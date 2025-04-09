Sonja Venho EV Mobilen liiketoimintajohtajaksi
Sonja Venho on aloittanut 15.9. sähköajoneuvojen ja työkoneiden latausratkasuja tarjoavan kasvuyhtiö EV Mobilen liiketoimintajohtajana.
Sonja Venho on aloittanut 15.9. EV Mobilen liiketoimintajohtajana vastuualueenaan eGeneraattori-liiketoiminta. eGeneraattorit mahdollistavat työmaiden ja tapahtumien päästöttömyyden.
Sonja on toiminut puhtaan siirtymän hankkeiden liiketoimintavastuullisena yksityisellä ja julkisella sektorilla, tutkijana sekä neuvonantajana 15 vuoden ajan. Hän on liikkuvuuspalvelu MaaS -hankkeen toinen pääkehittäjä. Sonja tunnetaan strategiaosaajana, mutta myös kyvystä muuttaa ideat toiminnaksi. Vuonna 2014 Foreign Policy -lehti nimitti Sonjan yhdeksi sadasta johtavasta globaalista ajattelijasta.
Koulutukseltaan Sonja on rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri.
"Toivotamme Sonjan osaksi kasvavaa tiimiämme. Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää huippuosaajia. On ilo saada puhtaan siirtymän parissa tuloksellista työtä pitkään työtä tehnyt Sonja mukaan tukemaan yrityksemme kasvua."
– Perttu Mikael Hillman, toimitusjohtaja
Yhteyshenkilöt
Perttu Hillman
Toimitusjohtaja
EV Mobile
Puh: +358 50 3760908
perttu.hillman@evmobile.fi
Mika NopanenToimitusjohtajaEV Assistance OyPuh:+358 40 685 1424mika.nopanen@evassistance.fi
Christer SchoultzHallituksen puheenjohtajaEV Assistance OyPuh:+358 44 362 5078christer.schoultz@evassistance.fi
