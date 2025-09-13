Iita Viitanen ja Miia Maaranen torjuivat Kooveen ja SaiPan voittoihin rangaistuslaukauksilla

Tuulia Aho yläkulmasijoituksella ja Senni Mustakoski lähietäisyydeltä nostivat Kooveen nopeaan 2–0-johtoon, mutta sitten oli vieraiden vuoro. Elina Kujala nosti maalin kattoon uransa 300. liigamaalin, ja Jenni Rautasen laukaus Milja Saarikosken levityksestä jaksoi torjunnan kautta verkkoon saakka. Rangaistuslaukauskisassa SB-Pro ei kuitenkaan saanut palloakaan ohi Iita Viitasen, ja Viola Pennasen sekä Emmiina Hapuojan onnistumiset takasivat lisäpisteen Kooveelle.

Oulussa avattiin vauhdikkaasti, kun jo ensimmäisessä erässä ehti johtaa ensin SSRA, sitten SaiPa ja uudelleen SSRA. Elsa Holopainen nosti SaiPan rinnalle heti toisen erän avausminuutilla, ja erän puolivälissä sektoriin unohdettu Aino Partinen siirsi vieraat edelle. Vielä ennen pelin puoliväliä Josefiina Nissilä tasoitti ylivoimalla vasemmasta siivestä lukemiksi 4-4, ja tuo tilanne kesti taululla varsinaisen peliajan loput 30 minuuttia ja vielä jatkoajankin. Voittaja ottelulle löytyi vasta kahdeksan kerrosta vaatineessa rangaistuslaukauskisassa, jossa SaiPalta onnistuivat Veera Lokka sekä Tanja Parviainen ja kotijoukkueelta vain Josefiina Nissilä.

Päivän muissa peleissä EräViikingit löi kotonaan Pirkkalan Pirkat 5-2, PSS kotonaan Northern Starsin 4-3 ja FBC Loisto vieraissa ÅIF:n 5-2.

Helsingissä iski avausmaalin kaukaa yläkulmaan liiganousija Pirkkain Noora Koskinen, mutta kotijoukkue siirtyi edelle kolmen maalin pikatulella. Pinja Suhosen tasoitukseen, Iina Latvalan ohjaamaan johtomaaliin ja Emma Parran kaukaa pommittamaan 3–1-osumaan kului vain runsaat kaksi minuuttia. Milja Tuomisalo leipoi maalin edestä vielä kavennuksen, mutta päätöserässä EräViikingit naulasi pelin Natalie Sandströmin ja Matilda Rytkösen osuttua lähietäisyydeltä perättäisissä vaihdoissa.

Nousija avasi maalitilin myös Porvoossa, jossa Jonna Pylväinen iski Northern Starsille seuran historian ensimmäisen liigaosuman. Minka Rönnberg kuitenkin tasoitti, ja toisen erän puolivälissä Milla Keituri vei porvoolaiset johtoon. PSS karkasi kolmannessa erässä Cecilia Lindbergin ja Beatrice Kankaan osumilla 4–1-johtoon, joka lopulta riitti juuri ja juuri voittoon. Vieraat nimittäin nousivat vielä Senni Luukkosen ja kuudella viittä vastaan osuneen Maria Ervamaan maaleilla tuntumaan.

Sipoossa nousi päivän hahmoksi FBC Loiston Laura Pakarinen, joka iski joukkueensa avausmaalin, syötti Leea Kaistin 2–1-johto-osuman ja laukoi vielä toisessa erässä lukemiksi 3-1 vieraille. Turkulaiset karkasivat jo ennen toista taukoa Sofia Pykäläisen ja Neea Isomäen onnistumisilla neljän maalin johtoon, ja ÅIF venyi enää Jessica Teirin kolmannessa erässä maalin edestä iskemään kavennukseen.

F-liigan naisten sarja jatkuu ensi perjantaina ottelulla Northern Stars–TPS.