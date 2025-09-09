Sammuva valo päättää itämerensuomalaisia myyttejä lapsille tutuksi tuovan trilogian
Miila Westinin Myyttiset-trilogian aiemmat osat Loputon talvi ja Vaarallinen uni ovat olleet ehdolla muun muassa Botnia-palkinnon ja Sarjakuva-Finlandian saajiksi. Sarjan vaikuttava päätösosa Sammuva valo ilmestyy mikkelinpäivänä 29.9., josta on kansanperinteen mukaan alkanut jakoaika.
10-vuotias Eevi ja hänen maahisystävänsä Otso ovat uuden haasteen edessä: pian alkaa jakoaika, ja Louhi aikoo sammuttaa auringon. Louhen pysäyttämiseksi heidän on pyydettävä apua itse Ukko ylijumalalta. Päästäkseen Ukon luo Lintukotoon Eevin ja Otson täytyy löytää sinne vievä lovi, mutta aika uhkaa loppua kesken. Ehtivätkö he pysäyttää Louhen ajoissa?
Myyttiset-trilogia on ollut Westinille kunnianhimoinen hanke. Sarjakuvaromaanit saivat alkunsa hänen opinnäytetyöstään itämerensuomalaisten myyttien visualisoimisesta. Taustalla oli halu popularisoida aihetta, josta ei juuri löydy lapsille suunnattuja tarinavetoisia kirjoja tai visuaalisia tulkintoja.
”Olen pohtinut paljon, miksi en itse aiemmin kiinnostunut suomalaisista myyteistä, vaikka olen aina ollut kiinnostunut muinaishistoriasta ja perehtynyt matkustellessani paikallisiin muinaiskulttuureihin. Koin, että myyttiemme kuvasto on melko synkkäsävyistä ja suunnattu aikuisille. Halusin kuvittaa olennoista tällä kertaa pehmeitä, värikkäitä ja ystävällisiä”, Westin kertoo.
Myyttiset-sarja on suunnattu 9–12-vuotiaille, mutta sen rikas kuvakieli ja monitasoinen tarina houkuttelee lukijoita yli ikärajojen. Sarjan käännösoikeudet on myös myyty jo viiteen maahan: Ranskaan, Espanjaan, Tanskaan, Tšekkiin ja Vietnamiin.
Miila Westin on Oulussa kasvanut ja Helsingissä asuva kirjailija, graafikko ja sarjakuvataiteilija. Hän on kuvittanut muun muassa Anja Portinin 2020 Finlandia-palkitun Radio Popovin.
Sammuva valo ilmestyy 29.9.
