Oulu2026:n Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun viimeinen kierros toi yli tuhat hakemusta

Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun kolmas ja viimeinen kierros oli avoinna 1.5.–31.8.2025. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 1020 hakemusta, joissa haettujen kohdeavustusten yhteissumma on 5 434 000 euroa. Hakutulokset ilmoitetaan hakijoille syksyn 2025 aikana.

Yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto kertoo, että hakijamäärä ylitti odotukset: ”On upeaa nähdä, miten valtava kiinnostus ohjelmahakua kohtaan on. Yli tuhat hakemusta kertoo, että todella moni haluaa olla mukana rakentamassa kulttuuri-ilmastonmuutosta pohjoiselle alueellemme.”

Vaikka kohdeavustusten haku päättyi elokuun lopussa, ohjelmahaun kautta voi edelleen ehdottaa omaa tapahtumaa osaksi Oulu2026-ohjelmaa ilman avustusta. Uusi hakumahdollisuus avautuu 1.12.2025, ja hakemuksia käsitellään kahden viikon välein. Myönteisen päätöksen jälkeen järjestäjä pääsee lisäämään tapahtumansa tiedot Oulu2026-tapahtumakalenteriin. Tämä ohjelmahaku jatkuu 30.9.2026 saakka.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026

Oulun lisäksi kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Se merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.

Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu.

Tapahtumakalenteri on tutustuttavissa ja se täydentyy vielä kulttuuripääkaupunkivuoden lähestyessä: https://oulu2026.eu/tapahtumat/.

Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

Oulu2026-alue koostuu Oulun lisäksi 39 kaupungista ja kunnasta

Oulun lisäksi Oulu2026-alueelle kuuluvat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kalajoki, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Ranua, Raahe, Ristijärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.