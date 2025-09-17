Emil Kastehelmen ja Aleksi Rikkisen uutuuskirja paljastaa Lapin sodan tuntemattoman loppunäytöksen

Keväällä 1945 sota oli ohi lähes koko Suomessa, mutta Käsivarren Lapissa taistelut jatkuivat. Tuhannet Natsi-Saksan vuoristojääkärit miehittivät Kilpisjärven suurtuntureita ja rakensivat vankityövoimalla viimeistä linnoitusta Norjan rajavuoristoon. Alivoimaisten suomalaisten sotatoimet ulottuivat myös naapurimaan kamaralle, kun sotaa oli Neuvostoliiton painostuksesta jatkettava. Kolmas valtakunta oli romahduspisteessä, ja miehitetyn Norjan vankileireillä esiintyi jopa kannibalismia.



Poikkeuksellisen laajaan arkistotutkimukseen ja kenttätöihin perustuva tietoteos tuo päivänvaloon huomattavan määrän uutta tietoa toisen maailmansodan viimeisestä vaiheesta Suomessa. Kirja on uusi perusteos vuoden 1945 arktisesta asemasodasta, ja täyttää usean kuukauden aukon suomalaisessa sotahistoriankirjoituksessa.



Operaatio Nordlicht – Lapin sodan arktinen loppunäytös perustuu laajoihin kenttätutkimuksiin, joita Rikkinen ja Kastehelmi ovat toteuttaneet alueen taistelupaikoilla ja linnoitteissa vuosina 2021–2025. Kirjassa hyödynnetään myös runsaasti aiemmin julkaisemattomia lähdeaineistoja niin Suomesta, Norjasta, Saksasta kuin Venäjältäkin. Historiallisen tietotason lisäksi kirjan ainutlaatuiset kuvat tuovat ilmi, miten yli 80 vuotta sitten päättyneen sodan arvet näkyvät Pohjoisen luonnossa nykyään.



Nyt julkaistavan kirjan ovat kirjoittaneet Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen. Kastehelmi on sotahistorioitsija, pohjoisten taistelukenttien tutkija sekä kansainvälisesti kysytty Ukrainan sodan asiantuntija. Rikkinen on unohdettuja arkistolähteitä ja moderneja menetelmiä soveltava maantieteilijä ja sotahistoriallisten linnoitteiden kartoittaja. Kirjoittajakaksikolta ilmestyi vuonna 2022 Sturmbock-menestysteos, jossa käsiteltiin Lapin sodan suurinta puolustuslinjaa.

Operaatio Nordlicht – Lapin sodan arktinen loppunäytös ilmestyy painettuna ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.10.

