Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote syyskuu 2025

Espoon väestörakenne ja väestönmuutokset 2024 -julkaisu on valmistunut

Julkaisu sisältää tietoja Espoon väestörakenteesta vuoden 2024 lopussa (ikä- ja sukupuolirakenne, äidinkieli, kansalaisuus, syntyperä, siviilisääty, perheet ja asuntokunnat) sekä väestönmuutoksista vuonna 2024 (syntyneet, kokonaishedelmällisyys, kuolleet, elinajanodote, kuntien välinen muutto, maahan- ja maastamuutto, muuttoliike alueen, iän ja äidinkielen mukaan).

Tutustu julkaisuun: Väestörakenne ja väestönmuutokset 2024

Espoon väkiluku oli heinäkuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 324 320

Tammi-heinäkuun 2025 aikana Espoon väestö kasvoi 3 390 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on 780 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen muutto oli 270 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-heinäkuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (40 prosenttia). Toiseksi eniten väestöä lisäsi kuntien välinen muutto (32 prosenttia). Luonnollinen väestönkasvu lisäsi väestöä 28 prosenttia.

Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 2 040 lasta) oli 20 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja kuolleiden määrä (noin 1 090 henkeä) oli noin 70 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (noin 950 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 50 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.

Tammi-heinäkuussa koko Suomen väestö kasvoi yhteensä 9 680 hengellä. Helsinki kasvoi Suomen kaupungeista määrällisesti eniten (noin 6 170 asukkaalla), mikä oli 64,2 prosenttia koko maan kasvusta, mutta vain 0,89 prosenttia Helsingin väestöstä. Espoo kasvoi seuraavaksi eniten 3 390 asukkaalla. Espoon kasvu oli kaupungin väestöstä 1,04 prosenttia eli suhteellisesti enemmän kuin Helsinki. Koko maan kasvusta Espoon kasvun osuus oli 35,1 prosenttia. Kolmanneksi eniten väestöä sai lisää Vantaa (noin 1 600 asukasta), mikä oli 16,6 prosenttia koko maan kasvusta. Neljänneksi eniten väestö kasvoi suurista kaupungeista Turussa (noin 840 asukkaalla) ja sitten Tampereella, jossa väestö kasvoi noin 690 hengellä

Luonnollinen väestönkasvu oli suurinta Espoossa (950 henkeä), seuraavaksi Helsingissä (noin 750 henkeä), sitten Vantaalla (noin 480 henkeä) ja Oulussa (noin 280 henkeä). Kaikkiaan suomen kunnista 38 kunnan luonnollinen väestönkasvu oli positiivista. Suurista yli 100 000 asukkaan kaupungeista luonnollinen väestönmuutos oli negatiivista Turussa, Kuopiossa ja Lahdessa. Väestö kasvoi Suomen 308 kunnasta noin kolmasosassa.

Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa

Työttömyyden kasvu jatkui, avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen

Heinäkuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 19 657 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,9 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1922 ja 50 vuotta täyttäneitä 5911. Naisia oli 49,5 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7714 eli 39,2 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 516 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli heinäkuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,0 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 6871 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole missään vaiheessa palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli heinäkuun 2025 lopulla työttömiä 11,8 % (2080 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 10,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 13,4 % (227 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 40,6 % (2229 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Heinäkuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 38,3 % (320 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

Tuoreimmat työttömyysluvut PowerBI-esityksenä

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa

Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/