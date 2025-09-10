Vihreiden Tiina Elo ja Hanna Holopainen: Mikään määrä poliisien resursseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa
Sisäisen turvallisuuden selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet, kansanedustajat Tiina Elo ja Hanna Holopainen ovat tyytymättömiä, että selonteko keskittyy uhkakuviin ennaltaehkäisevien toimien sijaan. He korostavat, että syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat merkittävimmät uhat sisäiselle turvallisuudelle.
– Turvallisuusympäristö on muuttunut, mutta pidämme huolestuttavana, että sisäisen turvallisuuden juurisyyt jäävät turvallistamispuheen alle. Toimenpiteiden sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi tulisi painottua vahvemmin ongelmien ennaltaehkäisyyn, toteavat Tiina Elo ja Holopainen.
Sisäistä turvallisuutta käsittelevän hallintovaliokunnan jäsenen Tiina Elon mukaan sisäinen turvallisuus pitäisi nähdä laajemmin.
– Painopisteen tulisi olla juurisyiden ennaltaehkäisyssä, kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisessa, työllisyys- ja koulutustason nostamisessa sekä hyvinvoinnin ja ihmisten osallisuuden varmistamisessa. Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat yhä sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia, sanoo kansanedustaja Tiina Elo.
Puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen korostaa, että polarisaatio ja sosiaalinen eriarvoisuus ruokkivat yhteiskunnallista levottomuutta.
– Hallitus käyttää selontekoa uhkakuvien maalaamiseksi, eikä tunnu ottavan turvallisuuden vahvistamista aidosti tosissaan - muuten politiikkatoimet olisivat erilaisia. Hallitus on leikannut lastensuojelun jälkihuollosta, nuorisotyöstä, sote-palveluista, kotoutumisesta ja kielipalveluista ja ennaltaehkäisevää työtä tekeviltä järjestöiltä. Rikollisuus kasvaa eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvun seurauksena. Siksi kaikki ennaltaehkäisevä toiminta on kaiken a ja o., kommentoi Hanna Holopainen.
– Tärkeää olisi korostaa yhteiskunnan vakautta sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Mikään määrä poliisien resursseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa, päättävät Tiina Elo ja Hanna Holopainen.
Hallitus antoi eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteon 11.9.2025. Selonteko muodostaa yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustusselonteon kanssa kolmen turvallisuusselonteon kokonaisuuden.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän yhteyshenkilöPuh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tynkkynen: Multalan perääntyminen tuulivoimainvestointien hankaloittamisesta tervetullutta10.9.2025 18:59:49 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiittää ministeri Multalaa siitä, että tämä kertoo muuttavansa hallituksen esitystä alueidenkäyttölaista. Alkuperäinen esitys olisi hyydyttänyt ilmastotoimia ja torpannut vihreän siirtymän teollisia investointeja.
Vihreiden Hanna Holopainen: Suomen etu on vahva ja yhtenäinen liittokunta, joka puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota.10.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Eduskunta keskusteli 10.9. Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Vihreiden ryhmäpuheen piti puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen. Holopainen korosti puheessaan Euroopan kasvavaa vastuuta Ukrainan puolustamisessa.
Vihreiden Inka Hopsu: Hallituksen tuettava von der Leyenin esittämiä tiukempia sanktioita Israelille10.9.2025 16:26:51 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii Suomen hallitusta tukemaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin tänään esittämiä tiukennettuja toimia Israelia vastaan, jotta kansanmurha Gazassa saadaan pysäytettyä.
Atte Harjanne: Suomen sitoutuminen Ukrainan turvatakuisiin on välttämätöntä10.9.2025 14:02:57 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi keskiviikkona pitämässään, Suomen osallistumista Naton Ukrainalle annettavaan turvallisuus- ja koulutustukeen liittyvää selontekoa käsitelleessä puheessaan, että Ukrainan asia on koko Suomen asia. Viime yön uutiset Venäjän lennokeista Puolan ilmatilassa vahvistavat vahvan toiminnan ja tiukan viestin merkitystä entisestään.
Vihreiden Inka Hopsu: Orpon hallitus on toimillaan torpannut palestiinalaisten mahdollisuuden työntekoon Suomessa5.9.2025 15:31:38 EEST | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla palestiinalaisten vaikeuksista saada työperäistä oleskelulupaa. Taustalla on pääministeri Orpon hallituksen esitykseen perustuva lainsäädäntömuutos ja Maahanmuuttoviraston tulkinta siitä. Vihreiden Inka Hopsu pitää tilannetta täysin kestämättömänä ja epäoikeudenmukaisena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme