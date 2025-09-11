Itärajan esteaidasta maksetaan pian ensimmäiset korvaukset maanomistajille

Itärajan 200 kilometrin mittaisesta esteaidasta valmistuu useita osuuksia vuoden 2025 aikana. Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin johtama lunastustoimikunta arvioi ja määrää lunastuskorvaukset maanomistajille uuteen korotettuun tasoon.

Maanmittauslaitos sai 1.5.2025 lähtien tehtäväkseen arvioida ja määrätä korvaukset noin tuhannelle maaomistajalle, joiden alueita tarvitaan esteaitaa varten pysyvästi ja joille aiheutuu aidan rakentamisesta vahinkoa tai haittaa.

Ensimmäiset lunastuslain mukaan määrättävät lunastuskorvausten käsittelyt ovat nyt käynnissä muun muassa Parikkalassa Kolmikannan aitaosuudella.

− Olemme merkinneet maastoon aitahankkeen alustavasti tarvitseman maa-alueen, tehneet tarvittavat maanmittaukset ja inventoineet maanomistajien lunastettavan omaisuuden, kertoo arvioinnista ja lunastuksista vastaava tuotantopäällikkö Petri Lukin Maanmittauslaitoksesta.

− Aidan valmistumisen jälkeen rakennamme uudet rajapyykit kadonneiden tilalle, ja lunastustoimikunta vahvistaa aidan tarvitseman rajoitusalueen, Lukin jatkaa.

Rajavartiolaitos maksaa korotetut lunastuskorvaukset

Aitahankkeen lunastuksia koskee 1.8.2025 voimaan tullut päivitetty lunastuslaki, jossa maanomistajat saavat lain muutoksen myötä neljäsosan suuremman korvauksen menetyksistään.

− Kohteiden markkina-arvoon perustuvan täyden korvauksen päälle maksetaan +25 prosentin korotus, kertoo lunastuksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.

Esteaita koostuu metalliverkkoaidasta, sen viereisestä tiestä, puuttomasta alueesta ja teknisestä valvontajärjestelmästä. Alueella on noin 1 000 maanomistajaa, joilta Rajavartiolaitos lunastaa tarvittavan alueen käyttöoikeuden julkisen edun takia.

Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin johtama lunastustoimikunta arvioi ja määrää aitahankkeen maanomistajien korvaukset lunastuslain mukaan. Rajavartiolaitos tekee rakennus- ja raivaustöitä koskevat päätökset rajavartiolain mukaisesti. Rajavartiolaitos myös maksaa korvaukset maanomistajille.

Rajavartiolaitos järjestää itärajan esteaitahankkeen etenemisestä medialle tilaisuuden perjantaina 12.9. Imatralla. Maanmittauslaitoksesta tuotantopäällikkö Petri Lukin kertoo tilaisuudessa Maanmittauslaitoksen roolista ja työvaiheista esteaitahankkeessa.