Väitös: Jouston hyödyntäminen sähkönsiirtoverkossa mahdollistaa kantaverkon käyttöasteen nostamisen kustannustehokkaasti
Väitöstutkimuksessaan DI Antti Kuusela esittää tarpeeseen tilattavan jouston hyödyntämistä sähkönsiirtoverkossa ratkaisuksi uusien verkkoliityntöjen mahdollistamiseen, siirtokapasiteetin kasvattamiseen sekä siirtorajoitusten hallintaan. Menetelmä kasvattaa kustannustehokkaasti nykyisen sähköjärjestelmän käyttöastetta, nopeuttaa puhdasta energiasiirtymää ja pienentää sähkösiirtojärjestelmän ympäristövaikutuksia.
Puhdas energiasiirtymä etenee vauhdikkaasti Suomessa sekä EU:ssa valtioiden pyrkiessä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin. Sähköistyminen energian tuotannossa sekä kulutuksessa kasvattaa verkkoliityntöjen kysyntää sekä tarvetta riittävälle siirtokapasiteetille kantaverkossa. Lisäksi uusia keinoja tarvitaan sähköjärjestelmän hallintaan ja käyttöön.
Sähköntuotannosta merkittävä osa on sääriippuvaista, kuten esimerkiksi tuulivoima. Sääriippuvuuden takia sähkön siirtotilanteet vaihtelevat merkittävästi. Sääriippuva sähköntuotanto kasvattaa myös sähkön hintavaihtelua ja vaikuttaa siten hintaherkän sähkön kulutuskäyttäytymiseen.
Väitöstutkimuksessaan DI Antti Kuusela esittää tarpeeseen tilattavan jouston hyödyntämismenetelmän, joka koostuu kolmesta elementistä: dynaamisesta lyhytaikaisesta komponenttien kuormitettavuudesta, menetelmästä tarpeeseen tilattavan jouston toimituksen varmistamiseksi ja siirtorajoitusten hallintamenetelmästä käyttövarmuuden turvaamiseksi vaaditussa aikaikkunassa. Tutkimuksessa Kuusela analysoi tekniset, taloudelliset ja taloudellisen sääntelyn näkökulmat.
Jouston hyödyntäminen on tehokas menetelmä sähkönsiirtojärjestelmän käyttöasteen nostamiseksi
Väitöstutkimuksen mukaan tarpeeseen tilattavan jouston hyödyntäminen on teknis-taloudellisesti tehokas menetelmä sähkönsiirtojärjestelmän käyttöasteen nostamiseksi. Menetelmää voidaan pitää yleisesti soveltuvana sähköjärjestelmissä, joiden pääkomponenteilla, kuten muuntajilla ja voimajohdoilla, on merkittävä lämpöhitaus kuormitustilanteissa.
Taloudellisen sääntelyn analyysissään Kuusela toteaa, että siirtoverkonhaltijan toteuttama jouston hyödyntäminen investointien lykkäämiseksi aiheuttaa negatiivisen tai parhaimmillaankin neutraalin vaikutuksen yhtiön tulokseen. Sen vuoksi nykyistä Suomen taloudellista sääntelymallia esitetään muutettavaksi, jotta kaikki sidosryhmät saisivat kohtuullisen osuuden tuotetusta lisähyödystä. Muutetun sääntelymallin myötä siirtoverkonhaltija kykenisi tarjoamaan palveluita kustannustehokkaammin ja monipuolisemmin.
– Jouston hyödyntämisen päätarkoitus tulisi olla kokonaishyvinvoinnin kasvu. Siksi jouston hyödyntämiseen tulisi kannustaa aina, kun se on tehokkain tapa kasvattaa verkkopalvelutuotantoa. Tarpeeseen tilattavan jouston hyödyntäminen on teknistaloudellisesti tehokas menetelmä, jonka valtava potentiaali odottaa täyttä hyödyntämistä. Menetelmä kasvattaa nykyisen sähköjärjestelmän käyttöastetta, nopeuttaa puhdasta energiasiirtymää ja pienentää sähkösiirtojärjestelmän ympäristövaikutuksia kustannustehokkaasti, Kuusela toteaa.
Antti Kuusela on töissä Fingrid Oyj:ssä yksikön päällikkönä. Väitöskirja on tehty osana Fingridin työtehtäviä EU:n rahoittamassa OneNet-tutkimushankkeessa sekä osittain sivutoimisesti.
Väitöstilaisuus perjantaina 26. syyskuuta
Diplomi-insinööri Antti Kuuselan sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirja On-demand Flexibility Utilization in a Transmission System: Analysis of technical, economic, and economic regulatory aspects tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 26.9.2025 kello 12 Tietotalon auditoriossa TB109 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Robert Eriksson Uppsalan yliopistosta. Kustoksena toimii Professori Pertti Järventausta Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Kuusela
Antti.Kuusela@fingrid.fi
Kuvat
Linkit
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Väitös: Uudet biomusteet ja monimateriaalitulostus vievät 3D-biotulosteet kohti potilashoitoa10.9.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Ihmiskehon uusiutumiskyky on ihmeellinen – mutta myös rajallinen. 3D-biotulostus voi mullistaa lääketieteen tarjoamalla uusia keinoja kudosten ja elinten biovalmistukseen silloin, kun luovuttajilta saatuja kudoksia ei ole riittävästi saatavilla. Diplomi-insinööri Paula Puistola kehitti väitöstutkimuksessaan uudenlaisia biomusteita ja biotulostusstrategioita, jotka auttavat ratkaisemaan alan nykyisiä teknologisia haasteita ja viemään biotulostusta lähemmäs kliinistä käyttöönottoa.
Mediakutsu: Lääkepolitiikan symposium – Tieteellisen näytön vahvistaminen päätöksenteossa9.9.2025 13:39:34 EEST | Kutsu
Uusien lääkkeiden korkeat hinnat ja terveydenhuollon rajalliset resurssit asettavat terveysjärjestelmämme kasvavan haasteen eteen. Millaista lääkehoitoa yhteiskuntamme tulee rahoittaa ja millä perusteilla?
Väitös: Uudet verkottuneet menetelmät mahdollistavat paikannuksen, jos satelliittisignaali puuttuu9.9.2025 09:17:00 EEST | Tiedote
Satelliittipaikannus ei ole enää itsestäänselvyys – miten pelastajat paikannetaan, kun signaalit katoavat? DI Maija Mäkelän väitöstyö esittelee uudenlaisia verkottuneita paikannusmenetelmiä, jotka yhdistävät sensoritiedon ja etäisyysmittaukset. Tuloksena on satelliittivapaa paikannusratkaisu, joka mahdollistaa jalankulkijaryhmien seurannan myös haastavissa olosuhteissa.
Mediakutsu: Nyt murretaan vesihuollon myyttejä!1.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Onko vesihuollossa liian monta osapuolta? Ovatko yksityisomisteiset vesihuoltolaitokset julkisia tehokkaampia? Tampereen yliopiston tutkijat murtavat sitkeimpiä vesihuollon myyttejä tuoreessa Dispelling Myths About Water Services -teoksessaan nyt kansainvälisestä näkökulmasta.
AI Champion tuo tekoälyn rakentamisen ja datatalouden tueksi1.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopisto koordinoi datatalouden kasvuohjelman kolmatta pilottia, jossa edistetään rakentamisen alan dataperustaista kasvua ja elinkaarikestävyyttä. AI Champion -pilotissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset yhdistävät voimansa vauhdittaakseen alan digitalisaatiota ja kilpailukykyä tekoälyn avulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme