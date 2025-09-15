Hämeen ELY-keskus

Terrin silta Lopella uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 23.9. klo 17.00

15.9.2025 16:12:00 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Rautakoskentie (tie 2832) Lopella katkaistaan liikenteeltä Terrin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta, jossa näkyy työnaikainen kiertotie siltatyön aikana.
Työnaikainen kiertotie.

Terrin sillan uusiminen Lopella aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Rautakoskentiellä. Rautakoskentie (tie 2832) katkaistaan liikenteeltä Lounalampin ja Tammisalontie välillä sijaitsevan Terrin sillan kohdalta tiistaina 23.9.2025 klo 17.00 ja avataan liikenteelle viimeistään keskiviikkona 24.9.2025 kello 05.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

 

Liikenne ohjataan kiertotielle Riimalantien (tie 13607), Liesjärventien (tie 2825), Porintien (tie 2), Siikalantien (tie 11225 ja Hunsalantien (tie 11225) kautta. Kiertotien pituus on noin 56,8 km.

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.

Kuvat

Kuvituskuva.

