Älykkäiden sähköjärjestelmien pilvipalveluissa piilee riskejä
Taloyhtiöt, kuluttajat ja sähköurakoitsijat voivat joutua ongelmiin älykkäisiin sähkölaitteisiin liittyvien pilvipalvelujen vuoksi. Pilvipalvelun lakkauttaminen tai palveluntarjoajan konkurssi voi tehdä laitteet käyttökelvottomiksi.
Älykkäiden sähköjärjestelmien, kuten etäohjattavien lämmitysjärjestelmien, sähköautojen latausjärjestelmien, älyvalaistuksen ja energianhallintajärjestelmien, riippuvuus pilvipalveluista aiheuttaa uudenlaisia riskejä asiakkaille ja urakoitsijoille.
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n jäsenneuvontaan on tullut useita tapauksia, joissa palveluntarjoajan konkurssi, yrityskauppa tai sopimusehtojen muutos on jättänyt asiakkaat ja urakoitsijat pulaan käyttökelvottomien laitteiden kanssa.
Kuka on vastuussa pilvipalvelun toimivuudesta?
STULin jäsenen asentaman älykkään etäohjattavan lämmityksen ohjausjärjestelmän maksuton ylläpito päättyi palveluntarjoajan yrityskauppojen ja konkurssin myötä. Yrityksen uusi omistaja muutti sopimusehtoja yksipuolisesti ja asetti älykkäät ohjaustoiminnot maksullisiksi. Järjestelmiin ajettiin päivitys, joka lamaannutti järjestelmän toiminnan, jollei vuosimaksua maksettu. Tämän seurauksena kuluttaja-asiakkailla on käsissään pahimmillaan vain yhteen lämpötila-asetukseen jämähtäneitä lämmittimiä.
”Sopimusteknisesti voi olla epäselvää, kuka on lopulta vastuussa. Tavallisesti sähköurakoitsija toimittaa fyysisen laitteen urakkasopimuksen perusteella, mutta asiakas tekee erillisen sopimuksen digitaalisten palvelujen tarjoajan kanssa. Urakoitsijan kannattaa aina laatia kirjallinen sopimus ja käydä se läpi huolella asiakkaan kanssa”, STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg sanoo.
Varmista yhteensopivuus muiden palvelujen kanssa
Jäsenurakoitsijoilta on myös kuultu kokemuksia sähköautojen latausjärjestelmistä, joissa pilvipalvelun lakkaaminen on uhannut tehdä latausasemat käyttökelvottomiksi. Kuormanhallinnan toimintahäiriöt voivat pahimmillaan johtaa esimerkiksi liittymissulakkeiden palamiseen.
”Urakoitsija vastaa laitteen toimivuudesta, mutta ei digitaalisen palvelun ehdoista tai muutoksista. Jos järjestelmä ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, esimerkiksi kuormanhallinnan ratkaisun vaatimusten osalta, vastuu voi kuitenkin kasautua urakoitsijalle. Latausjärjestelmissä kannattaa aina suosia avoimia ja paikallisesti toimivia OCPP-protokollaan pohjautuvia järjestelmiä”, Orrberg sanoo.
OCPP-protokollan tavoitteena on mahdollistaa eri valmistajien latausasemien yhteensopivuus. Ongelmana on, että monissa OCPP-ratkaisuissa vain taustajärjestelmä toimii OCPP:n mukaan, mutta taustajärjestelmän ja latausaseman välinen kommunikaatio toimii valmistajan omalla, yleensä suljetulla ratkaisulla. Latausasema itsessään ei siis olekaan suoraan tai pahimmillaan ollenkaan OCPP-yhteensopiva.
”Paras vaihtoehto ovat paikallisesti toimivat järjestelmät ja niin sanotut natiivit, itse latausasemien sisään rakennetut OCPP-ratkaisut. Natiivin OCPP-latausaseman tunnistaa esimerkiksi siitä, että latausasemaan voi vapaasti vaihtaa käytettävän OCPP-palvelimen osoitteen viimeistään aseman käyttöönoton jälkeen”, Orrberg neuvoo.
STUL seuraa tilannetta, tarjoaa tukea jäsenilleen ja osallistuu mahdollisiin toimenpiteisiin alan muiden järjestöjen kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Orrberg
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
040 922 0675
matti.orrberg@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
Vuoden 2025 sähkösuunnittelija on Granlund oy11.9.2025 19:11:24 EEST | Tiedote
Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjalla Helsingissä 11.9. palkittu Granlund oy on Suomen johtava talotekniikkasuunnittelija, toimialan aktiivinen kehittäjä ja energiatehokkuusajattelun edelläkävijä.
Verkkoyhtiöille on julkaistu ohjeet hiilijalanjäljen laskentaan25.6.2025 09:08:24 EEST | Tiedote
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry laati yhdessä Headpower oy:n kanssa kattavat ohjeet sähköverkkojen investointien hiilijalanjäljen laskentaan. Tutkimushanke paljasti, että kaapeleiden valmistus aiheuttaa jopa 60 prosenttia verkonrakennuksen päästöistä.
Omista akkuviritelmistä jo useampi tulipalo – ”Vakuutuskorvaus voi jäädä saamatta”10.6.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Itse rakennellut litiumioniakkujärjestelmät ovat aiheuttaneet Suomessa jo kolme vakavaa onnettomuutta lyhyen ajan sisällä. Pelastus-, sähkö- ja vakuutusalan asiantuntijat ja viranomaiset muistuttavat yhdessä vaaroista ja vastuista.
Opas aurinkosähköä harkitsevalle: asennustyöt kuuluvat ammattilaisille2.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin asiantuntijat antavat vinkkejä aurinkopaneelien asennuttamista harkitseville ja asennuksia tekeville. Oppaassa käsitellään myös akkuenergiavarastojen kannattavuutta ja niihin liittyviä huomioita.
Kädentaitoja ei opita etänä – osaajapula uhkaa sähköalaa28.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Opetusresurssien haasteet heikentävät sähköistysalalle valmistuvien osaamistasoa ja työelämävalmiuksia – ja voivat pahimmillaan vaarantaa myös sähköturvallisuuden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme