Jyväskyläläinen ohjelmistokehittäjä Jamix saanut hyvän jalansijan Yhdysvaltain markkinoilla

Maailman moderneimman keittiöjärjestelmän JAMIX G6 -ohjelman uusin ja edistyksellisin versio julkaistiin viime syksynä. Keittiöjärjestelmässä on muun muassa automaattinen kustannus- ja katelaskenta sekä automaattinen ravintoarvotietojen laskenta. Reseptien hallinta ja keittiön toiminnan järjestäminen on helppoa, kun tarvittava tieto on keskitetysti kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä Jamixiin luottavat muun muassa Yalen, Berkeleyn ja UCLA:n kuuluisat yliopistokampukset.

Jo 35 vuotta tuotekehitystä ja asiakastoiveiden täyttämistä

Vuonna 1990 perustetun yrityksen tuotekehitys on aina pyrkinyt paitsi vastamaan asiakkaiden toiveisiin, myös ylittämään ne. Uuden sukupolven Jamix G6 Panorama -ohjelma on jo peräti kuudennen sukupolven pilvipalvelutuote.

”Olemme alusta asti vastanneet omalla kehitystyöllämme asiakkaidemme toiveisiin ja teknisiin vaatimuksiin. Ohjelmiemme taustalla on innovaatioita ja runsaasti tietotaitoa, mikä tekee meistä kiistatta alan edelläkävijän kansainväliselläkin tasolla. Jamixin ohjelmia käytetään niinkin kilpailluilla markkinoilla kuin Yhdysvalloissa, ja saamme sieltäkin paljon kehuja moderniudesta ja helppokäyttöisyydestä”, toteaa Jamix Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Jaatinen.

Viking Ventures -pääomasijoittaja mukaan kirittämään matkaa Yhdysvaltain markkinoille

Norjalainen pääomasijoittaja ilmoitti joulukuussa 2024 sijoittavansa Jamixiin. Investoinnin avulla tuetaan Jamixin laajentumista Yhdysvalloissa sekä innovaatioita, jotka tehostavat keittiöiden toimintaa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Jaatinen, Jamix Oy, mikko.jaatinen@jamix.com, puh. 0400 478 784

Jamix Oy: taustatiedot ja historia

Ammattikeittiöiden työskentelyä tukevien ja niiden toimintaa optimoivien Jamix-ohjelmistojen ensimmäinen versio syntyi yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Mikko Jaatisen ajatuksesta 35 vuotta sitten. Tänä päivänä Jamix Oy työllistää 50 henkeä, joista 40 Suomessa ja 10 Yhdysvalloissa. Yrityksen liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Koulunpenkiltä toiselle

Jaatisen tietojenkäsittelytieteen opinnot 1980-luvulla toimivat alkusysäyksenä Jamix-ohjelmille. Ensimmäinen asiakas oli ammattioppilaitos, joka osti ensimmäisenohjelmaversion maaliskuussa 1990, eli tasan 35 vuotta sitten. Sana kiiri, ja pian ohjelma oli käytössä myös muissa ravintola-alan oppilaitoksissa. Vuosikymmenten varrella asiakkaiksi on tullut satoja erilaisia ammattikeittiöitä. Vuonna 2019 Yhdysvaltojen markkinat avautuivat taas oppilaitosten kautta, kun arvostettu Yalen yliopisto hankki Jamix-ohjelman kampuksensa ravintoloiden käyttöön.

Jamixin ohjelmien kivijalat ovat aina olleet resepti- ja ruokasuunnittelu sekä ammattikeittiöiden varastonhallinta. Kyky yhdistää nämä molemmat oli Jamixille myynnillinen valttikortti etenkin kunnille ja kaupungeille 1990-luvun lamassa, kun raaka-aineiden tilaaminen, vastaanotto, raportointi ja hävikin hallinta muuttui ohjelman ansiosta helposti hallittavaksi. Esimerkiksi raaka-aineiden hinnanmuutokset ja niiden kerrannaisvaikutukset kokonaisbudjettiin saatiin minimoitua, mikä oli kullanarvoista tiukassa taloustilanteessa.

Teknologiakehitys rytmitti Jamixin kehitystyötä

Jamix-ohjelman ensimmäiset versiot luotiin DOS-käyttöjärjestelmällä. Windows-käyttöjärjestelmän yleistyminen asiakkailla kuitenkin edellytti, että ohjelma uudistettiin täysin vastaamaan uutta toimintaympäristöä vuonna 1995.

Jaatinen oli pitkään yrityksen ainoa koodari, mutta julkisen puolen asiakkaiden jatkuva kasvu toi mukanaan tarpeen kasvattaa myös teknistä tiimiä. Jaatinen on edelleen mukana käytännön kehitystyössä.

Tämänhetkinen pilvipalvelutuote on jo Jamixin viides sukupolvi, mutta seuraava sukupolvi, eli JAMIX G6, on jo markkinoilla ja kehittyy voimakkaasti. Jamix on luomassa maailman parasta ammattikeittiöiden toiminnanohjausjärjestelmää. Tätä visiota kohti Jamix menee kohti vakaasti teknologisen kehityksen kärjessä ja asiakkaita kuunnellen.

Kansainvälisten markkinoiden haasteet taklattiin tiiviillä läsnäololla

Jamixin ainutlaatuisuudesta ja tietotaidosta kertoo paljon myös se, että sitä on vuosien saatossa pyydetty kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen on kuitenkin vaativa prosessi, ja suuret markkinat, kuten Yhdysvallat, ovat haastavia ulkopuoliselle. Jamixin tuote pärjää todistetusti kilpailussa myös kansainvälisesti paikallisen panostuksen ja läsnäolon ansiosta.

Yritys saavutti todellisen läpimurron, kun Yalen yliopisto osti Jamix-ohjelman vuonna 2019. Maineikas asiakas avasi ovia, ja Jamixilla on nyt jo yli 20 isoa yliopistoa asiakkaana, muiden muassa Brown University sekä Berkeleyn ja UCLA:n kampukset Kaliforniassa. Isojen kampusten asiakasmäärät vaativat keittiön toiminnanohjaukselta paljon: esimerkiksi Ohio State-yliopistossa tarjotaan joka päivä 33 000 ruoka-annosta aamiaisesta lähtien.

Merkittävä rahoitus kirittää Jamixin maailmanvalloitusta

Jamix kertoi vuoden 2024 lopussa saaneensa norjalaiselta Viking Ventures -sijoitusyhtiöltä merkittävän sijoituksen. Viking Ventures on erityisen vaikuttunut Jamixin menestyksestä Yhdysvalloissa, ja Jamix lähteekin sijoituksen turvin hakemaan entistä tukevampaa jalansijaa sieltä.

Jamix on markkinajohtaja myös kotimarkkinallaan jo useamman vuoden takaa, ja panostaa luonnollisesti jatkossakin kehitystyöhön myös suomalaisten ammattikeittiöiden eduksi.