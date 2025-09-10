Vihreiden Tiina Elo ja Hanna Holopainen: Mikään määrä poliisien resursseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa

– Turvallisuusympäristö on muuttunut, mutta pidämme huolestuttavana, että sisäisen turvallisuuden juurisyyt jäävät turvallistamispuheen alle. Toimenpiteiden sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi tulisi painottua vahvemmin ongelmien ennaltaehkäisyyn, toteavat Tiina Elo ja Holopainen.

Sisäistä turvallisuutta käsittelevän hallintovaliokunnan jäsenen Tiina Elon mukaan sisäinen turvallisuus pitäisi nähdä laajemmin.

– Painopisteen tulisi olla juurisyiden ennaltaehkäisyssä, kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisessa, työllisyys- ja koulutustason nostamisessa sekä hyvinvoinnin ja ihmisten osallisuuden varmistamisessa. Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat yhä sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia, sanoo kansanedustaja Tiina Elo.

Puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen korostaa, että polarisaatio ja sosiaalinen eriarvoisuus ruokkivat yhteiskunnallista levottomuutta.

– Hallitus käyttää selontekoa uhkakuvien maalaamiseksi, eikä tunnu ottavan turvallisuuden vahvistamista aidosti tosissaan - muuten politiikkatoimet olisivat erilaisia. Hallitus on leikannut lastensuojelun jälkihuollosta, nuorisotyöstä, sote-palveluista, kotoutumisesta ja kielipalveluista ja ennaltaehkäisevää työtä tekeviltä järjestöiltä. Rikollisuus kasvaa eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvun seurauksena. Siksi kaikki ennaltaehkäisevä toiminta on kaiken a ja o., kommentoi Hanna Holopainen.

– Tärkeää olisi korostaa yhteiskunnan vakautta sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Mikään määrä poliisien resursseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa, päättävät Tiina Elo ja Hanna Holopainen.

Hallitus antoi eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteon 11.9.2025. Selonteko muodostaa yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustusselonteon kanssa kolmen turvallisuusselonteon kokonaisuuden.