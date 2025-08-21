Elämäkertakirja yrittäjä Noora Hautakankaasta paljastaa menestyksen takana piilevän huijarisyndrooman

Yrittäjä, entinen Miss Suomi ja media-alalla uraa luonut Noora Hautakangas sai vuonna 2014 idean uudenlaisesta yrityskonseptista, joka yhdistäisi kierrätysmuodin myymälän ja kahvilan. Syntyi menestystarina nimeltä Relove.

Uran nousukiidosta huolimatta Hautakankaalla on taipumus vähätellä omaa osaamistaan ja uskoa saavutustensa olevan puhdasta sattumaa. Hän potee huijarisyndroomaa.

Johanna Elomaan teos kuvaa elävästi, millaista on luoda ja johtaa menestyskonseptia, kun vääristynyt pelko huijauksen paljastumisesta kulkee jatkuvasti mukana. Hautakangas kertoo kirjassa avoimesti asioista, joista hän ei ole aiemmin julkisuudessa puhunut eli työriippuvuudesta, uupumuksesta, riittämättömyyden tunteesta sekä haasteista työelämässä ja ihmissuhteissa. Hautakangas ei kuitenkaan ole musertunut huijarisyndrooman alla, vaan häntä on puskenut eteenpäin sitkeä asenne ja palo luoda jotain ennennäkemätöntä.

Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta tarjoaa Nooran kasvutarinan lisäksi asiantuntijatietoa huijarisyndroomasta, sillä kirjaa varten on haasteltu myös psykologi Satu Pihlajaa. Ensimmäinen suositussa Hidasta elämää -kirjaperheessä julkaistava elämäkerta rohkaisee unelmoimaan isosti ja ottamaan suuria askelia peloista huolimatta.

Johanna Elomaa (s. 1977) on monipuolinen romaani- ja tietokirjailija sekä vapaa toimittaja. Häneltä on julkaistu useita romaaneja, lastenkirjoja sekä tietokirjoja, kuten Prinsessan pako ja Lupasin sinulle rakastaa. Hän on työskennellyt useissa eri mediataloissa toimittajana, vastaavana tuottajana sekä uutispäällikkönä.

Noora Hautakangas (s. 1984) on yrittäjä ja Relove-ketjun perustaja. Hän on vuoden 2007 Miss Suomi, ja hän on työskennellyt aiemmin media-alalla radio- ja tv-juontajana. Relove-ketjulla on yhteensä kuusi liikettä Helsingin keskustassa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Tampereen Stockmannilla, luksuslaukkujen showroom Helsingissä sekä verkkokauppa. Kesällä 2025 Hautakangas avasi ravintola Rue Madamen Helsingin keskustassa.

Johanna Elomaa: Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta

Ilmestymispäivä 17.9.2025

Saatavana painettuna, e-kirjana ja äänikirjana (lukija Noora Hautakangas)