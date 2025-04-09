Sonja Venho EV Mobilen liiketoimintajohtajaksi

Sonja Venho on aloittanut 15.9. EV Mobilen liiketoimintajohtajana vastuualueenaan eGeneraattori-liiketoiminta. eGeneraattorit mahdollistavat työmaiden ja tapahtumien päästöttömyyden.



Sonja on toiminut puhtaan siirtymän hankkeiden liiketoimintavastuullisena yksityisellä ja julkisella sektorilla, tutkijana sekä neuvonantajana 15 vuoden ajan. Hän on liikkuvuuspalvelu MaaS -hankkeen toinen pääkehittäjä. Sonja tunnetaan strategiaosaajana, mutta myös kyvystä muuttaa ideat toiminnaksi. Vuonna 2014 Foreign Policy -lehti nimitti Sonjan yhdeksi sadasta johtavasta globaalista ajattelijasta.

Koulutukseltaan Sonja on rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri.



"Toivotamme Sonjan osaksi kasvavaa tiimiämme. Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää huippuosaajia. On ilo saada puhtaan siirtymän parissa tuloksellista työtä pitkään työtä tehnyt Sonja mukaan tukemaan yrityksemme kasvua."

– Perttu Mikael Hillman, toimitusjohtaja