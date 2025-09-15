Vihreiden Krista Mikkonen: Purran kommentit rätti kasvoille myös 300 000 ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle

Riikka Purra on ehdottanut, että sosiaaliturvaetuudet ja terveydenhuollon akuuttitasoa korkeammat palvelut rajattaisiin vain Suomen kansalaisille. Mikkosen mukaan Suomessa tulisi nimenomaan keskittyä siihen, miten ulkosuomalaisia voidaan houkutella takaisin Suomeen. Nyt valtiovarainministerin suulla toimitaan päinvastoin.

– Maailmalla asuu noin 300 000 ulkosuomalaista. Työvoima- ja osaajapulan keskellä meidän pitäisi nimenomaan keskittyä houkuttelemaan näitä suomalaisia ja heidän perheitään Suomeen, sillä mukana tulisi valtavasti osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Paluumuuttajan matkassa Suomeen muuttaa usein myös puoliso, perheenjäseniä ja läheisiä, joilla ei välttämättä ole Suomen kansalaisuutta, Mikkonen muistuttaa.

– Valtiovarainministerin kommentit sosiaaliturvaetuuksien ja terveydenhuollon rajaamisesta kansalaisuusperusteisesti eivät todellakaan houkuttele ulkosuomalaisia takaisin Suomeen – päin vastoin. Todellako Suomi haluaa lähettää tällaisen viestin oman maansa kansalaisille ja heidän perheilleen maailmalle? Mikkonen kysyy.

Mikkonen johti sisäministerinä toimiessaan ulkosuomalaisstrategian päivittämistä. Strategia on voimassa vuoteen 2026 saakka ja siinä on asetettu tavoitteita ja toimia, joilla halutaan vastata ulkosuomalaisten palvelutarpeisiin.

– Ulkosuomalaisstrategialla halutaan vahvistaa ulkosuomalaisten yhteyksiä ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Strategiassa tunnistetaan, että ulkosuomalaisten houkuttelu takaisin Suomeen on nimenomaan olennainen keino saada tänne osaajia maailmalta. Purran esitys ei todellakaan ole ulkosuomalaisstrategian mukainen, Mikkonen kommentoi.