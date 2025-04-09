EV Assistance Oy

Sonja Venho EV Mobilen liiketoimintajohtajaksi

15.9.2025 14:41:16 EEST | EV Assistance Oy | Tiedote

Sonja Venho on aloittanut 15.9. sähköajoneuvojen ja työkoneiden latausratkasuja tarjoavan kasvuyhtiö EV Mobilen liiketoimintajohtajana. 

Sonja Venho on aloittanut 15.9. EV Mobilen liiketoimintajohtajana vastuualueenaan eGeneraattori-liiketoiminta. eGeneraattorit mahdollistavat työmaiden ja tapahtumien päästöttömyyden.

Sonja on toiminut puhtaan siirtymän hankkeiden liiketoimintavastuullisena yksityisellä ja julkisella sektorilla, tutkijana sekä neuvonantajana 15 vuoden ajan. Hän on liikkuvuuspalvelu MaaS -hankkeen toinen pääkehittäjä. Sonja tunnetaan strategiaosaajana, mutta myös kyvystä muuttaa ideat toiminnaksi. Vuonna 2014 Foreign Policy -lehti nimitti Sonjan yhdeksi sadasta johtavasta globaalista ajattelijasta.

Koulutukseltaan Sonja on rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

"Toivotamme Sonjan osaksi kasvavaa tiimiämme. Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää huippuosaajia.  On ilo saada puhtaan siirtymän parissa tuloksellista työtä pitkään työtä tehnyt Sonja mukaan tukemaan yrityksemme kasvua."
Perttu Mikael Hillman, toimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt

Perttu Hillman
Toimitusjohtaja
EV Mobile
Puh: +358 50 3760908
perttu.hillman@evmobile.fi

