirvonenRavintolaryhmänjohtajamarko.hirvonen@noho.fi
