Matematiikan soveltamista pitäisi oppia paremmin jo koulupolun alussa

Terhi Vessonen tutki väitöskirjassaan sanallisten matemaattisten tehtävien osaamista alakouluikäisillä lapsilla. Koululaisen sanallinen tehtävä voi näyttää esimerkiksi tältä: ”Jaanalla on 24 euroa, josta hän käyttää 7 euroa t-paitaan. Kuinka paljon rahaa Jaanalle jää jäljelle?”

PISA-tutkimuksissa, joissa osaamista matematiikassa mitataan juuri sanallisten tehtävien avulla, matemaattisten taitojen osaaminen on laskenut niin Suomessa kuin muissa OECD-maissa. Erityisesti heikkojen osaajien määrä on kasvanut.

– Sanalliset tehtävät ovat usein oppilaille hyvin haastavia, ja erilaisia sanallisia tehtäviä on rajaton määrä. Valitettavasti sanallisten tehtävien opetus jää usein lisätehtävien tasolle, Vessonen sanoo.

Oppilaille tulisi siksi opettaa tehokkaita tapoja sanallisten tehtävien ratkaisuun. Terhi Vessosen tutkimus auttaa kehittämään tällaista opetusta.

– Nykymaailmassa, jossa koneet suorittavat suuren osan laskutoimituksista, ihmisten kyky soveltaa ja yhdistää matemaattista tietoa erilaisissa tilanteissa ratkaistakseen ongelmia on korostunut. Onkin tärkeää, että koulussa varmistetaan lasten oppivan soveltamisen taitoja esimerkiksi sanallisten matemaattisten tehtävien kautta.

Matematiikan soveltaminen tulisi huomioida monipuolisesti

Terhi Vessonen suosittaa tutkimustulostensa pohjalta, että erityyppisiä sanallisia tehtäviä harjoiteltaisiin alakoulussa muutenkin kuin lisätehtävinä.

– Sanallisten tehtävien osaamiseen vaikuttavat mahdollisesti monet yksilön ja opetusympäristön tekijät. Opetuksessa täytyy siksi muistaa huomioida sanallisten tehtävien erilaiset piirteet sekä oppijoiden erilaiset osaamistasot, kuten haasteet kielen tai matemaattisten pohjataitojen kanssa ja erot motivaatiossa tai matikka-ahdistuksessa. Opetuksessa tulee tarjota tukea näiden haasteiden selättämiselle opettamalla tehtävissä käytettävää sanastoa, laskutoimituksia sekä ratkaisustrategioita.

Väitöstutkimus perustuu yli 300 julkaistun tutkimuksen tilastolliseen analyysiin, joten tulokset ovat hyvin yleistettävissä.

Matematiikan soveltaminen tulisi huomioida opettajien koulutuksessa ja resursseissa, matematiikan kansallisissa sisällöissä, oppikirjatuotannossa, lapsille tarjottavassa koulun ulkopuolisessa toiminnassa ja kodeissa.

Matematiikan osaaminen ennustaa myöhempää osaamista ja hyvinvointia

– Matemaattiset taidot ovat kasautuvia eli aiemmat taidot muodostavat pohjan myöhemmille taidoille, joten taitojen tukeminen heti koulupolun alussa on tärkeää, Vessonen sanoo.

Hyvien matemaattisten taitojen on todettu ennustavan jo varhaislapsuudesta yksilöiden myöhempiä akateemisia taitoja, taloudellista tilannetta ja hyvinvointia.

Terhi Vessonen väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 26. syyskuuta 2025 aiheesta Mathematical Word Problem-Solving Skills Among Elementary Schoolers: A Meta-Analytic Approach to Understanding Related Individual, Task, and Educational Interventions’ Characteristics