Oulu2026:n Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun viimeinen kierros toi yli tuhat hakemusta
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna. Kulttuuriohjelmaa Oulun ja 39 kumppanikunnan alueella tekevät sadat toimijat Oulusta, Suomesta ja Euroopasta. Ohjelmaa täydentämään haetaan uusia projekteja Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun kautta. Ohjelmahaun tavoitteena on löytää monipuolista kulttuuriohjelmaa, jossa kulttuuri ymmärretään laveasti.
Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun kolmas ja viimeinen kierros oli avoinna 1.5.–31.8.2025. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 1020 hakemusta, joissa haettujen kohdeavustusten yhteissumma on 5 434 000 euroa. Hakutulokset ilmoitetaan hakijoille syksyn 2025 aikana.
Yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto kertoo, että hakijamäärä ylitti odotukset: ”On upeaa nähdä, miten valtava kiinnostus ohjelmahakua kohtaan on. Yli tuhat hakemusta kertoo, että todella moni haluaa olla mukana rakentamassa kulttuuri-ilmastonmuutosta pohjoiselle alueellemme.”
Vaikka kohdeavustusten haku päättyi elokuun lopussa, ohjelmahaun kautta voi edelleen ehdottaa omaa tapahtumaa osaksi Oulu2026-ohjelmaa ilman avustusta. Uusi hakumahdollisuus avautuu 1.12.2025, ja hakemuksia käsitellään kahden viikon välein. Myönteisen päätöksen jälkeen järjestäjä pääsee lisäämään tapahtumansa tiedot Oulu2026-tapahtumakalenteriin. Tämä ohjelmahaku jatkuu 30.9.2026 saakka.
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026
Oulun lisäksi kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Se merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu.
Tapahtumakalenteri on tutustuttavissa ja se täydentyy vielä kulttuuripääkaupunkivuoden lähestyessä: https://oulu2026.eu/tapahtumat/.
Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Oulu2026-alue koostuu Oulun lisäksi 39 kaupungista ja kunnasta
Oulun lisäksi Oulu2026-alueelle kuuluvat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kalajoki, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Ranua, Raahe, Ristijärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.
Heli MetsäpeltoYhteisöpäällikkö / Oulu2026
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Ennätysmäärä annoksia kisaa Makuseikkailun voitosta10.9.2025 08:07:57 EEST | Tiedote
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta tulee käymään 16 ravintolaa ja kahvilaa.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi lähestyy, tutustu tapahtumakalenteriin4.9.2025 10:55:14 EEST | Tiedote
Neljä kuukautta Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden käynnistymiseen. Yli 500 toimijaa luo yhdessä vuoden, jolloin pohjoinen Suomi on kulttuurin uusi keskipiste Euroopassa. Tarjontaa on luvassa kaikille laidasta laitaan; näyttelyitä, festivaaleja, maailman kantaesityksiä, esittävää taidetta, kyläjuhlia, pysyviä taideteoksia, urheilua ja muuta monipuolista ohjelmaa 40 kunnan alueella. Vuosi tuo tulleessaan tuhansia tapahtumia. Tapahtumakalenteri on tutustuttavissa ja se täydentyy vielä h-hetken lähestyessä.
Euroopan kulttuuripääkaupunki julkistaa ohjelmaa – tapahtumaa voi seurata etänä ja tutustua tapahtumakalenteriin2.9.2025 08:56:46 EEST | Tiedote
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Yli 500 projektia toteuttaa tuhansia tapahtumia Oulu2026-alueen asukkaille ja vieraille. Oulu2026 striimaa torstaina 4. syyskuuta julkistusohjelman, jossa kerrotaan ensi vuoden tapahtumista.
Jakob Kudsk Steensen transforms Oulu’s underground into a living digital world28.8.2025 19:39:35 EEST | Press release
Launching in September 2026 in Oulu, Finland – one of the world’s northernmost cities just below the Arctic Circle – Jakob Kudsk Steensen presents a new site-specific artwork beneath the city, where past sub-arctic ecosystems merge with future landscapes. As Oulu celebrates its year as European Capital of Culture in 2026, Steensen creates a unique living virtual world connected to Finnish ecology and history, exhibited in an underground car park.
Ruoka, kulttuuri ja yhdessäolo kohtaavat Kesäillan kattauksessa 14.8.6.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan ruoasta, ohjelmasta ja yhdessäolosta pitkän pöydän ääreen 14. elokuuta. Pöydät katetaan Oulun Hallituskadulle Snellmanin ja Otto Karhin puistojen edustalle. Rento tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton.
