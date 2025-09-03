Yli miljoona lauttamatkaa HSL-liikenteessä kesän aikana
Lautoilla kuljettiin kesä-elokuussa 2025 yhteensä 1 104 705 matkaa merimaisemien läpi Suomenlinnaan ja Kruunuvuorenrantaan. Suomenlinnan lautalla toteutetussa HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa lähes yhdeksän kymmenestä matkustajasta oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Suomenlinnan lautta siirtyy syysliikenteen aikatauluihin 15.9. Kruunuvuorenrannan lautta jatkaa samoilla aikatauluilla talveen asti.
HSL-liikenteen matkustajalautat kuljettavat Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Meritullintorin välillä sekä Kauppatorilta Suomenlinnaan. Linja 19 Suomenlinnaan palvelee erityisesti sekä Suomenlinnan asukkaita ja työntekijöitä että turisteja. Linja 17 Kruunuvuorenrantaan puolestaan yhdistää kasvavan Laajasalon Helsingin keskustaan, kunnes Kruunusillat avataan ja odotettu raitiovaunuliikenne käynnistyy.
"Lauttaliikenne on pidetty osa HSL-alueen liikennettä etenkin Suomenlinnan ja Laajasalon asukkaille sekä turisteille. Yhteensä kesän aikana lauttamatkoja tehtiin yli miljoona. Suurin osa matkoista kohdistuu Suomenlinnaan, ja Suomenlinnan lautalla kulkikin heinäkuussa ennätysmäärä matkustajia kuukaudessa, yli neljäsataa tuhatta. Tyytyväisyys Suomenlinnan lauttaliikenteeseen on myös pysynyt pitkään korkealla tasolla”, kertoo joukkoliikennesuunnittelija Henrik Kiiskinen.
HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa tarkastellaan vuosittain Suomenlinnan lauttaliikennettä. Kesä-elokuussa 2025 tehdyn kyselyn mukaan 88 prosenttia Suomenlinnan lauttamatkustajasta oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen ja antoi sille arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5. Matkustajista 98 prosenttia antoi lautan liikennöitsijälle kokonaisarvosanaksi 4 tai 5. Vastanneista lipun hankkimisen lautalle koki helpoksi 89 prosenttia ja 95 prosenttia koki lautat siisteiksi. Lisäksi 94 prosenttia vastasi, että lautat liikennöivät täsmällisesti aikataulun mukaan.
Lauttaliikenteen infrastruktuurin huollosta, kunnossapidosta ja kehittämisestä vastaa Kaupunkiliikenne, jonka tytäryhtiö Suomenlinnan liikenne puolestaan järjestää lauttaliikenteen joko tuottaen sen itse tai käyttäen alihankintaa. Suomenlinnan liikenne on perinteikäs toimija Helsingin vesiliikenteessä ja juhlikin 8.9.2025 jo 75-vuotissyntymäpäiviään.
”On meille suuri ylpeyden aihe, että asiakkaamme palkitsevat lauttaliikenteen toimivuuden ja sujuvuuden eteen tekemämme työn positiivisella asiakaspalautteella vuosi toisensa jälkeen. Kaiken kaikkiaan lauttavuoroja ajetaan vuosittain yli 40 000 ja matkaa lautoilla taittuu kolme kertaa maapallon ympäri. Tämä ei tapahdu itsestään. Kiitos kuuluukin osaavalle ja motivoituneelle henkilökunnalle niin meidän kuin kumppaniemmekin aluksilla”, Suomenlinnan liikenteen toimitusjohtaja Petri Öhrmark kertoo.
Suomenlinnan ja Kruunuvuorenrannan lautat ovat osa Helsingin seudun joukkoliikennettä, ja kyytiin pääsee AB-vyöhykkeen sisältävillä HSL:n lipuilla. Katso aikataulut Reittioppaasta.
HSL mittasi matkustajien tyytyväisyyttä HSL:n tilaamiin Suomenlinnan joukkoliikennepalveluihin kyselytutkimuksella 1.6.–31.8.2025 arkisin ja viikonloppuisin. HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset löydät avoimesta tietokannasta Asty Webistä. Tuloksia ja lisätietoa tutkimuksesta on julkaistu myös osoitteessa hsl.fi/asty.
Tiesitkö tämän HSL:n lauttaliikenteestä?
- Matka Kruunuvuorenrannan ja Meritullintorin välillä kestää noin 20 minuuttia suuntaansa. Suomenlinnan lautan matka-aika on noin vartin.
- Suomenlinnaan lippu tulee olla ostettu ennen astumista lauttaan, sillä lautalla ei ole lipunmyyntiä. Lauttarannoissa voit ostaa lipun lähimaksulla tai HSL-kortin arvolla lukijalaitteelta, lippuja saa myös lippuautomaatilta. Kruunuvuoren lautalla ei ole lipunmyyntiä lauttarannassa, mutta lippuja saa lähimaksulla tai HSL-kortin arvolla lautassa olevalta lukijalta. HSL-sovelluksella lippuja saa mistä vain, milloin vain.
- Kruunuvuorenlautalle saa tuoda polkupyörän ilman lisämaksua, mikäli lautalla on tilaa. Suomenlinnan lautalle saa myös ottaa pyörän, mutta siitä peritään lisämaksu. Lisätietoja suomenlinnanliikenne.fi.
- Lautat eivät jää talviteloille - talviliikennekausi alkaa marraskuun alussa. Lautta Kruunuvuorenrantaan kulkee kesällä kaikkina päivinä ja talvella arkisin noin kello 7–22, jolloin myös vuoroväli on harvempi matkustajamääriltään kiireisempään kesään verrattuna. Suomenlinnan lautta liikennöi joka päivä ympäri vuoden klo 6–2.20 ja sen aikataulut päivitetään neljä kertaa vuodessa. Ajantasaiset aikataulut löydät Reittioppaasta sovelluksesta tai verkkosivuiltamme hsl.fi.
- Suomenlinnan liikenteessä palvelee lisäksi linja 19E, HSL:n huoltolautta Katajanokan ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä. Sen aikataulut pysyvät samana läpi vuoden.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
