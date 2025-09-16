Mediakutsu: Miten asiantuntijat edistävät algoritmisten järjestelmien kehittämistä

The Hidden Curators of AI: How Brokers Shape Technology -tapahtuma Tiedekulmassa käsittelee tekoälyn ja yhteiskuntatieteiden välillä toimivien asiantuntijoiden, ns. brokereiden, roolia teknologian kehittämisessä. Tilaisuus järjestetään englanniksi.

Brokereilla on kriittinen rooli algoritmisten ja sosioteknisten järjestelmien kehittämisessä. He yhdistävät teknisen asiantuntemuksen eettisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin ja näin vähentävät kitkaa teknologian ja yhteiskunnan välillä.

Tapahtuma tuo yhteen tutkijoita, asiantuntijoita ja yrityksiä keskustelemaan siitä, millä tavoin algoritmisia järjestelmiä ja tekoälysovelluksia kehitetään ja miten teknologia voisi palvella paremmin ihmisiä, organisaatioita ja laajemmin yhteiskuntaa.

Tapahtuma on osa Ethnographic Praxis in the Industry (EPIC)-verkostoa, joka tuo yhteen samanmielisiä osaajia globaaleista yrityksistä, tutkimusmaailmasta ja julkiselta sektorilta eri puolilta maailmaa. EPIC-verkoston jäsenistä suurin osa kokee olevansa brokereita eli ihmisiä, jotka pyrkivät tuomaan uudenlaista ajattelua ja yhteistoiminnan muotoja vakiintuneisiin yrityskäytäntöihin.

Ohjelma

Paneelikeskustelu

Johtavat suomalaiset konsultit keskustelevat siitä, mikä on teknologian ja yhteiskuntatieteiden yhdistämisen merkitys yksilöiden ja organisaatioiden menestykselle. Paneelikeskustelua käydään puheenvuorojen välissä.

Moderaattori: Joonas Aitonurmi (erityisasiantuntija, Digi- ja väestövirasto DVV, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija)

Panelistit: Antti Rannisto (Insight Lead, Solita), Eeva Raita (johtaja, Commercial & Consumer, Futurice) ja Juuli Hilska (strategi ja tutkija, Noren).





Yksittäiset puheenvuorot

Professori Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto:

Brokeroinnin käsite ja sitä tukevat työkalut.

Professori Eetu Mäkelä, digitaaliset ihmistieteet, Helsingin yliopisto:

Miten digitaalisten humanististen tieteiden opiskelijat koulutetaan toimimaan välittäjinä tietotekniikan ja humanististen tai yhteiskuntatieteiden tutkimuksen välillä?

Professori, johtaja Sarah Pink, Emerging Technologies Research Lab, Monash University:

Yhteiskuntatieteiden ja muotoilun rooli uusien teknologioiden kehittäjinä.

Tapahtumaa voi seurata myös livestriiminä. Katso lisätiedot tilaisuuden verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Heidi Lindholm

heidi.k.lindholm@helsinki.fi

050 460 9102