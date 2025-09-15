Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 15.9.2025
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti asuintonttien kauppahinnan tarkistamisesta Matinkylässä ja Westendin aseman alueen varaamisesta kehittämisselvitystä varten. Lisäksi jaosto antoi evästyksensä Espoo-tarinaan eli kaupungin strategiaan.
Matinkylässä sijaitsevien asuintonttien myyntipäätöstä tarkistettiin
Jaosto muutti ja jatkoi päätöstä myydä Bonava Suomi Oy:lle tontit Matinkylän Tiistilästä. Päätöksen mukaista kauppahintaa tarkastettiin ja täytäntöönpanoaikaa jatkettiin 31.5.2026 saakka
Myytävät tontit ovat osa Tiistilä II -nimisen asemakaavan asuinkerrostalojen korttelia. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 7 100 kerrosneliömetriä ja niille on myönnetty rakennusluvat 29.6.2023. Vapaarahoitteisten huoneistojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 55 neliömetriä tai asunnot on voitava yhdistää siten, että tämä keskipinta-ala saavutetaan. Enintään 30 % asunnoista saa olla yhdistettävissä 55 neliömetrin keskipinta-alan saavuttamiseksi.
Kortteli suunnitellaan elämänkaariasumisen mallikorttelina, jossa asunnot ovat muunneltavissa vastaamaan asukkaiden muuttuvia tarpeita elämän eri vaiheissa. Elämänkaariasumisen keskeisiä piirteitä ovat esteettömyys, yhteisöllisyys, muuntojoustavuus ja palveluiden saatavuus.
Alkuperäisessä, 31.5.2021 tehdyssä myyntipäätöksessä yksikköhinta oli 695 euroa per kerrosneliömetri, sidottuna huhtikuun 2021 elinkustannusindeksiin. Indeksillä korjattu yksikköhinta olisi nykyhetkellä noin 810 euroa per kerrosneliömetri. Koska markkinatilanne on haastava, eivätkä asuntotonttien hinnat ole kehittyneet elinkustannusindeksin mukaisesti, jaosto päätti äänin 6–3 muuttaa Bonavalle tehdyn päätöksen kauppahintaa. Kaupungin ja Bonavan neuvottelema rakennusoikeuden uusi yksikköhinta on 710 euroa per kerrosneliömetri.
Westendin aseman alue varattiin sen kehittämisedellytysten selvittämiseksi
Jaosto päätti varata Westendin aseman alueen Urbanizator Oy:lle, JM Suomi Oy:lle ja JATS Property Development Oy:lle alueen kehittämisedellytysten selvittämiseksi ja kartoittamiseksi.
Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen ja lähipalveluiden alueeksi ja voimassa olevassa asemakaavassa joukkoliikenteen terminaalikäyttöön, suojaviheralueeksi ja katualueeksi.
Selvityksessä tuotetaan katsaus alueellisiin, kehittämiseen vaikuttaviin olosuhdetekijöihin sekä Espoon kaupungin tavoitteet huomioonottava, realistisesti toteutettavissa oleva maankäyttövisio. Selvitystyö tukee ja toteuttaa voimassa olevaa yleiskaavaa ja valmisteilla olevaa yleiskaavaa 2060 ja nivoutuu aikataulullisesti yleiskaava 2060-prosessin kanssa.
Jaosto täydensi esitystä lisäyksellä: kehittämisedellytysten tarkastelualue käsittää myös alueen kiinnittymisen osaksi Tapiolan kaupunkikeskusta.
---
Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan selostuksen Espoo-tarinan valmistelutilanteesta ja kävi selostuksen pohjalta lähetekeskustelun kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja innovaatioita koskevista esityksistä. Keskustelun aikana tulleet huomiot kirjattiin jatkovalmistelussa hyödynnettäväksi.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
