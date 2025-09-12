Työmarkkinoiden alakulo hillitsee työpaikkojen vaihtamisia – nuoret edelleen aktiivisimpia vaihtajia

Vaikka työmarkkinoiden yskintä näkyykin myös työllisten työpaikan vaihtojen vähenemisenä, työpaikkaa vaihtaneiden osuus oli vuonna 2024 edelleen suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuosikymmenellä, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tuomo Heikura toteaa Tieto&trendit-verkkolehden artikkelissaan.

”Kansainvälisessä vertailussa olemme varsin samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa”, Heikura kirjoittaa.

”Nuoremmissa ikäryhmissä vaihdetaan kuukausitasolla työpaikkaa useammin kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Työpaikan vaihdot ovat silti vähentyneet viime vuosina kaikissa ikäryhmissä.”

Heikura arvelee, että etenkin juuri nuorilla työpaikan vaihtumisiin vaikuttavat työuran alun pirstaleisuus muun muassa osa-aikatöiden ja määräaikaisten työsopimusten vuoksi sekä siirtyminen opiskeluiden aikaisista töistä omaa koulutusalaa vastaaviin töihin.

Työpaikanvaihtajien osuuksissa on kuitenkin eroja myös muun muassa toimialan mukaan: monilla palvelualoilla työpaikkaa vaihtaneita on suhteessa selvästi enemmän kuin esimerkiksi teollisuudessa.

Artikkelin laskelmissa on hyödynnetty ensisijaisesti kokeellisen väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilaston tietoja. Työpaikan vaihtamiseksi on laskettu tilanne, jossa työllisen pääasiallinen työnantaja on vaihtunut. Tiedoista on pyritty korjaamaan sivutöistä, lomakausista ja palkattomista poissaoloista johtuvaa vaihtelua huomioimalla henkilöiden tilanne työmarkkinoilla useammalta eri ajankohdalta. Yritysten y-tunnuksien muutosten tai erinäisten yrityskauppojen vuoksi tapahtuvia henkilöstön siirtoja ei kuitenkaan ole poistettu.