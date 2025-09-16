Jyväskylän yliopiston tilastotieteen tutkimus on saanut tunnustusta

Santeri Karppinen kehitti palkitussa väitöskirjassaan uusia Bayes-tilastotieteen simulointimenetelmiä tila-avaruusmalleille ja sovelsi tila-avaruusmalleja lääketieteen potilasaineistoihin sekä ekologian kansalaistiedeaineistoihin.

- Haluan kiittää palkinnostani Suomen Tilastoseuraa. Kiitos kuuluu myös väitöskirjani ohjaajalle Matti Viholalle ja kanssakirjoittajilleni, joiden tuki väitöskirjaprosessin aikana oli korvaamatonta, iloitsee Santeri Karppinen.

Tutkimusta sekä Luonnonvarakeskuksen että Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa Karppinen kehitti väitöskirjassaan mallin, jolla voidaan ennakkotietoon nojautuen arvioida eläinpopulaation reviirien sijaintia ja lukumäärää kansalaistiedeaineistojen eli kansalaisten keräämien aineistojen perusteella.

Karppinen teki myös soveltavaa tutkimusta Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Yhteistyössä kehitettiin uusia ennustemalleja, jotka ovat aiempiin malleihin verrattuna yksinkertaisempia ja ennustetarkkuudeltaan vastaavia tai parempia. Näin kertyviä potilasaineistoja voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää hoidon tukena.

- Tilastollisten menetelmien ja mallien kehittäminen on avainasemassa eri tieteenaloilta kertyvien datamassojen tulkinnassa. Tilastotieteen avulla monimutkaisista aineistoista voidaan tiivistää olennainen tieto päätöksenteon tueksi, kertoo Karppinen.

Santeri Karppinen väitteli Jyväskylän yliopistosta vuonna 2022. Hän työskenteli yhdessä ohjaajansa professori Matti Viholan kanssa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa “Skaalautuvat menetelmät luotettavaan Bayes-päättelyyn”.

Santeri Karppisen väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9226-2

Pro gradu -tutkielma tukee sosiaaliturvan kehittämistä

Kela myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon tieteellisesti ansiokkaalle pro gradu –tutkielmalle, jonka aihe on sosiaaliturvan kannalta kiinnostava. Vuoden 2024 gradupalkinto myönnettiin Jyväskylän yliopiston tilastotieteen alalta valmistuneelle Annakaisa Ritalalle tutkielmasta “A Bayesian two-part model for improving social assistance estimation of the SISU microsimulation model.” Tutkielmassa Ritala kehitti tilastollisen mallin, jonka avulla voidaan parantaa SISU-mikrosimulointimallin kykyä ennustaa toimeentulotuen asiakkuutta ja saadun tuen määrää.

- On ollut palkitsevaa nähdä, miten tilastotieteen menetelmiä voi soveltaa yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tutkimiseen. Olen erittäin kiitollinen siitä, että myös Kelassa on arvostettu työtäni, kertoo Annakaisa Ritala.

Kelan tiedotteessa kerrotaan, että Ritalan tutkielma on poikkeuksellisen ansiokas, ja se on saanut erinomaisen arvosanan. Kelan gradupalkinnon ehdokkaita arvioinut raati katsoi myös, että tutkielman aihe on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtainen ja sen tulokset voivat auttaa parantamaan sosiaaliturvalainsäädännön vaikutusarviointia.

Kelan palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tutkimaan sosiaaliturvaa ja sen kehittämistä. Kelan gradupalkinnon arvo on 2 000 euroa.

Annakaisa Ritalan pro gradu –tutkielma on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202406204913

Tilastoseura palkinnut useita Jyväskylän yliopiston tutkielmia

Myös aikaisempi Suomen tilastoseuran väitöskirjapalkinto on myönnetty Jyväskylän yliopistosta valmistuneille tutkielmille. Nelivuotiskauden 2017-2020 väitöskirjapalkinto jaettiin Jyväskylän yliopistosta väitelleiden Santtu Tikan ja Anna-Kaisa Ylitalon kesken. Lisäksi Suomen Tilastoseura myönsi Leo Törnqvist -palkinnon Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta valmistuneelle filosofian maisteri Antti Yläjärvelle parhaasta vuoden 2023 tilastotieteen pro gradu –tutkielmasta.

- Tilastotieteen tutkielmapalkinnot kertovat Jyväskylän yliopiston alan huippuosaamisesta ja osoittavat, kuinka tilastollinen ajattelu tukee yhteiskunnan kehitystä monin tavoin, toteaa tilastotieteen professori Juha Karvanen Jyväskylän yliopistosta.