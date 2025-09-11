Seinäjoen yöhön syttyy uusi tähti – Nightclub Lumo avaa ovensa lokakuussa

Lumossa useat erilaiset tunnelmat kohtaavat saman katon alla. Kaupungin yöelämän uusi vetonaula tuo viikonloppuiltoihin näyttävän kattauksen eturivin artisteja ja tanssilattiat täyttäviä DJ-settejä.

Myös karaoken ystäville on tarjolla huipputason puitteet. Arkisin tunnelmaa nostattavat opiskelijatapahtumat ja muut teemaillat.

Yksi Lumon kulmakivistä on asiakaskokemus: yökerhossa on panostettu VIP-pöytiin, jotka tekevät illasta sujuvan ja ikimuistoisen – olitpa juhlimassa isolla porukalla tai pienemmällä seurueella. Lumo tuo Seinäjoelle palvelun tason, jollaista ei vielä ole Seinäjoella nähty.



Nightclub Lumo

Kauppakatu 1

60100 Seinäjoki

Aukioloajat:

ke, pe ja la 22–05

Ikäraja perjantaisin ja lauantaisin K22