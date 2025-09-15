Varsinais-Suomen ELY-keskus

Utön yhteysalusreitin kilpailutuksesta vuosille 2027-2042 järjestetään keskustelutilaisuus 29.9.

16.9.2025 11:20:05 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Paraisten kaupunki ja ELY-keskus järjestävät keskustelutilaisuuden Utön yhteysalusreitin kilpailutuksen tavoitteista. ELY-keskus käynnistää syksyn aikana hankinnan Utön reitin liikennöinnille vuosille 2027-2042. Tilaisuus on suunnattu reitin käyttäjille ja päättäjille. Tilaisuudessa on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiä käyttäjien tarpeista.

Utön yhteysalusreitti kulkee Pärnäisista Berghamnin, Nötön, Aspön ja Jurmon kautta Utöhön. Utön reitillä kulkee niin vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita kuin matkailijoitakin. Reitti palvelee myös alueen yritysten ja yhteisöiden erilaisia kuljetustarpeita.

Yhteysalusliikenteen käyttäjillä on nyt mahdollisuus osallistua Utön yhteysalusreitin palvelutason ja hankintavaatimusten määrittelyyn ennen kilpailutuksen käynnistämistä. Asiakastarpeiden kuuntelulla halutaan varmistaa, että tuleva liikennöinti vastaa saaristolaisten arjen tarpeisiin.

Keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 29.9.2025 klo 18.00 Restaurant L’Escalissa Nauvossa. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä Teamsin kautta. Etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen saaristoliikenne@ely-keskus.fi saadakseen kokouskutsun.

Tilaisuudessa esitellään Utön reitin nykytilanne, tunnistetut kehittämistarpeet sekä kilpailutuksen tavoitteet ja aikataulu. Tavoitteena on kuulla käyttäjien ja päättäjien näkemyksiä ennen kilpailutuksen käynnistämistä. Näkemyksiä toivotaan erityisesti liikennetarpeista, kalustosta sekä liikenteen laadusta.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Kilpailutuksen aikana järjestetään myös toinen keskustelutilaisuus, jossa käsitellään tarkemmin reitin palvelutasoa ja aikatauluja.

Taustaa

Loppuvuodesta 2024 hallituksen esityksestä päätettiin, että valtion yhteysalusliikenteen sopimuskaudet pitenevät viidestä vuodesta 15 vuoteen. Tämä mahdollistaa investoinnit uusiin aluksiin ja vähäpäästöisiin teknologioihin, mikä parantaa palvelun laatua ja vähentää ympäristövaikutuksia. Uudistuksen myötä tulevissa hankinnoissa päästövaatimuksia kiristetään ja kaluston vaatimustaso nousee. Utön yhteysalusreitin kilpailutus- ja hankintaprosessissa otetaan huomioon ympäristöystävällisen teknologian hyödyntäminen sekä kaluston ajanmukaisuus.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden yhteysalusliikenne vastaa entistä paremmin saariston asukkaiden ja muiden käyttäjien tarpeisiin.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ilmari Viljanen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600

